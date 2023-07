[松竹株式会社]

この度、8月5日(土)文京シビックホールにて開催される、公式オーケストラコンサート「ARIA The SINFONIA」の3面ライブスクリーンでのライブビューイング実施ならびにStreaming+での生配信のチケット発売日程が決定いたしました。

コンサート開催決定の際にはSNSでトレンド入りをする等大きな話題を呼び、チケットは争奪戦。多くのお客様からの、「ライブビューイングで見たい!」「配信をしてほしい」といった期待の声にお応えする形で開催する運びとなりました。



「3面ライブスクリーン」とは、次世代のエンターテイメントの発信を目指して松竹マルチプレックスシアターズが導入する劇場スクリーンで、これまでは3面ライブスクリーン用の映像コンテンツの上映のみ実施しておりましたが、今回「ARIA The SINFONIA」で、日本で初めての3面ライブスクリーンによるライブビューイングを、丸の内ピカデリー(東京)にて実施。本特別イベントに、抽選で限定350名様をご招待させていただきます。

また、Streaming+での生配信(1週間限定アーカイブ付き)も決定しており、本日19時よりイープラスにてチケットを発売いたします。

なおチケットは、通常の配信のみと、丸の内ピカデリーでのライブビューイング(3面ライブスクリーン)参加券+配信チケットのセット券の2種類があり、お好きなチケットをご選択いただけます。



「ARIA The SINFONIA」の感動をぜひ、映画館ならびにご自宅でお楽しみください!





3面ライブスクリーンとは





次世代のエンターテイメントの発信を目指して松竹マルチプレックスシアターズが開発した劇場スクリーン。可動式の3面スクリーンに常に映し出される迫力の映像とコンサートホール仕様のアレイスピーカー、カスタマイズされたデジタル音響システムで、これまで再現が難しかった舞台上の繊細な表情やダイナミックな躍動感、ミュージックライブの高揚感を、まるでそこにいるかのような臨場感で体感できます。





チケット概要





(以下2種類のチケットからご購入可能です。ライブビューイングのみのチケット販売はございません)







公演概要





開催場所 :文京シビックホール 大ホール

開催日時 :2023年8月5日(土)17時開場/18時開演

出演者 :井田勝大(指揮)、グランドフィルハーモニック東京(管弦楽)、對馬哲男(コンサートマスター)

Choro Club feat. Senoo、窪田ミナ、牧野由依、葉月絵理乃、佐藤順一、佐藤恭野

編曲・オーケストレーション:窪田ミナ

湖東ひとみ、庄司燦、永井秀和



企画制作・運営:アーツイノベーター・ジャパン

協力 :イープラス / グランドフィルハーモニック東京

主催 :松竹

※本公演はオーケストラによる生演奏となります。スクリーンに映像投影の予定はございません。



公演サイト:https://ariacompany.net/sinfonia

公式SNS:@ARIA_SENDEN



