[サンロッカーズ渋谷]

2023年12月2日(土)・3日(日)に開催されるホームゲーム、仙台89ERS戦は、オフィシャルトップパートナーである、株式会社コーセーのご協力のもと、協賛試合「コーセー Presents 仙台89ERS戦」を開催することをお知らせいたします。

コーセーにまつわる、来場者プレゼントやブース出展、ハーフタイムショーなどを予定しておりますので、ぜひご参加ください。













■「コーセー Presents 仙台89ERS戦」試合情報

【サンロッカーズ渋谷ホームゲーム】

試合日時:12月2日(土) 19:05 TIP OFF(開場時間17:30/先行入場 17:20)

12月3日(日) 14:05 TIP OFF(開場時間12:30/先行入場12:20)

対戦カード:サンロッカーズ渋谷 vs 仙台89ERS戦

試合会場:青山学院記念館/東京都渋谷区渋谷4-4-25 東京メトロ「表参道駅」より徒歩5分

試合サイトURL:https://www.sunrockers.jp/lp/game_20231202_20231203/

※チケット情報についてもこちらへ



【イベント】



1. 来場者プレゼント



『コーセーDAY』開催を記念して、2日間合計8,200名に

「コスメデコルテ リポソーム アドバンスト リペアセラム」サンプル(1日分)をプレゼント致します。







「コスメデコルテ リポソーム アドバンスト リペアセラム」

多重層バイオリポソームが1滴に1兆個※。

肌に溶け込み美を立て直す、リポソーム美容液。

※1滴0.1mLとして算出(概算値)

30mL・8,250円(税込) / 50mL・12,100円(税込) /

75mL(付けかえ用)・15,950円(税込)/ 75mL・16,500円(税込)

https://www.decorte.com/site/g/gJVAI/

※商品画像はあくまでイメージです。プレゼントは1日分のラミサンプルとなります。



【実施時間】

先行入場~ハーフタイム終了まで

【配布場所】

入場ゲート

【配布数】

12月2日(土) 4,100個 12月3日(日) 4,100個

※お1人様1個ずつの配布となり、予定配布個数がなくなり次第終了となります。



2.コーセー メイクアップアーティストによる応援メイクブースを特別出展



チーム公式応援メイクでサンロッカーズ渋谷を一緒にもりあげましょう!

コーセーのアーティストによるメイクアップサービスをお楽しみください。

なお、混雑時には整理券を配布する場合がございます。



【メイクイメージ】





(左から)

・サンロッカーズ太陽マーク(頬・大)

・サンロッカーズ太陽マーク(目元・小)&Sアイラインマーク

・コーセー協賛限定 Kアイラインマーク



【実施時間】

▼12月2日(土)

14時30分~ 応援メイクブースオープン~ハーフタイム終了まで

▼12月3日(日)

11時30分~ 応援メイクブースオープン~ハーフタイム終了まで

【実施場所】

青山学院記念館 屋外物販テントの横

【所要時間】

10~15分程度

【メイクアップに使用するアイテム】

商品名:ヴィセ アヴァン リップ&アイカラーペンシル

色番号:

サンロッカーズ太陽マーク(頬・目元):001・003・006・009・015・021

コーセー協賛限定 Kアイラインマーク:001・004



「ヴィセ アヴァン リップ&アイカラーペンシル」

目もとに口もとに自由自在。するする描けて、ライナーとしても、ぼかしても楽しめるマルチカラーペンシルです。ひっかかることなく、美しいラインがなめらかに描けます。

塗布膜が薄く、まぶたにも唇にもぴったりと密着します。汗・水・涙に強いウォータープルーフタイプ。

1.2g 全22色 1,320円(税込)

URL:https://www.kose.co.jp/visee/avant/eye/lip_eyecolor_pencil.html



商品名:ヴィセ カラーインパクトリキッドライナー

色番号:Sアイラインマーク、コーセー協賛限定 Kアイラインマーク:001



「ヴィセ カラーインパクトリキッドライナー」

ひと塗りでしっかり発色し、印象的な目もとを叶えるリキッドアイライナーです。

肌への密着性が高く、描いたラインが剥がれることなくつづきます。

0.4mL 全4色 1,100円(税込)

