~ WEB会議デバイス「RICOH Meeting 360 V1」と連携し、会議記録を一元管理 ~



株式会社リコー(社長執行役員:山下 良則)は、2023年3月7日に「RICOH Meeting 360 Add-on Service for カンタン議事録」の提供を開始します。





「RICOH Meeting 360 Add-on Service for カンタン議事録」は、2022年6月30日発売の360°カメラ搭載一体型マイクスピーカー「RICOH Meeting 360 V1」と連携して利用する、議事録作成支援サービスです。「RICOH Meeting 360 V1」で記録された会話の音声データを自動で文字起こしし*1、議事録となる情報を生成します。生成した議事録は、音声と同時に記録された360°会議映像や、会議中投映したパソコン画面の映像とともに、専用アプリケーション内で会議記録として一元管理されます。さらに自動文字起こしされた議事録からキーワード検索やタスク割り当てなどができ、会議の振り返りをサポートします。会議後に議事録を見やすいように書き直すなどの煩わしい業務を軽減し、会議記録管理を支援します。

リコーは、エッジデバイスやデジタルサービスの活用によるワークプレイスの変革を通じて、お客様のよりよい働き方の実現を支援してまいります。



*1 ベーシックプランBのみ。別途SharePoint (R)との契約、連携が必要。自動文字起こしの変換は日本語のみの対応。









サービスプランと料金(消費税別)*2





*2 新規お申し込み、追加のお申し込み時は、別途「RICOH クラウドアプリケーション スタートパック」5,000円/1契約が必要となります。





<「RICOH Meeting 360 Add-on Service for カンタン議事録」の主な特徴>



1. 会議議事録作成を支援

・議事録に必要な会議名、日時、参加者といった会議情報をMicrosoft 365(R)のスケジューラーとの連携により自動反映。一から会議参加者を手入力することなく簡単に作成が可能。

・会議音声の自動での文字起こし*1により、議事録の作成時間を短縮、会議後の業務負荷を低減。



2. 会議記録の振り返り、閲覧が容易に

・議事録生成後に重要発言のブックマークや決定事項・タスクを割り当てることが可能。

・360°映像、音声、文字、共有資料の組み合わせで、会議を効率的に振り返ることが可能。

・議事録のキーワード検索により、必要な情報を後から容易に見つけることが可能。

・360°映像による記録で参加者の雰囲気や表情が分かり、会議の内容把握が容易。



3. 会議記録をセキュアに管理

・会議を360°映像と音声、資料のキャプチャで丸ごと記録、チームで共有・活用しやすい形に特化した専用アプリケーションで一元管理。

・録画データはお客様のストレージ上で保管するため、機密事項を含む会議記録もセキュアに管理。





■イベント情報

「RICOH Meeting 360 V1」は2023年3月1日から開催するJR品川駅構内でのイベントで実際にご覧いただけます。

・開催名称:リコーで仕事を最高ーーに変えるSTATION

・開催期間:2023年3月1日(水)~3月3日(金)

・開催場所:JR品川駅 中央改札内イベントスペース

・開催時間:12:00~19:00(予定)





■関連情報

臨場感あふれるリモート会議を実現 360°カメラ搭載マイクスピーカー「RICOH Meeting 360 V1」を発売

https://jp.ricoh.com/release/2022/0623_1/



「RICOH Meeting 360 V1」商品ページ

https://www.ricoh.co.jp/service/meeting-360/





※Microsoft、SharePoint、Microsoft 365は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。





