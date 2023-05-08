【紀ノ国屋】初夏を彩る 爽やかレモンフェア開催！
［株式会社紀ノ國屋］
色鮮やかな爽やかレモン商品を取り揃えました。5月8日（月）～5月19(金）開催
株式会社紀ノ國屋は、5月9日（月）～5月19日（金）の期間、一部店舗におきまして「爽やかレモンフェア」を開催いたします。期間中、色鮮やかなレモン商品を取り揃え皆さまのご来店をお待ちしております。
レモン香る自家製スイーツ
《商品概要》
紀ノ国屋 メレンゲレモンパイ
販売価格：￥356（税込）
おいしさ重なる 「ふわっとろっ」
メレンゲ、レモンクリーム、ホイップクリーム、パイ生地の4層仕立て。レモンの酸味が爽やかな自家製スイーツです。初夏のこの季節にぴったりなレモンスイーツをお試しください。
《商品概要》
紀ノ国屋 蜂蜜レモンのレアチーズムース
販売価格：￥378（税込）
蜂蜜レモンジュレとレアチーズムース、自家製クッキーの３層に仕上げた爽やかなカップデザートです。
クラッシュしたレモンジュレとレアチーズムースの異なる酸味を味わう爽やかスイーツです。
爽やかな美味しさ 好みにあわせてアレンジできる！
《商品概要》
紀ノ国屋 レモネードベース
販売価格：￥430（税込）
有機ストレートレモン果汁の甘酸っぱさをお楽しみいただけます。冷たい水や炭酸で割る他、お好きなお野菜をレモネードベースに漬けてマリネ液代わりとしても
お試しください。
その他、オススメスイーツ
《商品概要》
島ごころ 瀬戸田レモンケーキ 島ごころ 3個入
販売価格：￥810（税込）
レモンの果皮を刻んで丸ごと使ったジャムを使用した
爽やかでしっとりとしたレモンケーキです。
《商品概要》
渡辺精進堂 広島レモンショコラマドレーヌ
販売価格：￥594（税込）
広島レモンを生地に練りこみ、ホワイトチョコレートをしみこませたレモンの香り広がるマドレーヌです。
ホワイトチョコレートの程よい甘さと、レモンの爽やかな風味が楽しめるお菓子です。
【チラシ掲載商品取り扱い対象店舗】
インターナショナル（青山店）、国立店、等々力店、鎌倉店、吉祥寺店
【開催期間】
2023年5月8日（月）～5月19日（金）
※チラシ商品の取り扱い期間は５月14日（日）まで
※店舗によりお取り扱い商品が異なります。
※画像はイメージです。
【紀ノ国屋ホームページ】
https://www.e-kinokuniya.com/
※紀ノ国屋公式Facebookページがリニューアルオープンいたしました！！
Facebook：https://www.facebook.com/superkinokuniya
Instagram：https://www.instagram.com/kinokuniya_super/
【各店舗Instagram】
※紀ノ国屋 インターナショナル（青山店）
https://www.instagram.com/aoyamakinokuniya/
※グルマンマーケット紀ノ国屋 渋谷スクランブルスクエア店
https://www.instagram.com/gourmand_market_kinokuniya
※KINOKNIYA entree 金沢店
https://www.instagram.com/kinokuniya_entree_kanazawa/
企業プレスリリース詳細へ （2023/05/08-18:16）
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