URL:https://www.kose.co.jp/visee/eye_liner/color_impact_liquid_liner.html



【ご注意事項】

※雨天決行・荒天中止

※混雑時にはお一人様につき、整理券を1枚お渡しします。

整理券1枚で、メイク体験を受けることが可能です。

※スケジュールの都合上、お1人様1回限りとさせていただきます。

※整理券をお持ちでも実施時間内に、ブースにお越しいただけない場合は、ご参加いただけませ

んので、時間厳守でお願いします。

※当日はスムーズなイベント運営のため、スタッフの指示に従ってください。

※上記イベント内容は予告なく変更となる場合がございますので、予めご了承ください。



3.KOSE 8ROCKS(コーセーエイトロックス )によるハーフタイムショー

ハーフタイムショーにD.LEAGUEで活躍するコーセーのダンスチーム「KOSE 8ROCKS」が出演します。

KOSE 8ROCKSによるブレイキン(ブレイクダンス) パフォーマンスをお楽しみください。











【実施日時】

12月2日(土)のみの出演となります。

【出演時間】

ハーフタイム



4.KOSE 8ROCKSオフィシャルファンクラブブースの出店

KOSE 8ROCKSオフィシャルファンクラブブースを特別出店。

公式Xや公式インスタグラムをフォローするとコーセー商品のボトルサンプル詰合せ&ステッカーセットを100名様限定でプレゼント。

※お1人様1個ずつの配布となり、予定配布個数がなくなり次第終了となります。



【プレゼント品に関して】

・ONE BY KOSE セラムヴェール 9mlボトルサンプル

URL:https://www.kose.co.jp/onebykose/serumveil/detail/

・スティーブンノル モイスチュアコントロール ヘアパックW 80gチューブサンプル

URL:https://www.kose.co.jp/skny/inbath/mchw.html

・KOSE 8ROCKS ステッカー 1枚



【実施場所】

青山学院記念館 男子トイレ前

【実施時間】

先行入場~ハーフタイム終了まで

【対象アカウント】

事前に下記記載のアカウントのいずれか1つのフォローをお願い致します。

・Instagram:https://www.instagram.com/kose8rocks/

・X(旧Twitter):https://twitter.com/kose8rocks

【ご注意事項】

・お一人様1回限りの参加となります。

・複数アカウントフォローいただいてもお渡しできるアイテムは1点のみです。

※当日はスムーズなイベント運営のため、スタッフの指示に従ってください。

※上記イベント内容は予告なく変更となる場合がございますので、予めご了承ください。



▼KOSE 8ROCKSとは

無限の可能性を秘めた世界レベルのブレイクダンスチーム。

日本で活躍する有名ダンスチームからメンバーを集結した、「D.LEAGUE」唯一のブレイクダンスチーム。

アクロバティックな合わせ技を得意とし、高速で展開されるルーティーンやバラエティーに富んだスキルの数々が、音楽との相乗効果で見るものを魅了する。

「D.LEAGUE 21-22」優勝の栄光を取り戻すため、チーム一丸となって王者奪還を狙う。

メンバーのYuika、YU-KIは、公益社団法人日本ダンススポーツ連盟(JDSF)ブレイクダンス本部の強化指定選手に選出されるなど、今後の活躍が期待される。

2024年パリオリンピックで追加種目に正式決定となった「ブレイキン」に注目が集まる中、“ブレイキンで世界を笑顔に”をチームビジョンに、「KOSE 8ROCKS」は更なる可能性に挑戦していく。



・D.LEAGUE公式ホームページ内KOSE 8ROCKSページ:https://home.dleague.co.jp/teams/tmbp/

・Instagram:https://www.instagram.com/kose8rocks/

・X(旧Twitter):https://twitter.com/kose8rocks

・TikTok:https://www.tiktok.com/@kose8rocks

・Youtubeチャンネル「FLAVA JAPAN TV」内 − KOSE 8ROCKS:https://www.youtube.com/playlist?list=PLscTeFQQcPAg3Y51C8FPlX90R8hRJBSNb



