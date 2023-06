[株式会社みんなの銀行]

株式会社みんなの銀行(取締役頭取 永吉 健一、以下「みんなの銀行」)は、国内初のデジタルバンクとしてサービス提供を開始し、2023年5月28日で2周年を迎えました。おかげさまで、200万ダウンロード、67万口座を突破し、多くのお客さまにご利用いただいています。

この度、2周年を記念して、みんなの銀行の使い方や魅力をご自身のライフスタイルとあわせて発信いただく「第1期みんなの銀行アンバサダー」を2023年6月6日~2023年6月25日の期間で募集いたします。アンバサダーに選ばれた方々には、オリジナルグッズやSNSアイコン用描きおろしイラストのプレゼントをはじめ、イベントへの優先ご招待など、さまざまな特典をご用意しています。

みんなの銀行の便利な使い方やお金に関する知識を深めながら、共に活動していただける方のご応募をお待ちしています。







また、同じく2周年の記念として、お客さまとみんなの銀行スタッフとの交流会 「Users Meetup in 京都」も2023年6月10日に開催予定です(*1)。

今後もみんなの銀行は、お客さまの声に耳を傾け、より楽しく便利にご利用いただけるサービスづくりに取り組んでいきます。



*1:2023年6月10日(土)開催 Users Meetup in 京都の参加受付は終了しました。









数字で見る みんなの銀行の2周年







2023年5月28日でサービス提供開始2周年を迎えたみんなの銀行のこれまでを数字で振り返ります。



*ボックス数は、2023年5月31日時点のデータです。

*チアボックス、BaaSパートナーは、2023年6月6日時点のデータです。

*上記以外は2023年5月28日時点のデータです。

*2023年6月6日時点で実施中のチアボックスは、アビスパ福岡、くまモン、ツール・ド・九州、日比谷音楽祭、PUBG MOBILE JAPAN LEAGUE、BC SWELLです。

*2023年6月6日時点のBaaSパートナーは、イーデザイン損害保険株式会社、パーソルテンプスタッフ株式会社、ピクシブ株式会社、三井住友海上プライマリー生命保険株式会社、ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社、 REVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN株式会社です。









「第1期みんなの銀行アンバサダー」の概要







特設サイト

https://www.minna-no-ginko.com/special/ambassador/





募集期間

2023年6月6日(火)~2023年6月25日(日)



活動内容

●イベントやみんなの銀行スタッフとの意見交換会への参加を通してみんなの銀行アプリの使い方やお金についての理解を深める活動

●テストモニターやインタビューを通したサービス改善活動への参加

●自身のSNSへの投稿(月1回以上/テーマに合わせた情報の発信)



活動期間

2023年7月中旬頃~2024年5月頃を予定



活動特典

1.SNSアイコン用描きおろしイラストをプレゼント

2.イベントへの優先ご招待

3.オリジナルグッズをプレゼント

4.公式アンバサダーとしてお友だち紹介コードをWebサイトへ掲載







応募条件

●みんなの銀行の口座をお持ちのお客さまで、みんなの銀行アプリを活用してくれている方、または今後積極的に活用していきたい方

●みんなの銀行やみんなの銀行のサービスが好きな方

●SNS(Instagram/Twitter/TikTok/note/YouTube/その他ブログのいずれか)を日常的に見たり、投稿をしている方

●SNSで月1回以上みんなの銀行に関する投稿を行っていただける方(公開アカウントに限る)

●みんなの銀行公式ページや公式SNSにお写真やお名前、SNSアカウントの公開が可能な方(顔写真の掲載は相談可/ニックネーム可)



募集人数

若干名



応募方法

特設サイトの応募フォームに必要事項を記入しご応募ください



選考フロー

応募フォームからエントリー→選考→リモート面談→選考結果のお知らせ

※ 活動開始時期は2023年7月中旬頃を予定しています

※ 選考結果はお申込み時に登録いただいたメールまたは電話にてご連絡いたします









「Users Meetup in 京都」の概要







今回が2回目の開催となるこのイベントは、みんなの銀行をご利用中のお客さまとみんなの銀行スタッフの交流会です。新しいコンテンツをご体験いただいたり、自分の「お金」の価値観を振り返っていただいたりと、「お金」ともっと楽しく向き合える内容をご用意しています。初回の東京開催が参加者の方からご好評いただいたため、今回は関西圏のお客さま向けに京都で開催いたします。









※本イベントの参加受付は終了しました。









