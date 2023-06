[株式会社baton]

株式会社baton(東京都品川区、代表取締役 衣川洋佑)が運営する通販サイト「QurioStore(キュリオストア)」からTシャツや靴下など、知的に楽しいデザインの新商品4点を6月17日に新発売しました。





「QurioStore (quriostore.com/)」は、日常をもっとcuriousに楽しむオリジナル商品を販売する通販サイトです。学ぶことを面白がったり、楽しんだりできるアパレルや雑貨をお届けして、遊ぶように学ぶライフスタイルを提案します。2023年2月のオープン以来、好奇心や学びをテーマとしたオリジナル商品を販売してきました。

6月17日には、これまでのラインナップに加えてTシャツ・靴下・ミニタオルなどアパレルと雑貨の新商品を発売。デザインを務めたのは、アートディレクターの小杉幸一氏。QuizKnockのメンバー発案の知的で楽しいアイデアがおしゃれにデザインされています。





新商品の特設ページはこちら>> https://quriostore.com/collections/qurios



・商品ラインナップ(Tシャツ2点、ミニタオル1点、靴下1点)



見た目はキュート。でも元ネタは超アカデミックな “Same?” Tシャツ





“Same?” Tシャツ designed by Koichi Kosugi





見方によってはウサギにも、アヒルにも見える「多義図形」をモチーフにした、丈夫でなめらかな生地のビッグシルエットTシャツ。明るくソフトな3カラー展開で、シンプルにパンツと合わせたり、プリーツスカートにタックインしたりするのもオススメです。











背面の首元には、この図形を取り上げて人間の知覚について論じた哲学者・ウィトゲンシュタインの一節(”the sameーand yet not the same.”)が引かれています。







ストアで商品をチェックする>> https://quriostore.com/products/same-shirt



スタイリッシュなデザインのなかにキーワードが隠された “Life is…” Tシャツ





“Life is…” Tシャツ designed by Koichi Kosugi



アルファベットの表に装飾が施された、シンプルでスタイリッシュなデザインのビッグシルエットTシャツ。シーンを問わず着こなせる、ホワイトとブラックの2色で揃えました。丈夫な生地で、この夏のレギュラーアイテムとしてお使いいただけます。









アルファベットの上に施された装飾は、ある法則にしたがって配置されています。それを読み解いたときに浮かび上がるキーワードは……? 商品名( “Life is…” )との関係を踏まえて推理してみてください。



ストアで商品をチェックする>> https://quriostore.com/products/lifeis-shirt



どんなに伸ばしてもシワが取れない……!? 「ミニタオルのパラドックス」





「ミニタオルのパラドックス」 2枚セット designed by Koichi Kosugi





どんなにシワを伸ばしても、なんだかスッキリしないミニタオル。不良品ではありません。明るい青と赤の2カラーをセットにしています。畳んでいる時、手を拭いている時にはスタイリッシュなボーダー柄、でも、広げてみると不思議な感覚が拭えない錯視風のデザインになっています。









デザインのなかには「このタオルにはシワがある」という意味の文章が紛れています。洗濯をして、アイロンをかけたら、この命題の真偽はどうなるでしょうか……?



ストアで商品をチェックする>> https://quriostore.com/products/paradox-minitowel



履いているとなんだか自信が湧いてくるかも? 漢字を「踏む」 “Stamp it!” 靴下





“Stamp it!” 靴下 designed by Koichi Kosugi









この二種類の靴下は、あなたが実際に履いて「踏む」ことで完成します。どういうこと?と思った方は、デザインされた漢字をご覧ください。薄手の生地で、夏場でもさらりと着用できます。







靴を脱がなければ、シンプルで使いやすいブラックの靴下。「いま自分は場数を踏んでいるんだ」。「私はいま、前人未踏の場所に立っているんだ」……と思うと、なんだか勇気が出るかも? 友だちの家にあがったとき、飲み会で座敷に座ったときにはこの靴下でひと笑いもらっていきましょう。







ストアで商品をチェックする>> https://quriostore.com/products/stampit-socks



QurioStoreとは





QurioStore(キュリオストア quriostore.com/)は「これ、何だろう?」「面白そう。ワクワクする!」そんな好奇心をテーマにした商品を販売し、日常をもっとcuriousに楽しむライフスタイルを提案する通販サイトです。学びのモチーフを面白がったり、楽しんだりできるアパレルや雑貨で「遊ぶように学ぶ」生活をお届けします。



■ Twitter:https://twitter.com/QurioStore_QK

■ Instagram:https://www.instagram.com/quriostore/







QuizKnockとは





QuizKnock(クイズノック)は、東大クイズ王・伊沢拓司が中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディア。「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、何かを「知る」きっかけとなるような記事や動画を毎日発信中。YouTube(https://www.youtube.com/c/QuizKnock)チャンネル登録者は202万人を突破。(2023年6月時点)







株式会社batonとは





株式会社batonはビジョンである「遊ぶように学ぶ世界」を実現するために、遊びと学びをつなげる各種サービスの運営を行っています。現在の主力サービスは「楽しいからはじまる学び」をコンセプトとしたQuizKnock。



・森羅万象にクイズで楽しく触れられるWebメディア

・エンタメと知を融合させた動画コンテンツを提供するYouTubeチャンネル

・直感的な楽しみを通じて知力を鍛えるゲームアプリ



の3つの事業についてコンテンツ制作や運営を行っています。また、昨日よりも楽しく・知的な人生をおくるきっかけ作りの一環として、書籍の刊行やイベントの開催、学校での講演活動などにも積極的に取り組んでいます。







【会社概要】

社名:株式会社baton

設立:2013年10月

代表取締役:衣川洋佑

コーポレートサイト:https://baton8.com/





▼本件に関するお問い合わせはこちら

株式会社baton 広報チーム qk_support@baton8.com



