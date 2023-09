[Calzedonia Japan株式会社]

イタリアンランジェリーのIntimissimi(インティミッシミ)シルバーウィークに日本限定トートバッグプレゼント&ライブペインティングイベントを開催!



イタリアンランジェリーブランドのIntimissimi(インティミッシミ)より、秋の始まりを感じさせるシルバーウィークの期間中、インティミッシミの秋冬新作コレクションのショッピングをより楽しんでいただけるよう、対象店舗にて、税込12,000円以上お買い上げのお客さまに、日本限定トートバッグをプレゼントするキャンペーンを開催します。















この限定のNEW COTTON CITY BAGは、日本、東京、大阪、京都をモチーフにしたブランドオリジナルのトートバッグで、対象店舗の地域によりデザインが異なるユニークなアイテムです。

また、一部の店舗では、9月16日(土)と17日(日)にかけて、今注目の現代アーティストによるライブペインティングイベントを開催いたします。ご希望の方にはNEW COTTON CITY BAGの代わりに各アーティストがインティミッシミのエコバッグにペイントを施し、プレゼントいたします。(お時間によりご対応出来ない場合がございます)



今回ライブペインティングに参加する現代アーティストは、書道家の万美(MAMIMOZI)、ヴィジュアルアーティストのフランキー スィーヒ、ファッションイラストレーターJOJO YAN、イラストレーター/アーティストのアサノマイコの女性アーティストの4名です。



書道家アーティストの万美は、伝統的な書道とさまざまなカルチャーを融合させたユニークな表現方法で、さまざまなファッションブランドともコラボレーションしています。









ヴィジュアルアーティストのフランキー スィーヒは、自身のアイデンティティを表現した和柄モチーフを明るい色調で表現し、さまざまな企業とのコラボレーションなど、グローバルに活動を展開しています。







また、ファッションイラストレーターのJOJO YANは、ファッショナブルな女性のライフスタイルをテーマに女性の所作の美しさや輝きをフェミニンなタッチで表現し、臨場感溢れるパフォーマンスなどでも活躍しているアーティストです。









さらに、イラストレーターのアサノマイコは、アンニュイな表情の女性たちを赤い線で可憐に描き、そのユニークな世界観で百貨店とのコラボレーションや書籍の表紙など幅広く活躍しています。









ぜひキャンペーン期間中に、お近くのインティミッシミのお店でショッピングをお楽しみください。



INTIMISSIMI NEW COTTON CITY BAGキャンペーン

期間 : 2023年9月15日(金) ~ 2023年9月18日(月)

インティミッシミの対象店舗にて税込12,000円以上お買い上げの方に

NEW COTTON CITY BAGをプレゼント



※ NEW COTTON CITY BAGのプレゼントは、インティミッシミのロイヤリティメンバーにご入会のお客さま限定となり、数量はなくなり次第終了となります。



※ 対象店舗:銀座並木通り店、新宿店、渋谷文化村通り店、渋谷宮益店、表参道店、代官山店、ペリエ千葉店、心斎橋2号店、なんばシティ店、神戸三宮店、京都四条通り店、京都河原町店、名古屋大津通店、広島PARCO店、福岡天神西通り店、アミュプラザくまもと店、沖縄PARCO CITY店





ライブペインティング イベント

日時 : 2023年9月16日(土)13:00 ~ 19:00

店舗:Intimissimi 渋谷文化村通り店

万美(MAMIMOZI)によるライブペインティング

・

店舗:Intimissimi新宿店

フランキー スィーヒによるライブペインティング



日時 : 2023年9月17日(日)13:00 ~ 19:00

店舗 : Intimissimi神戸三宮店

JOJO YANによるライブペインティング

・

店舗:Intimissimi福岡西通り店

アサノマイコによるライブペインティング



インティミッシミ公式HP:www.intimissimi.com.jp

インティミッシミ公式IG:@intimissimiofficial

インティミッシミ公式LINE:@intimissimi





カルツェドニアグループについて

Calzedonia(カルツェドニア)1986年にヴェローナ近郊で設立され、レッグウェアやビーチウェアを、フランチャイズ販売網を用いた新しい手法で販売し成功を築きました。その後、Intimissimi(インティミッシミ)やTezenis(テゼニス)でランジェリー市場にも範囲を広げ、さらには、メンズのIntimissimi Uomo(インティミッシミ・ウオモ)、カシミヤニットウェアのFalconeri(ファルコネーリ)、ウェディングドレスやパーティードレスのAtelier Eme(アトリエ・エメ)、ワインショップのSignorvino(シニョルヴィーノ)、そして2022年にはイタリアを代表するデザイナー、Antonio Marras(アントニオ・マラス)を新たに加え、全8ブランドを展開しています。カルツェドニアグループは、ルツェドニアグループは、豊富な商品のラインアップとトレンドへのこだわり、そして高い品質と価格のバランスを常に追求し、世界市場を牽引するダイナミックなグローバル企業として躍進し、現在は世界53か国以上の5,300を超えるショップを構えています。



INTIMISSIMI(インティミッシミ)について

INTIMISSIMI(インティミッシミ)は、イタリアのランジェリーブランドで、ブランド名はイタリア語の下着を意味する「intimo」に由来します。トレンドを加味したデザインと、女性らしいシルエットや高品質の素材を用いたランジェリーが特徴です。幅広いデザインやサイズ、豊富なカラーが揃うブラジャーは、多くの女性たちに人気です。ランジェリーから、洋服、ナイトウェアまで展開しているINTIMISSIMIは、1996年に誕生して以来、世界中の女性から愛されているランジェリーブランドとして、現在は世界51カ国、1654店を展開しています。



