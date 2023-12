[株式会社Sweets HD]

アレンジ大賞に選ばれた方には2024年1月発売予定の犬用シフォン新フレーバーをプレゼント



シフォンケーキ専門店 This is CHIFFON CAKE.が展開する犬用シフォンケーキブランド This is CHIFFON CAKE. for DOGは「バレンタインBOXアレンジコンテスト」を開催。

アレンジ大賞に選ばれた方には2024年1月発売予定の新商品をプレゼントいたします。

オリジナルデザインをインスタグラムに投稿すれば応募完了!







いつもThis is CHIFFON CAKE.をご愛顧いただき誠にありがとうございます。



本日12月23日(土)より、This is CHIFFON CAKE. for DOGの「バレンタインBOXアレンジコンテスト」を開催いたします。



This is CHIFFON CAKE. for DOGは、2023年8月に犬用シフォン「CHIFFON for DOG」のパッケージをリニューアルいたしました。

リニューアル後は、This is CHIFFON CAKE. for DOGお客様に向けて”BOXアレンジ”をご提案してきましたが、この度、フォロワー様よりアイデアを募集いたします。

ペンでイラストを描くのはもちろん、シールやリボンで立体的なアレンジもOKです!



アレンジテーマは「愛犬に贈るバレンタイン」

「CHIFFON for DOG」商品BOXの画像にイラストやシールでデコレーションして、Instagramに投稿すると応募が完了です。

見事アレンジ大賞に選ばれた3名の方には、2024年1月発売予定の【新フレーバー犬用シフォン】をプレゼントいたします。





【アレンジ大賞】

3名様に犬用シフォンケーキ1台プレゼント(2024年1月発売予定の新商品)



【応募方法】

1. This is CHIFFON CAKE. for DOGの商品BOXの画像をダウンロード

画像ダウンロード▶https://x.gd/gmj9b

2. 愛犬にバレンタインプレゼントを贈るときをイメージし、BOXアレンジを製作。

・スマートフォンやタブレット端末で編集し、イラストを描いてもOK!

・画像を印刷し、ペンや色鉛筆でイラストを描いてもOK!

3. 自分のInstagramにアレンジしたデザインを投稿!

条件 1 This is CHIFFON CAKE. for ドッグのアカウントをフォロー

▶https://www.instagram.com/this_is_chiffoncake_for_dog/

条件 2 This is CHIFFON CAKE. for DOGの投稿に「いいね!」

条件 3 This is CHIFFON CAKE. for DOGのInstagramアカウントをタグ付け



【応募期間】

2023年12月23日(土)~2024年1月16日(火)



【アレンジ大賞発表】

2024年1月23日(月) InstagramDMにてご連絡後、This is CHIFFON CAKE. for DOGのInstagramアカウントのフィード投稿にてご紹介させていただきます。



【当選後のお願い】

ご自宅に届いた犬用シフォンケーキは、ご自分のアカウントにて投稿をお願いいたします。



【応募規約】

※ご当選の連絡は2024年1月23日(月)、TiC公式InstagramアカウントよりDMにてご連絡させていただきます。

※当選のご連絡から期日までにご連絡がない場合、当選無効とさせていただきます。

※抽選時に「@this_is_chiffoncake_for_dog」のフォローを外されている方は対象外となりますのでご了承ください。

アカウントが非公開の方や、DMを受信しない設定を行なっている方は抽選の対象外となります。

※発送は、日本国内のみとなりますので、予めご了承ください。

※プレゼントの換金・交換はいたしかねます。

※プレゼントの転売は禁止とさせていただきます。

※本キャンペーンの応募にかかる通信料は、お客様のご負担となります。



掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。

たくさんのご応募お待ちしております!





【 for DOG (手作りシフォンケーキ専門店 This is CHIFFON CAKE.)】



This is CHIFFON CAKE.は5人のパティシエの個性が交わって生まれた手作りシフォンケーキ専門店です。

「シフォンケーキを愛犬と一緒に食べたい!」

そんなお客様の声を実現したく当店の職人たちが試行錯誤、完成したのが 「CHIFFON for DOG」。

生地は米粉を使用し、クリームは豆乳を使用。小麦・乳製品アレルギーのワンちゃんでも安心して食べることができます。

甘さを控えたThis is CHIFFON CAKE.自慢のふわふわしっとりな生地。

人間の私たちもワンちゃんも、「一緒においしい体験」が楽しめる、当店完全オリジナル商品です。



シフォンケーキはすぐに冷凍され、できたてのおいしさのまま皆様の元へお届けいたします。

”おいしくてフリーズするような体験”を、お楽しみください。





<会社概要>

株式会社 Sweets HD

所在地:東京都港区虎ノ門 1-23-1



■お問い合わせはメールにて

info@thisischiffoncake.com



■This is CHIFFON CAKE.オフィシャルサイト

https://bit.ly/38fSi1u



■公式Instagram

https://www.instagram.com/this_is_chiffoncake/



■姉妹ブランド

カッサータ専門オンラインストア「This is CASSATA.」

https://bit.ly/37uoVsb



