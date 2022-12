[TikTok for Business]

TikTok for Businessが2022年12月13日(火)~2023年1月12日(木)に開催する「TikTok Fashion Month」(テーマ:ファッション)に、Galaxyが協賛し、プレゼントキャンペーンを実施します。

期間中、「#FlexEveryAngle」「#ファッション」の両方のハッシュタグを付けて投稿してくれた方の中から合計2名様に、Galaxyの最新の折りたためるスマートフォン「Galaxy Z Flip4」やワイヤレスイヤホン「Galaxy Buds2 Pro」が贈られます。



キャンペーンページ:https://activity.tiktok.com/magic/eco/runtime/release/63881d57aaa2cda74b1de6f7?appType=tiktok&magic_page_no=1







TikTok for Businessでは、TikTok内での人気イベントにスポンサーになっていただく形で、コラボレーションする広告ソリューション「TikTokスポンサーシップコラボパッケージ」を定期的に実施しています。

今回の「TikTok Fashion Month」は、ファッションをテーマに、2022年末に誰でも楽しめるTikTok内のイベントです。

ファッション系コンテンツは、TikTokで人気が高いカテゴリーの1つで、「流行りカラー/アイテム」や「着回しアイテム」「冬コーデ」など、ファッションに関するたくさんの動画が日々投稿されています。



本キャンペーンの指定ハッシュタグ「#FlexEveryAngle」※1は総再生回数377億回、「#ファッション」は総再生回数74億回と、どちらも人気のハッシュタグのため、どなたでも楽しんでいただきやすいイベントです※2。

※1 #FlexEveryAngleとは、自由な角度やアングルからファッション性の高いクリエイティブな動画を撮ること。

※2 2022年12月7日時点 集計



今回の「TikTok Fashion Month」には、Galaxyに協賛をいただき、ファッションへの情報感度が高いTikTokユーザーに向けたプレゼントキャンペーンを展開します。期間中、「#FlexEveryAngle」「#ファッション」の両方のハッシュタグを付けて素敵な投稿をしてくれた方の中から、Galaxyの最新の折りたためるスマートフォン「Galaxy Z Flip4」や鮮明なサウンドを提供する高性能なワイヤレスイヤホン「Galaxy Buds2 Pro」が各1名様、合計2名様に贈られます。





自由な角度や好きなアングルから動画を撮ってみよう!

いつもの日常のシーンが少し違った見え方に!これであなたもクリエイター?!





この1年間を振り返った自分のお気に入りファッション、これから流行りをリードしていくファッション、冬シーズンなどのテーマに沿ったお気に入りコーデや、モデル気分になってランウェイ風に歩く様子の動画など、あらゆるファッションコンテンツの投稿を募集しています。ファッションに関する投稿であればどんな投稿でも選考対象となりますので、ぜひ気軽にご参加ください。





■キャンペーン概要



キャンペーンタイトル:

TikTok Fashion Month



キャンペーン期間:

2022年12月13日(火)~2023年1月12日(木)



キャンペーンページ:

https://activity.tiktok.com/magic/eco/runtime/release/63881d57aaa2cda74b1de6f7?appType=tiktok&magic_page_no=1



キャンペーン詳細:

上記期間中に「#FlexEveryAngle」「#ファッション」の両方のハッシュタグをつけて投稿してくださった方の中からGalaxyシリーズの最新プロダクトをプレゼント。

※プレゼントの当選は2023年2月中旬に発表予定です。当選者の発表はTikTokアプリからの通知をもって代えさせていただきます。あらかじめ通知の受け取り設定をオンにしてください。





■Galaxy Z Flip4 Award

選考条件:

“クールなアングル動画”を投稿してくれた方



当選人数:

1名様



プレゼント製品:

Galaxy Z Flip4

https://www.galaxymobile.jp/galaxy-z-flip4/

※カラー(ボラパープル、グラファイト、ピンクゴールド)とキャリアはお選びいただけます。





■Top of the fashion賞

選考条件:

“クリエイティブでオシャレ”な動画を投稿してくれた方



当選人数:

1名様



プレゼント製品:

Galaxy Buds2 Pro

https://www.galaxymobile.jp/galaxy-buds2-pro/

※カラー(ボラパープル、グラファイト、ホワイト)はお好みの色をお選びいただけます。





■Galaxy Z Flip4について



Galaxy Z Flip4はよりスリムなヒンジ、直線的なエッジ、コントラストが美しい背面ガラス、光沢のある金属フレームなどを備えており、これまでで最も洗練されたデザインとなっています。カバー画面とメイン画面の両方にGalaxyテーマを搭載しており、カスタムフォントやアイコン、デザインでユーザー独自のスタイルを設定し、内側も外側も完全にカスタマイズすることが可能です。また、ハンズフリーでのビデオ撮影や、本体を折りたたんで自立させた状態でフレックスカメラ※1 を起動し、様々な角度で広角の自撮り写真を撮影することが可能です。Snapdragon(R) 8+ Gen 1を搭載し、約65%明るくなったセンサー※2搭載のアップグレードカメラでは、昼夜を問わず、写真やビデオをより鮮明に、より安定した状態で撮影することができます。

※1 フレックスカメラとは、フレックスモードを使用したカメラ体験のことです。フレックスモードは75°~115°の角度に対応しています。

※2 「Galaxy Z Flip3 5G」対比





<TikTok for Businessについて>

TikTok、Pangleなど広告配信サービスを提供しているTikTok for Businessは、認知拡大から顧客獲得まで、 様々なファネルにおけるビジネス課題解決に貢献します。TikTokはエンタテインメントで溢れるプラットフォームとして、オープンマインドなオーディエンスと企業/ブランドが自然と出会うことで生まれる顧客とのエンゲージメントにより、ビジネスにインパクトをもたらします。



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/13-13:46)