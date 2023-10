[Hero Entertainment Co., Ltd]

開発中の新作ゲーム『デュエットナイトアビス』トレーラー初公開。ゲームの特徴、世界観、公式サイトも発表!



オンラインエンターテインメント企業HK HERO ENTERTAINMENT CO.,LIMITED(所在地:香港、代表取締役社長:楊 斌)は、親会社HERO GAMES傘下のゲーム開発スタジオであるPan Studioがスマートフォン(iOS、Android)及びPC向けに開発中の、高自由度ファンタジーアドベンチャーRPG『デュエットナイトアビス』(DUET NIGHT ABYSS)のトレーラーを、2023年10月20日(金)午前11時より初公開いたしました。また、本作のトレーラー公開に伴い、ゲーム世界観や特徴のご紹介、予約ができる公式サイトも併せてお知らせいたします。







『デュエットナイトアビス』トレーラー世界初公開





✦トレーラー「本当の夜明けまで | UNTIL THE DAWN」

https://youtu.be/-oRosZFDFAI

『デュエットナイトアビス』公式YouTubeチャンネル、公式X(旧Twitter)アカウントにて、本作初のトレーラーを公開しております。



さらに公式X(旧Twitter)アカウントにて、トレーラー公開記念キャンペーンも開催中。フォロー&リポストすると、抽選で100名様にAmazonギフト券2000円分が当たる!

他にもオリジナルグッズなどの豪華賞品が当たるキャンペーンを開催する予定なので、ぜひフォローしてチェックしてみてください。

✦公式X(旧Twitter)アカウントはこちらから

https://twitter.com/DNAbyssJP



本作の世界観や特徴について





✦ふたりの主人公それぞれの視点から描かれるマルチアングルストーリー

物語の舞台は魔法と機械が共存する大陸。プレイヤーは、身分と立場が全く異なる2人の主人公を演じ、さまざまな仲間と出会い、生き残るために戦いながら、ふたつの視点から物語を辿っていきます。

残酷な運命に隠された真実を暴き、苦しみの螺旋に終止符を打つための旅に出よう。



✦全キャラクターが全ての武器を扱える自由度MAXな武器システム

本作の特徴のひとつが武器システムの自由度の高さです。戦闘中でもシームレスな武器の切り替えが可能となっており、キャラクターは専属武器に縛られず、剣、槍、鞭などの近接武器、弓、銃、大砲などの遠隔武器、さらには未来感のあるフロートガンまで、お好みの武器を自由自在に装着して戦うことができます。



✦360°全方位のアクションを楽しめる爽快なバトル

本作のフィールドは、360度自由に移動が可能となっており、近接攻撃、遠隔攻撃、空中攻撃、落下攻撃などのアクションを自由に組み合わせた立体的な戦闘で、群がる敵を一気になぎ払う爽快感を体験できます。さらに、サバイバル、追跡、探査など豊富なプレイモードと毎回ランダムに生成されるマップで、毎回新鮮な驚きやワクワク感をお楽しみいただけます。



✦パルクール風アクションで移動手段さえエンターテインメントに

スピンジャンプ、スライディングなど多様なアクションで空を飛び、壁を駆け、パルクールのような自由かつスタイリッシュな移動を実現し、重力から解放される爽快感を味わうことがます。





『デュエットナイトアビス 』は近接武器と遠隔武器をシームレスに扱える武器システム、スピンジャンプなどの多様なアクションを通じて、解放感MAXで自由度の高い戦闘体験を提供いたします。

広大なエリアマップとスピーディなハクスラバトルが組み合わさった胸躍る冒険にぜひご期待ください。



公式サイトにて予約受付中





『デュエットナイトアビス』公式サイトでは現在、メールアドレスでの予約が可能です。本作に興味をお持ちいただけた方はぜひご参加ください。

✦公式サイトはこちらから

https://duetnightabyss.herogame.com/ja



✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

ゲーム概要

・タイトル:デュエットナイトアビス(DUET NIGHT ABYSS)

・ジャンル:高自由度ファンタジーアドベンチャーRPG

・対応予定OS:iOS/Android/PC

・価格:基本プレイ無料(一部アプリ内課金あり)

・開発/運営: HK HERO ENTERTAINMENT CO., LIMITED

・配信日:未定

公式最新情報はこちらから

・公式サイト:https://duetnightabyss.herogame.com/ja

・公式X(旧Twitter)アカウント:https://twitter.com/DNAbyssJP

・公式YouTubeチャンネル:https://youtube.com/@DuetNightAbyss_JP

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦



【HK HERO ENTERTAINMENTについて】

HK HERO ENTERTAINMENTは、中国北京に本社を置くデジタルエンターテイメント企業HERO GAMESの香港法人です。HERO GAMESは2015年の設立以来、スマートフォン向けゲームアプリの投資・開発・パブリッシング・運営、およびモバイルe-Sports競技大会の組織運営に焦点を当て、中国および世界各地で事業を展開しております。

最近では、PC/コンソール向けゲームやマルチプラットフォームゲームのパブリッシングにも力を入れております。HERO GAMESと資本業務提携を結ぶゲーム開発会社Game Scienceが開発中の、中国神話を舞台としたアクションRPG『黒神話:悟空』(Black Myth: Wukong)は、gamescom award 2023でBest Visuals(最優秀ビジュアル)を獲得しました。

日本では、株式会社コーエーテクモゲームスの監修のもとで開発された戦略型シミュレーションゲーム『新三國志』をはじめ、株式会社セガよりアーケードゲーム「三国志大戦」シリーズのIPライセンスを受けて開発された戦略型カードRPG『三国志大戦M』、“GooglePlay 2021 Most Innovative Game”を受賞した3DアクションRPG『パニシング:グレイレイヴン』などのタイトルのパブリッシングを手掛け、これらのタイトルは、App StoreおよびGoogle Playのダウンロードランキングで上位にランクインするなど、多くのプレイヤーから高い評価を受けています。

HERO GAMESは、「世界標準の品質で変革を創出する(Global Quality, Make Difference)」をビジョンに掲げ、全世界のお客様に良質なオンラインコンテンツを提供するにために邁進してまいります。



(C)HK HERO ENTERTAINMENT CO., LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED.



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/20-13:16)