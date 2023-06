[株式会社サイバーエージェント アニメ事業本部]

株式会社サイバーエージェント(本社:東京都渋谷区、代表取締役:藤田晋、東証プライム市場:証券コード4751)は、KADOKAWAのライトノベルレーベル「MF文庫J」より大人気刊行中の、絶対に負けられない学園頭脳ゲーム&ラブコメ原作TVアニメ『ライアー・ライアー』のオープニング・エンディング主題歌のCDが2023年8月23日(水)に発売することを決定いたしました。







■8月23日(水) 発売決定!TVアニメ『ライアー・ライアー』オープニング主題歌May'n『LIES GOES ON』CD情報



・商品情報

タイトル:LIES GOES ON

アーティスト:May'n

作詞 :May’n・古屋真

作・編曲 :JUVENILE・TeddyLoid

発売元 :Digital Double

販売元 :avex pictures

発売日 :2023年8月23日(水)

May’nオフィシャルサイト:http://mayn.jp/





【CD+Blu-ray】

価格:税込価格2,640円

収録内容:

CD

1.LIES GOES ON

2.Get into the Abyssmare(May'n ver)

3.GLORY

4.LIES GOES ON instrumental

5.Get into the Abyssmare(May'n ver)instrumental.

6.GLORY instrumental.



Blu-ray

1.「LIES GOES ON」MV

2.Awesome Studio -short-











【CD】

価格:税込価格1,540円

収録内容:

CD

1.LIES GOES ON

2.Get into the Abyssmare(May'n ver)

3.GLORY

4.LIES GOES ON instrumental

5.Get into the Abyssmare(May'n ver)instrumental.

6.GLORY instrumental.











■8月23日(水) 発売決定!TVアニメ『ライアー・ライアー』エンディング主題歌SMILE PRINCESS『fakey merry game』CD情報



・商品情報

タイトル :fakey merry game

アーティスト:SMILE PRINCESS

作詞 :やぎぬまかな

作・編曲 :広川恵一(MONACA)

発売元 :Digital Double

販売元 :avex pictures

発売日 :2023年8月23日(水)



【CD+Blu-ray】

価格:税込価格2,200円円

収録内容:

CD

1.fakey merry game

2.Revolution No.1

3.fakey merry game <Instrumental>

4.Revolution No.1 <Instrumental>

5.fakey merry game <LL>



Blu-ray

fakey merry game Music Video

fakey merry game Music Video making











【CD】

価格:税込価格1,430円

収録内容:

CD

1.fakey merry game

2.Revolution No.1

3.fakey merry game <Instrumental>

4.Revolution No.1 <Instrumental>

5.fakey merry game <LL>











■MF文庫J「夏の学園祭2023」に『ライアー・ライアー』参戦決定!

毎年恒例のMF文庫J「夏の学園祭2023」が7月23日(日)に開催されます。去年に引き続きオンライン開催となる本イベントでは配信番組とバーチャル企画をご用意。

そして配信番組内にて『ライアー・ライアー』ステージが開催されることが決定しました。最新のイベント情報はMF文庫Jからのお知らせをご確認ください。



・MF文庫J「夏の学園祭」特設サイト

https://mfbunkoj-fes.com/





■オープニング/エンディングロングPV初公開!

アニメ主題歌を使用したオープニング/エンディングPVを2023年6月10日(土)に初公開しました。

是非、下記よりご覧下さい。



・オープニング/エンディングロングPV視聴URL





■TVアニメ『ライアー・ライアー』追加配信情報を解禁!

TVアニメ『ライアー・ライアー』が、各種配信サーサビスにて7月8日(土)より毎週土曜22時30分から地上波同時一斉配信を開始いたします。

7月の放送をお楽しみにお待ちください。



<第1話>

7月8日(土)22時30分~ 各種配信サービスにて地上波同時一斉配信開始



<第2話より>

・7月8日(土)より毎週土曜23時00分~ 地上波1週間先行配信

ABEMA

・7月12日(水)より毎週水曜23時00分~ 地上波3日間先行配信

U-NEXT/アニメ放題

・7月15日より毎週土曜22時30分~ 順次配信

Amazon Prime Video /dアニメストア /FOD /Hulu /Lemino /バンダイチャンネル /auスマートパスプレミアム /J:COMオンデマンド メガパック /TELASA /milplus /ニコニコチャンネル ほか





■TVアニメ『ライアー・ライアー』キャラクターPV公開中!

