[株式会社フレッシュネス]

揚げたてチュロス 生チョコ 2023年11月15日(水)~新発売



コロワイドグループの株式会社フレッシュネス(代表取締役社長:齋藤 健太朗/本社:神奈川県横浜市西区)は、2023年11月15日(水)より、ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」にて、神奈川県の生チョコ発祥の名店「シルスマリア」の生チョコを使用したディップを付けて楽しむ「揚げたてチュロス 生チョコ」を新発売いたします。







生チョコディップをおいしくお召し上がりいただくコツは、注文を受けてから店内で揚げて提供するアツアツチュロスを、10秒間生チョコにつけることです。

溶け始めた温かくなめらかな食感の生チョコが、さくさく・もちもちのチュロスに絡まり、チョコレートソースとはまた違う食感で、おいしくお召し上がりいただけます。

韓国の一部店舗で行列が出来ており流行中のチュロスを参考に、カフェタイムでも気軽に楽しめるひと口大のサイズ感と、可愛い持ち歩き出来るパッケージにてご提供。本格的な美味しさながら写真を撮ったり、食べ歩きしたりとお楽しみいただけるスイーツです。



こだわりの生チョコソース





生チョコ発祥の名店「シルスマリア」の生チョコには、高品質なベルギー産クーベルチュールチョコレートを使用。チョコレートにクリームを加え、豊かな風味となめらかな口どけ、カカオ本来の華やかな香りや濃厚な味わいが楽しめます。





また、チュロスの新発売と合わせて、コーヒーのブレンドをリニューアル。

アラビカ種100%を使用し、個々の豆に最適な焙煎方法で豆の個性をひきだした後にブレンドするアフターミックス製法で、苦味とコクのバランスがとれた、さわやかでフルーティーな後味の新モカブレンドコーヒーです。



ハンバーガーだけではなく、本格的なスイーツやコーヒーも楽しめるフレッシュネスで、カフェタイムをお過ごしください。



商品概要





■商品名・価格(税込):

揚げたてチュロス 生チョコ 480円

■発売日:

2023年11月15日(水)~

■販売店舗:

全国のフレッシュネスバーガー店舗で終日販売 ※球場店舗・動物園店舗を除く。



お得なドリンクセット





チュロスに+230円で、リニューアルしたコーヒーやオーガニックティー・ノンカフェインのハーブティーなど、レギュラーセットドリンク(Tサイズ)よりお好きな一品をお選びいただけます。



おかわりがお得!One More Coffee! / One More Caffe Latte!





対象商品をご購入のお客様はレシートに印字されたクーポンを当日中にご持参いただくと2杯目を下記の価格にてお得にお楽しみいただけます。

モーニングやランチ時に、コーヒー購入で貰ったクーポンを使って、おやつタイムにチュロスとご一緒に是非、ご利用ください。

※レシート発行店舗のみ、イートイン・テイクアウト対象。



■ドリップコーヒー(HOT/ICE) / カフェ アメリカーノ(HOT)

Sサイズ ¥100 / Tサイズ ¥150 / Gサイズ ¥200

※カフェ アメリカーノとSサイズにつきましては、一部の店舗で取り扱いがございません。



■カフェラテ(HOT/ICE) / カプチーノ(HOT/ICE)

Sサイズ ¥150 / Tサイズ ¥200 / Gサイズ ¥250

※カフェラテ・カプチーノとSサイズにつきましては、一部の店舗で取り扱いがございません。



BE-FRESH 30





フレッシュネスでは30周年を記念して、皆様へ常に新鮮な驚きと体験をお届けするため、30個のフレッシュな企画に挑戦! 今回の企画もその活動の一つとなります。

フレッシュネスならではの、素材へのこだわりを感じていただける商品となっています。



フォロー&リポストで無料のチャンス!X(旧Twitter)キャンペーン!!





揚げたてチュロス 生チョコの無料クーポンを1,000名様にプレゼント!

はずれても、もれなくクーポンをGETできます!

[応募方法]

・X(旧Twitter)の公式アカウントをフォロー

・キャンペーン投稿をリポスト

・結果を確認&クーポンを受け取る

[応募期間]

2023/11/8~11/21まで





常に新鮮な驚きと体験を届けたい。

フレッシュネスバーガーは皆様に支えられ30周年。

日常の贅沢を楽しむ身近な場所「大人がくつろげるバーガーカフェ」として

皆様に笑顔をお届け出来るよう、更なる挑戦を続けていきます。

30周年記念サイト:https://www.freshnessburger.co.jp/30th/



公式アプリケーション・SNS

■ダウンロード :http://advs.jp/cp/appredir/freshness

■Instagram :https://www.instagram.com/freshness_1992

■X(旧Twitter) :https://twitter.com/Freshness_1992



会社概要

商号 :株式会社フレッシュネス

代表者 :代表取締役社長 齋藤 健太朗

本社所在地 :神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1ランドマークタワー12階

ホームページ:https://www.freshnessburger.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/08-15:16)