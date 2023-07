[Sasuke Financial Lab(株)]

Sasuke Financial Lab株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:松井清隆、以下「当社)は、White Paper「保険業界のWebマーケティングの難易度を上げる5つの特徴と解決手段」を公開したことをお知らせ致します。





保険業界のWebマーケティングの難易度を上げる5つの特徴と解決手段



■ 序文

本レポートは、保険業界におけるWebマーケティングの難易度を高める5つの特徴を解説し、その上で効果を高める具体的な手段を提示します。日々様々な手法が開発されるマーケティング業界において、保険業法の規制の中で効果を最大化する方法を自社サービスである「コのほけん!」の実例も交えて紹介します。特に保険業界におけるデジタル広告、SEO、サイト改善に従事するマーケターに役立つ情報提供を目指します。



■執筆者:Sasuke Financial Lab株式会社 マーケティング部



デジタル保険代理店「コのほけん!」

保険の診断・一括比較・見積もりなら【コのほけん】オンライン相談可

自分に合った保険を、自分で選べる世界を。

保険はむずかしいものというイメージを払拭し、ネットで気軽に保険に加入できる・見直せるそんな世界を目指し、よりデジタルを通じて保険をわかりやすく、より簡単に感じられる世界の発展に寄与していきたいと考えております。



■コのほけん!プロについて

URL:https://pro.konohoken.com/landing/

「コのほけん!プロ」は、SaaS型の販売支援ソリューションツールです。データに基づきお客様のリスクを客観的かつ論理的に可視化することで、保険販売におけるお客様へのニード喚起、営業スキル(セールススキル)の効率化、標準化、さらに生産性向上に繋がります。また、お客様は自分のリスクを定量的に把握できることで、ご自身で必要な備えを考えられるようになり、保険加入の納得感向上、顧客体験向上に繋がります。



■デジタル保険代理店「コのほけん! 」について

URL:https://konohoken.com/

「コのほけん!」は、保険選びをオンラインで完結できるデジタル保険代理店です。 保険の見積り・比較・検討・申込まですべてをデジタル化し「自分に合った保険を、自分で選べる世界」を実現します。コのほけん!は直感的に操作しやすく、イラストやインフォグラフィックスを取り入れることで、複雑で分かりづらいと思われがちな保険商品を見やすく、分かりやすく掲載しています。また、口コミや専門家のコメントが充実しておりインターネットがあれば時と場所を選ばず、保険を検討することができます。