第1弾に緋呂斗のキャラクターのPVを公開となります。その他メインキャラクターのPVも順次公開予定となっておりますので、お楽しみにお待ち下さい。



・緋呂斗キャラクターPV視聴URL







■毎月ボイスドラマ第4弾YouTubeチャンネルで公開中!

アニメ放送開始前の6月まで5ヶ月連続で毎月1本、ボイスドラマを公式YouTubeチャンネルにて順次公開しております。是非ご視聴ください。



・あらすじ

第4弾はボイスドラマ「プレゼン大会」はカンパニーの頼れるおねーさん、加賀谷さんへのプレゼントバトル勃発!?果たして、プレゼンの勝者は一体誰にーー!?



・出演

篠原緋呂斗:中村源太

姫路白雪 :首藤志奈

彩園寺更紗:倉持若菜

加賀谷亜未:山村響



・毎月ボイスドラマ(5月)「プレゼン大会!?」視聴ページ





・TVアニメ『ライアー・ライアー』公式YouTubeチャンネル:

https://www.youtube.com/channel/UC3KejFpPquPsqb3LH0YrV9A





■TVアニメ『ライアー・ライアー』作品情報







<スタッフ>

原作:久追遥希(MF文庫J『ライアー・ライアー』/KADOKAWA刊)

キャラクター原案:konomi(きのこのみ) 幸奈ふな

監督:大野悟 松浦直紀

シリーズ構成:豊田百香

キャラクターデザイン:中村ユミ

色彩設計:油木安弥

美術監督:朴智宇

テクニカルディレクター:蔡伯崙

編集:柳圭介

音響監督:納谷僚介

音楽:高橋邦幸(MONACA) 広川恵一(MONACA)

音楽制作:MONACA CyberAgent

アニメーション制作:GEEKTOYS

製作:ライアー・ライアー製作委員会



<キャスト>

篠原緋呂斗:中村源太

姫路白雪:首藤志奈

彩園寺更紗:倉持若菜

秋月乃愛:立花理香

椎名紬:森山由梨佳

加賀谷亜未:山村響

一ノ瀬棗:桑島法子

多々良楓花:瀬戸桃子

辻友紀:望月麻衣

久我崎晴嵐:福山潤

風見鈴蘭:徳井青空

榎本進司:榎木淳弥

浅宮七瀬:大西沙織



公式HP:https://liar-liar-anime.com

公式Twitter:https://twitter.com/liar2_official

公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UC3KejFpPquPsqb3LH0YrV9A

著作権表記:(C)2023 久追遥希/KADOKAWA/ライアー・ライアー製作委員会





■TVアニメ『ライアー・ライアー』あらすじ

学生同士がランクを決める決闘〈ゲーム〉を繰り広げる学園島〈アカデミー〉。

俺、篠原緋呂斗は国内最難関の学園島編入試験で歴代トップの成績を叩き出し、昨年度の絶対王者・彩園寺更紗を転校初日で陥落させ、学園島史上最速で頂点に君臨する“7ツ星〈セブンスター〉”に成り上がった。

――ああ、もちろん、そんなのは全部嘘だ。

大事をやらかした俺が学園島で目的を果たすためには、嘘でもトップに君臨し続けなきゃいけない。

そのためならば、俺を主人として補佐する美少女メイド 姫路のイカサマも、実は偽お嬢様だった彩園寺との共犯関係も何でも使ってやる。

じゃあ、世界を制する嘘を始めよう。



嘘と才知ですべてを勝ち抜け。学園頭脳ゲームがいま、始まる――!





■原作既刊情報





ライアー・ライアー13 嘘つき転校生は最悪の仲間たちと騙し合います。

発売日:2023年3月25日

著者:久追遥希

イラスト:konomi(きのこのみ)

作品特設ページ https://mfbunkoj.jp/special-contents/liar-liar/sp.html

























