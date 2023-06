[株式会社はくばく]

-疾風怒濤~Unite for the Next~ 荒波を突き進め!-



『主食改革』を提唱する穀物のリーディングカンパニー株式会社はくばく(本社:山梨県中央市、代表取締役社長:長澤 重俊、以下はくばく)はJリーグ ディビジョン2の「ヴァンフォーレ甲府」がACL(AFC*チャンピオンズリーグ2023-24)へ出場するにあたり、同大会で着用するユニフォームのスポンサーとなることが決定しました。

「疾風怒濤~Unite for the Next~」のチームスローガンのもと、初めてアジアチャンピオンを目指すヴァンフォーレ甲府を、はくばくは応援します。







はくばくは、2001年よりユニフォームスポンサーとして、山梨を元気に、そして子供たちの夢を応援するために地元山梨のプロサッカーチームである「ヴァンフォーレ甲府」の公式スポンサーとして、地域に密着した応援をしてまいりました。

今回、ACLという世界的な舞台にヴァンフォーレ甲府が出場するにあたり、はくばくは山梨に根ざす企業として想いを込めて支援させていただきます。





代表取締役社長 長澤重俊コメント

当社が22年間サポートしてきたヴァンフォーレ甲府がクラブ史上初めてACLというアジアの舞台で戦います。この歴史的な大会開催に当たって、当社も共に戦うことを決断いたしました。またこれまでヴァンフォーレ甲府サポーターから受けてきた当社に対する多くの支援に対するささやかな恩返しでもあります。間違いなく厳しい戦いになるでしょうが、ヴァンフォーレ甲府らしくひたむきに、最後の最後まで諦めずに戦う姿勢を貫いてその存在感を示してください。頑張れ!ヴァンフォーレ甲府!



より詳細な情報は、ヴァンフォーレ甲府の公式サイトをご覧下さい。

■ヴァンフォーレ甲府ホームページ https://www.ventforet.jp/





* AFC:Asian Football Confederation(アジアサッカー連盟)

はくばくについて







当社の社名「はくばく」は白い大麦という意味です。創業社長である祖父が「もっと麦ご飯を喜んで食べてもらいたい。」という思いから、大麦を一粒一粒半分に割って黒い筋を目立たなくした製品を開発しました。

以来、我々はくばくは穀物とともに歩み、精麦の他、雑穀、和麺、麦茶、穀粉、米を事業として手がけるようになりました。

人類を太古から支えてきた大切な「穀物」を、現代の食卓へもっと多く登場させ、もっと楽しんで食べてもらうこと。それは家族の笑顔が増えること。またそれは家族が健康になることだと考えています。これを実現するために、我々はくばくは主食であるごはんの「質」を見直す「主食改革」を、社員一丸となって本気で目指して参ります。



社名 : 株式会社はくばく

所在地 : 〒409-3843 山梨県中央市西花輪4629

代表 : 代表取締役社長 長澤 重俊

設立 : 昭和16年4月15日

資本金 : 98,000,000円

事業内容: 食品製造および販売

URL : https://www.hakubaku.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/15-12:16)