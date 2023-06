[ALPHABOAT]

ALPHABOAT(所在地:東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員 CEO:柿木 弾)が、企画・制作を行う、エイベックス・マネジメント株式会社所属のアーティスト・Every Little Thing 伊藤一朗の公式YouTubeチャンネル『いっくんTV』が2023年6月6日に4周年を迎えます。

6月6日(火)19時より4周年を記念して、YouTube生配信を実施します。







▼公式YouTubeチャンネル『いっくんTV』はこちら

https://www.youtube.com/channel/UCxANjE26oVSYs9mWDpk3rQQ



これまでの企画を振り返り!新〇〇のお披露目も!?









YouTubeチャンネル開設4周年を記念する生配信では、過去4年間の企画を各テーマごとにランキング形式で発表。過去企画からのクイズや生企画会議など、視聴者のみなさまとの交流企画も予定しています。

伊藤一朗さんとスタッフが選ぶ様々なランキングをもとに、一緒に過去4年間の『いっくんTV』を振り返りましょう。



また、4周年を記念した『いっくんTV』オリジナルグッズも制作しました。配信日より販売開始予定です。



当日は新〇〇のお披露目も!

詳細はぜひ生配信をご確認ください!



▼配信概要

放送日時:2023年6月6日火曜日19時~

当日配信URL:https://www.youtube.com/live/9rSyDkRKzz4?feature=share



ALPHABOATでは、2019年6月より「Every Little Thing 伊藤一朗」公式YouTubeチャンネルの企画・制作を行っています。



▼その他ALPHABOAT支援SNS実績はこちら

https://hubs.la/Q01RHsFL0



『いっくんTV』とは









エイベックス・マネジメント株式会社所属のアーティスト・Every Little Thing 伊藤一朗の公式YouTubeチャンネル。

伊藤一朗は、1996年に「Every Little Thing」のギタリストとしてデビューし、近年ではバラエティ番組にも進出。ボーカルの持田香織がソロ活動10周年記念コンサートツアーを終えたばかりの中、その勢いに続けとYouTubeデビュー。「最近ギターを弾いていない」「これといった特技がない」という自虐発言も多数飛び出す『いっくんTV』。そのゆるいキャラクターを活かした動画が話題に。



▼公式YouTubeチャンネルはこちら

https://www.youtube.com/channel/UCxANjE26oVSYs9mWDpk3rQQ



ALPHABOAT







ALPHABOAT(アルファボート)はデジタル・アナログを問わず人々に届くコンテンツを制作し、配信から拡散まで適切に運用。施策の入口から出口まで一気通貫で支援します。私達はSNS時代に最適化したコミュニケーションのスペシャリスト集団です。

※「ALPHABOAT」はSCデジタルメディア株式会社内、ブランドコミュニケーション事業のブランド名です。



・公式HP https://www.alpha-boat.com



本件に関するお問い合わせ先





SCデジタルメディア株式会社

ALPHABOAT

広報担当者

MAI:ab-ma@scdigital.co.jp