Maison KOSEとのコラボキャンペーン

コーセー協賛試合を記念して、Maison KOSE表参道・銀座で期間限定のプレゼントキャンペーンを開催します。

期間中に対象店舗の公式LINEをお友だち登録の上、店舗へご来店いただくと

「雪肌精 みやび アルティメイト ラディアント オイル(9mL)」をプレゼントします。

その際、来場時に配布するチラシとLINE登録画面をスタッフに提示してください。

※プレゼントは数量限定のため、なくなり次第終了となります。



【キャンペーン期間】

2023年12月2日(土)~2023年12月10日(日)まで



【プレゼント品に関して】

雪肌精 みやび アルティメイト ラディアント オイル(9mL)













※商品画像はイメージです。プレゼントは9mLボトルとなります。



【対象店舗】

▼Maison KOSE表参道

お店で簡単にオリジナルメッセージが印刷できる「リボンプリンター」など世界にひとつだけのコスメギフトを作るためのコンテンツも多数ご用意しております。



住所: 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-3-10 スタービル表参道

営業時間:11:00 - 20:00(不定休)

アクセス:東京メトロ千代田線/副都心線「明治神宮前駅」4番出口より徒歩2分

JR線「原宿駅」表参道口より徒歩5分

お問合せ:B1F:03-6712-6637

1F:03-6712-6638

2F:03-6712-6639



▼Maison KOSE銀座

最先端のプロジェクションマッピング技術を活用したパーソナルカラー体験「COLOR MACHINE(カラーマシーン)」をはじめ、デジタル技術を活用したメイクや美容の新しい体験をお楽しみいただけます。



住所: 〒104-0061 東京都中央区銀座7-10-1

営業時間:11:00 - 19:00(不定休)

アクセス:東京メトロ銀座線/日比谷線/丸の内線「銀座駅」A3出口より徒歩3分

JR「新橋駅」銀座口より徒歩7分

都営浅草線「東銀座駅」A1出口より徒歩5分

お問合せ:03-6263-9813



【ご注意事項】

※店舗の混雑状況によりお待ちいただく場合がございます。

※期間中でも、なくなり次第終了となります。

※キャンペーンは予告なく変更・中止となる可能性がございます。予めご了承ください。



Maison KOSEとは

コーセーが展開する約60ブランド以上を横断的に取りそろえた直営店及びオンラインサイト。“Find Your Own Beauty”をコンセプトに掲げ、デジタル技術を活用した「ビューティアトラクション」による美容体験やビューティコンサルタントによる接客を通して、お客さまに“私らしい美の発見”を提供しています。

URL:https://maison.kose.co.jp/



■株式会社コーセー

1946年の創業以来、英知と感性を融合した独自の美しい価値と文化を創造する「美の創造企業」として、化粧品の製造・販売を中心に事業を展開。最先端の技術を結集した高い付加価値を持つ高級化粧品を強みとし、『コスメデコルテ』や『雪肌精』をはじめとする、多彩な提供価値をもつ個性豊かなブランドを展開しています。



会社名:株式会社コーセー

所在地:東京都中央区日本橋3-6-2

代表者:代表取締役社長 小林一俊

創業1946年

URL:https://corp.kose.co.jp/ja/



■サンロッカーズ渋谷について

プロバスケットボールリーグB.LEAGUE B1に所属する、東京都渋谷区をホームタウンとするクラブ。

歴史ある実業団バスケットボールクラブ「日立サンロッカーズ」が、2016年のB.LEAGUEの発足に合わせ「サンロッカーズ渋谷」としてプロバスケットボールリーグ最高峰のB1リーグに参戦。

2022年よりクラブはセガサミーグループの一員となり、一丸となってリーグ初優勝をめざしています。



クラブ名: サンロッカーズ渋谷

ホームタウン:東京都渋谷区

本拠地: 青山学院記念館

URL: https://www.sunrockers.jp/

運営会社: 株式会社サンロッカーズ









