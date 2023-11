[特定非営利活動法人 国連UNHCR協会]





この冬も多くの難民の命が危機にさらされようとしています。

長引く避難生活で困窮している難民の多くが劣悪な住環境にあり、冬は命の危機が迫ります。



UNHCR(ユーエヌエイチシーアール:国連難民高等弁務官事務所)は、シリア難民・国内避難民が避難生活を送るレバノン、ヨルダン、シリアをはじめ、アフガン難民・国内避難民が避難生活を送るパキスタン、アフガニスタン、そしてウクライナやその周辺国などの各国で、今年も難民が冬を無事乗り越えられるように防寒支援を行います。



難民が直面している現状と、UNHCRの難民援助活動を広く知っていただき、支援の輪を広げることを目的に、このたび、国連UNHCR協会(東京都港区)は「難民援助活動の資料」を請求した方に、漫画家のちばてつやさんの作品を使用した「キャンペーンカード」をプレゼントする『Think About a Refugee』キャンぺーンを展開します。



『Think About a Refugee』には「難民のことを思うとき、数ではなく1人の『ひと』を思ってほしい」という願いがこめられており、今回は、2019年の美術家・奈良美智さん、2020年の現代美術家・JUNICHI さん、2021年のいわさきちひろ美術館、2022年のヤマザキマリさんのデザイン協力による同キャンペーンに続く、『Think About a Refugee』キャンペーン第五弾となります。



ちばてつやさんは第二次世界大戦の際、満州からの引き上げを体験していたこともあり、以前から難民問題に関心を持っておられました。今回、ちばてつやさんは難民支援の輪が少しでも広がるようにと『Think About a Refugee』キャンペーンカードに作品をご提供すると共にメッセージをお寄せくださいました。



今回『Think About a Refugee』キャンペーンカードに提供していただいた作品は、ちばさんが2003年に発表した漫画『家路 1945-2003』からの絵。この作品は、ちばさんの満州引き上げ体験を描いた自叙伝的作品で、今回カードに使われる絵は、大きな荷物を背負った少年が日本を目指して満州の雪の中を歩く姿を描いた作品です。







国連 UNHCR協会 『Think About a Refugee』キャンペーン









「難民援助活動の資料」を請求した方に「キャンペーンカード」をプレゼントいたします

※お申込み先着500名様 (お1人様1 部のみ/無くなり次第終了)



2つ折りカード(サイズ:縦200×横105mm)

※中面に、ちばてつやさんが難民に寄せたメッセージが印刷されています





カード表1画像 (C)ちばてつや







◆キャンペーン期間:2023年11月2日(木)0:00 ~2023年12月22日(金)23:59お申込完了分まで

※ただし期間終了前でも、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。



◆お申込み方法:

*ウェブサイトから

【Think About a Refugee 特設ページ】https://www.japanforunhcr.org/news/2023/chibatetsuya

※ちばてつやさんが難民支援に寄せたメッセージをご紹介しており、資料請求ページにリンクしています。



*お電話から 0120-540-732 通話料無料 または03-4366-7373(平日10~ 19時)

※「難民援助活動の資料希望」とお伝えください



◆プレゼント発送:難民援助活動の資料に同封してお届けします





■UNHCR(ユーエヌエイチシーアール:国連難民高等弁務官事務所)とは

国連の難民支援機関であるUNHCRは、難民、国内避難民、無国籍者などを国際的に保護・支援するため、多様なパートナーと連携し、世界約 135 カ国で活動しています。1954 年、1981 年にノーベル平和賞を受賞。本部はスイス・ジュネーブ。

https://www.unhcr.org/jp/



■特定非営利活動法人 国連UNHCR協会とは

国連UNHCR協会は、日本におけるUNHCRの公式支援窓口として2000年に設立されました。UNHCR駐日事務所と連携しながら、UNHCRの活動を支えるために、企業・団体・個人などの民間を対象とした広報・募金活動を行っています。皆さまからのご寄付に対して、寄付金控除(税制上の優遇措置)の領収証を発行することができる認定NPO法人です。

https://www.japanforunhcr.org/







企業プレスリリース詳細へ (2023/11/02-14:46)