[リンカーズ株式会社]

リンカーズ株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役社長:前田 佳宏)は、金融機関向けビジネスマッチングシステム「 Linkers for BANK 」を、株式会社山陰合同銀行(本社:島根県松江市、取締役頭取:山崎 徹)への提供を開始、この度 2023年4月に山陰合同銀行全店への導入が完了いたします。





今回の導入にあたって、株式会社山陰合同銀行 取締役常務 吉川 浩様より、以下の通りコメントを頂戴しています。



弊行は、本部に所属する一部の専門人材だけでなく、お客様に近い存在である営業店の行員全員が課題を深掘りし、その解決に向けて高度なコンサルティングを提供できる「全員コンサル」のビジネスモデルの確立を目指しております。

そのような中で重要な要素となるのが、「課題解決メニューの充実」と「行員のコンサルティングレベルの標準化」です。

これまで、お客様の販路拡大や業務効率化のニーズに対しては、当行内のシステムでビジネスマッチングを展開してきました。「LFB」の導入により、これまで弊行単独では地域のお客様にご紹介できなかった、DXやSX等のソリューション提供の幅を拡大できるとともに、お客様の課題を起点とした案件検索機能に加え、行内での成約事例や案件進捗状況等の共有がこれまで以上に可能となることで、より高精度でスピーディーなビジネスマッチング業務の提供が可能になると考えております。







「 Linkers for BANK 」は、金融機関向けに「成約率向上に特化」したビジネスマッチングシステムとして、全国で 30 の地域金融機関に導入・稼働( *1 )しております。

「 Linkers for BANK 」を導入した金融機関全体では、直近6ヶ月間において商談件数は合計で約 35,200 件( *2 )にのぼり、また成約件数は同 9,700 件( *3 )を創出しており、 2018 年3月のサービス開始以降、全導入金融機関において累計で約 132,400 件の商談と 39,700 件を超える成約を創出するなど、金融機関による地域活性化に貢献してまいりました。

また、「 Linkers for BANK 」導入金融機関の中には、コロナ前に比べ成約件数は7割増、関連収益も5割増に伸張している金融機関もあるなど、導入金融機関の収益機会の拡大にも寄与しております。

さらに、 2021 年8月より「 Linkers for BANK 」の機能を活用し、事業会社向けに提供を開始した「 LFB ( Linkers for Business )」は、「 Linkers for BANK 」とも連携が可能となることから、金融機関と事業会社の間でもシームレスなビジネスマッチングが可能となり、『あらゆる産業間を繋ぐビジネスマッチング』が展開されることになります。



*1 2023 年2月時点

*2 2022 年 11 月には、月間 8,508 件を達成

*3 2022 年9月には、月間 2,528 件を達成





「 LFB 」は、以下の特徴を持つ新しいビジネスマッチングシステムです。





法人顧客への営業活動にて得られるビジネスマッチング案件をシステムに登録

一つの機関内にある企業・案件情報を網羅的にデータベース化

組織内のセクションを超えてスムーズかつセキュアに共有することが可能

多くの取引先に案件を配信することで、より高精度で成約確度の高いビジネスマッチングを実現











【 LFB ( Linkers for BANK / Linkers for Business )の3つの強み】

1. リンカーズが創業以来構築してきたマッチングノウハウを移転することでゼロからでもビジネスマッチングに取り組むことが可能リンカーズは、 2013 年 10 月の技術探索サービス「 Linkers Sourcing 」のサービス開始以来、国内大手企業の様々なマッチングニーズに対して、国内の中小企業や大学等のパートナーを探索し、多くのマッチングを実現しております。

常に最新のマッチングノウハウを「 LFB 」にも実装することによって、「 LFB 」を導入する機関においても、マッチング成約率の最大化を目指すことが可能となっております。



2. 「 LFB 」に登録された 145 万社以上の企業及び 2.4 万人の行員ネットワーク( *4 )との連携により、自らのネットワークの垣根を超えて日本全国の企業を対象としたマッチングが可能「 LFB 」を導入することで、自らの取引先同士のマッチングのみならず、他の「 LFB 」導入機関の取引先及び行員(社員)と連携することにより、マッチング成約率を飛躍的に向上させることが期待出来ます。





*4 2023 年2月時点





3. 取引先の潜在ニーズを引き出すことができる新機能を活用し、スキルに依存しないマッチングが可能

取引先の潜在ニーズをより効率的に引き出すために、予め当社で想定した課題(ニーズ)とその課題解決(ソリューション)が登録された仕組みを活用することにより、個々のスキルに依存することなく、法人営業活動やノウハウを標準化して、マッチング成約件数を伸長させることが期待出来ます。



【リンカーズ株式会社について】

「マッチングで世界を変える」のミッションのもと、ものづくり系マッチングプラットフォームを運営。ものづくりに関わるあらゆるお客様の課題を解決する以下のサービスを展開

1) ベストなものづくりパートナーを探索する「 Linkers Sourcing 」サービス

2) 新技術のユーザー開拓をサポートする「 Linkers Marketing 」サービス

3) 世界の最新技術動向を調査する「 Linkers Research 」サービス

4) ビジネスマッチングシステム「 LFB ( Linkers for BANK / Linkers for Business )」サービス

5) 最適な調達・購買先を探索する「 Linkers Trading 」サービス

6)技術・サービスのプロモーションイベントをトータルコーディネート「 TechMesse Academy 」サービス



【LFBの沿革】

2018 年1月:「 Linkers for BANK 」サービス開始

2019 年6月:月間マッチング数(紹介数)が 500 件を突破

2019 年7月:利用機関が5機関を突破

2019 年 12 月:利用機関が 10 機関を突破

2020 年6月:月間マッチング数(紹介数)が 1,000 件を突破

2020 年9月:月間マッチング数(紹介数)が 2,000 件を突破

2020 年 12 月:利用機関が 15 機関を突破

2021 年5月:月間マッチング数(紹介数)が4,000件を突破

2021 年2月:「 Linkers for Business 」サービス開始

2021 年9月:利用機関が 20 機関を突破

2022 年5月:月間マッチング数(紹介数)が 5,000 件を突破

2022 年 11 月:月間マッチング数(紹介数)が 8,000 件を突破

2023 年 2 月:利用機関が 30 機関を突破



【会社概要】

会社名:リンカーズ株式会社

所在地:〒112-0004 東京都文京区後楽 2–3–21 住友不動産飯田橋ビル6階

代表者:前田 佳宏

設立:2011 年9月

上場市場:東京証券取引所 グロース市場(証券コード 5131)

事業内容:ビジネスマッチング事業、リサーチ事業、他



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/10-16:46)