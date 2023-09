[JeSU]

一般社団法人日本 e スポーツ連合(会長:早川英樹 以下、JeSU)は、ルーマニアで開催された「第15回IeSF ワールドeスポーツチャンピオンシップ」にて、日本代表のレバ選手(eFootball(TM) 2023)が準優勝したことをお知らせします。







「IeSFワールドeスポーツチャンピオンシップ」は、国際eスポーツ連盟(International Esports Federation、略称: IeSF)が主催するeスポーツの世界大会です。ルーマニアのヤシで開催された第15回大会では、6タイトル7種目が実施され、JeSUは日本のeスポーツ統括競技団体として、この大会にレバ選手(eFootball(TM) 2023)とペコス選手(TEKKEN 7)を派遣しました。



「eFootball(TM) 2023」には、全世界から97の国と地域の代表選手が出場。日本代表のレバ選手は、グループEでブルネイ、モンテネグロ、モーリシャス、アルゼンチン、トルコと対戦し全勝し、首位でグループリーグを突破しました。2回戦から登場となった決勝トーナメントでは、アルメニア、インドネシア、ギリシャ、メキシコに対しすべて無敗で勝利。ヤシ市民も見守るメインステージで開催された決勝戦では、イランのハッサン選手と相対しましたが、2019年の第11回大会決勝でも日本人選手の前に立ちはだかった強敵に惜しくも破れ、準優勝となりました。



「TEKKEN 7」 には、前回大会の倍以上となる91の国と地域の代表選手が参戦し、激しい戦いが繰り広げられました。UAE、ベネズエラ、セルビア、イスラエル、モーリシャスと同組となった日本代表のペコス選手は、グループ2位で予選を突破。決勝トーナメント1回戦でクウェートに勝利しましたが、2回戦でイタリアに敗退し、入賞はなりませんでした。













「eFootball(TM) 2023」 日本代表・レバ選手 コメント

オフラインで開催される世界大会に出場するのは初めてで、非常に貴重な経験ができました。準優勝という結果は自信にもつながりましたが、また新たな課題も生まれました。この経験を無駄にせず、今後もがんばっていきたいと思います。



「TEKKEN 7」 日本代表・ペコス選手 コメント

海外で開催される大会に挑戦するのは久々で、試合以外でもたくさんの海外選手と交流することができました。また、屋外で開催されたこともあり、観客の皆さんの盛り上がりもすごく感じることができました。来年の新作に向けて、引き続き「鉄拳」をがんばっていきたいと思います。



大会の模様は、IeSFのYouTubeおよびTwitchにて公開されていますので、ぜひ日本代表の激闘の軌跡をチェックしてください。



eFootball(TM) 2023 Final : レバ選手(日本) vs HASSAN選手(イラン)

https://www.youtube.com/live/GmGo5BJ3Lus?feature=shared&t=5722



eFootball(TM) 2023 Semi Final : レバ選手(日本) vs THEARSENALSTYLE選手(メキシコ)

https://www.youtube.com/live/iiq6dU6yWwQ?feature=shared&t=18081



eFootball(TM) 2023 Group E : レバ選手(日本) vs DARK_DENZELPRO選手(モーリシャス)

https://www.youtube.com/live/1c0PWa4Aiao?feature=shared&t=19843



TEKKEN 7 Group F : ペコス選手(日本) vs Fuko選手(ベネズエラ)

https://www.youtube.com/live/sSfsJTVf0YM?feature=shared&t=6375



https://www.twitch.tv/iesf_efootball

https://www.twitch.tv/iesf_tekken7



JeSUは今後も、国際大会への日本代表選手派遣に取り組み、日本人選手が世界で活躍する機会を一層拡大するとともに、世界のeスポーツ大会において日本のゲームタイトルで競技が実施される機会をさらに増やしていく事を目指して活動していきます。



<大会概要>

大会名称 : IeSF WORLD ESPORTS CHAMPIONSHIPS #15

(第15回IeSF ワールドeスポーツチャンピオンシップ)

開催都市 : ルーマニア・ヤシ

大会日程 : 2023年8月26日 ~ 9月3日

参加国・地域 : IeSFに加盟する 111の国と地域

参加選手数 : 約 600人

賞金総額 : 約7,250万円 (500,000ドル、1ドル=145円換算として)

主催: 国際eスポーツ連盟 (International Esports Federation / IeSF)

公式サイト : https://iesf.org/world-championship/

競技種目 : (アルファベット順)

Counter-Strike: Global Offensive(CS: GO), CS: GO Female(※女性部門), Dota 2, eFootball(TM) 2023, Mobile Legends: Bang Bang, PUBG mobile, Tekken 7





