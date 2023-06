[株式会社ギックス]

~来店頻度向上を目的に、施設利用回数に応じた特典を提供~





株式会社ギックス(本社:東京都港区、代表取締役CEO:網野知博、以下:当社)は、三菱地所プロパティマネジメント株式会社(以下:三菱地所プロパティマネジメント)が運営する「MARK IS 福岡ももち」(福岡県福岡市)にて、6月23日(金)より実施するキャンペーン「マークイズ福岡ももち 来店スタンプラリー『ももスタ』」に、当社提供の商業施設・観光事業向けキャンペーンツール「マイグル」が採用されたことをお知らせいたします。なお、「MARK IS 福岡ももち」でのマイグル採用は昨年に続き2度目※となります。

※2022年4月18日発表プレスリリース(https://www.mygru.jp/news/1183/)



■「マークイズ福岡ももち 来店スタンプラリー『ももスタ』」概要

この度のキャンペーンでは、施設への来店やイベント参加、お買い物によりスタンプを獲得できます。これにより、お客様の来店頻度向上および施設内の買い回り促進を継続的に行います。スタンプラリーはスマートフォンアプリ「LINE」から参加が可能です。



●スタンプ獲得パターン

・来店スタンプ(GPSチェックイン)

・平日来店ボーナススタンプ(平日のみインフォメーションで二次元コードを掲出)

・週末イベントスタンプ(主に土日に館内で開催されるイベント参加)

・店舗購買スタンプ(対象店舗でのお買い物)

・イベントスタンプ(イベントスペースに設置されたオブジェに付帯の二次元コード読み込み)

※獲得できるスタンプは1日につきそれぞれ1つまでとなります。



開催期間:2023年6月23日(金)~ 2023年8月31日(木)

引換方法:2Fインフォメーションにてマイグル内に表示される引換券を提示

キャンペーン詳細:

1.来店チャレンジ 2.イベントチャレンジ

https://www.mec-markis.jp/fukuoka-momochi/event/detail.php?id=57962

3.4.GO!GO!スタンプラリー

https://www.mec-markis.jp/fukuoka-momochi/event/detail.php?id=57868



1.来店チャレンジ

獲得した累計スタンプ数に応じて特典をプレゼント

対象スタンプ:来店スタンプ、平日来店ボーナススタンプ、週末イベントスタンプ

賞 品:スタンプ5個ごと アプリ内抽選

(施設内で利用可能な「マークイズ福岡ももちご利用券」500円券獲得)

スタンプ20個 スイーツのプレゼント

スタンプ40個 「マークイズ福岡ももちご利用券」500円分プレゼント

スタンプ60個 「マークイズ福岡ももちご利用券」5,000円分プレゼント

(アプリ内抽選での当選者様が対象)

スタンプ80個 「マークイズ福岡ももちご利用券」1,000円分プレゼント

スタンプ100個 「マークイズ福岡ももちご利用券」5,000円分プレゼント

(アプリ内抽選での当選者様が対象)



2.イベントチャレンジ

対象スタンプ:週末イベントスタンプをプレゼント

※通常、施設内で1,500円以上のお買い物した方限定のワークショップに参加できる券



3.【GO!GO!スタンプラリー】お買物してスタンプを3個集めよう

対象スタンプ: 店舗購買スタンプ

内 容:スタンプ3個ごとに「マークイズ福岡ももちご利用券」があたる抽選に参加可能



4.【GO!GO!スタンプラリー】イベントスタンプを1個集めよう

対象スタンプ: イベントスタンプ

内 容:スタンプ1個ごとに「マークイズ福岡ももちご利用券」があたる抽選に参加可能



※3.4.のチャレンジの対象期間は6月23日(金)~ 7月20日(木)となります。



■MARK IS 福岡ももち

名称 :MARK IS 福岡ももち

所在地 :福岡県福岡市中央区地行浜2-2-1

店舗数 :約160店舗

URL :https://www.mec-markis.jp/fukuoka-momochi/



■商業施設・観光事業向けキャンペーンツール「マイグル」https://www.mygru.jp

マイグルは、2020年3月に提供を開始した、商業施設の買い回りや観光地の周遊促進を目的としたデジタルスタンプラリー形式のキャンペーンの実施・運営・管理ツールです。買い回り促進や来店頻度向上等を目的としたスタンプラリーをLINEやクライアント企業独自の購買システム・ポイントシステム上で簡単に提供することができます。また、オンラインと比較し取得難易度が高いオフラインの施設や店舗での利用・回遊行動等のデータの取得・蓄積・分析が可能で、各種施策のPDCAを実現いたします。(特許出願済 特許6841539等)



<「ベーススタンプラリー・チャレンジスタンプラリー機能」について>

商業施設などのリアル店舗では、ECサイト等のオンライン環境と比較してデータ取得が難しく、課題解決のための仮説を立てづらい傾向があります。マイグルを活用することで、定常的に実施する「ベーススタンプラリー」により顧客属性・利用動向・回遊傾向等のデータを集め、そのデータを分析する中で見えてくる「平日の飲食店利用者に小売店での買い物を促したい」「上層階へも足を伸ばしてほしい」といった商業施設における課題感や目的に合わせて、期間限定の「チャレンジスタンプラリー」を設計することで、顧客の行動変容を後押しすることができます。



■株式会社ギックスについて https://www.gixo.jp/

GiXoは、戦略コンサルタントとアナリティクス専門家によって立ち上げられた “データインフォームド”推進企業です。アナリティクスを活用し、あらゆる判断をデータに基づいて行えるようにご支援することで、クライアント企業の経営課題解決を実現しています。



会社名 :株式会社ギックス

代表者名 :代表取締役CEO 網野 知博

所在地 :東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11F

事業内容 :アナリティクスを用いたデータインフォームド事業

データを活用した各種コンサルティング業務および、ツールの研究・開発

上記ツールを用いた各種サービスの提供



