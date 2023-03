[ゴリラクリニック(医療法人社団十二会)]

◎「エイジングを、デザインする。」をコンセプトに全国22院展開する『ゴリラクリニック』がプロデュース/《ココロの若さに、見た目が追いつく。》医療機関『SILVER FOX』 3月16日(木)に新規開院





近年メンズ美容市場は拡大傾向にあり男性向けのスキンケア商品やメンズコスメのCM広告を見ることも多くなりました。国内外の新興ブランドも急増するなか、美容意識は【ミドル世代の男性たち】にも浸透しつつあります。その背景のひとつに「人生100年時代」という基本構想の根底から、社会のニーズが“生涯現役”へと変化したことも考えられます。





そのような中、全国に22院展開する『ゴリラクリニック』(医療法人社団十二会・総院長 稲見文彦、以下「当院」)では、2023年3月16日(木)に銀座1丁目に新規オープンする男性専門のエイジングケアクリニック『SILVER FOX BY GORILLA CLINIC』(一般社団法人大猩会・院長 太田博之)へクリニックの垣根を越えてノウハウを提供、男性に寄り添った医療機関をプロデュースする運びとなりましたので、お知らせいたします。(公式Webサイト: https://silverfox.clinic/lp03/)

今回、新しく開院する医療機関で想定される患者層は、35歳以上の男性。気持ちはまだまだ若いのに、シミ・しわ・たるみほか外見の老いをすこしずつ感じているミドル世代男性が、女性の目線を一切気にせずに来院可能。

『シルバーフォックス』は「エイジングを、デザインする。」をコンセプトとした、男性特化のエイジングケアクリニック(医療機関)です。



「ココロの若さに、見た目が追いつく。」全国のミドル世代の男性を、ゴリラクリニックは応援してまいります。



※事前予約・お問い合わせ受付は、本日3月13日(月)10時から開始しております。

▶『SILVER FOX BY GORILLA CLINIC』公式Webサイト: https://silverfox.clinic/lp03/

※当院の治療は保険適用外の自由診療になります。







【多様化する“中高年男性”の美容意識】「40歳以上の男性来院者数」コロナ禍の前後(ここ3年)で2倍増(ゴリラクリニック調べ)









『ゴリラクリニック』が2014年に開院した頃の来院患者は、主に20~30代のビジネスマンが全体の7~8割を占めていました。当時はまだ「美容医療は女性が受けるもの」と世間では広く認識されており、若く流行に敏感な男性が主な患者層で、その大半が「ヒゲ脱毛」を希望される方が占めていました。



それから約8年が経過した現在、当院の来院患者は10~60代と幅広い層へと変化。2023年2月現在「1か月の来院男性患者総数」は63684名と6万人を超え、1日の平均来院者数だと2000名近い男性患者さまが来院されています。

以前に比べ「男性美容」が一般化していることが示唆されます。希望される施術も医療脱毛のみならず、スキンケア治療やAGA治療、医療痩身ほか治療は多岐に渡ります。





特に昨今の傾向注目すべきは「ミドル世代男性の増加」です。当院でのコロナ禍以前の患者さま層は、開院当初と同様、主に20~30代が占めていましたが、コロナ禍以降は40代以上の男性患者が顕著に増加。



実際に【「2019年度(コロナ禍前)」と「2022年度(コロナ禍後)」それぞれ1年間の40代以上の男性来院者数を比較すると、2倍へと増加】しており、【当院の創業年(2014年)からみた8年間の40代以上の男性来院者推移では、86.4倍に増加】しています。



特にシミやシワは加齢によって生じるものなので、40~50代の方が多く希望されます。この世代は「好んで日焼けする」世代であったため、「日焼け止めを一度も使ったことがない」と公言する方も多く存在します。

【中高年男性による美容意識の特徴】としては、若年層に比べて“治療ニーズが多様化”する傾向があります。

例を挙げると、ゴリラクリニックが考えるその“特徴”とは、以下の通りです。











「カッコよく見られたい」「イケメンになりたい」など異性を意識した美容ニーズが若年層の特徴だとすれば、ミドル世代の特徴は「髭剃りに要する時間がもったいない」「排便時のふき取りを楽にして、衛生的に過ごしたい」など日々の利便性やQOL向上を目的とする美容ニーズを抱いている傾向があります。また、「大幅に若返りたい!というより、マイナス5歳肌くらいを希望。少しだけ若見えしたい」という意見も多く寄せられます。



その他、「清潔感を手に入れたい」「加齢に伴い昔と同じケアでは効果が出なくなってきた」「自己投資の一環としての美容」など、一言で「美容意識」といえども実にさまざまな目的や肌悩みを抱える男性が通院されています。







男性専門のエイジングケアクリニック『SILVER FOX BY GORILLA CLINIC』







■SILVER FOX by GORILLA CLINIC

〒104-0061 東京都中央区銀座1-6-16 銀座1616ビル7F

営業時間 平日:10:00~19:00

土日祝:9:00~18:00 休診日:月曜日

お電話でのご予約・ご相談 0120-975-684



◎ SILVER FOX公式Webサイト:

https://silverfox.clinic/lp03/

◎Instagram: https://www.instagram.com/silverfox_bygc/







『SILVER FOX BY GORILLA CLINIC』院長 太田博之医師より、開院についてメッセージ









最近では男性も脱毛をするのが、当たり前の世の中になりつつあると思います。

以前では脱毛は女性がするもの…なんて概念は今では通じません。では年齢とともに見た目や肌をケアするのはどうでしょうか?同じことが言えるかと思います。

よく外見と中身は別物のとして扱われることがあります。私は一概にそう考えません。外見を磨き自信がつき自己肯定感が高まることで自分の姿勢や、行動は大きく変わってくるものです。我々は日々社会の中で戦う多くの男性のお手伝いができたら、という思いで開院(自由診療)に至りました。皆さまのご来院を心よりお待ち申し上げております。



昭和大学医学部を卒業後、昭和大学横浜市北部病院にて研修、研修終了後、昭和大学眼科学講座に入局。以前より考えていた美容医療に携わりたいという思いからゴリラクリニックに入職。その後ゴリラクリニック新宿本院院長に就任、現在に至る。私生活では一男二女の父。仕事も家事も育児も全力で!がモットー。趣味はワインコレクト。

----------



◎「エイジングデザイナー」とは?

『SILVER FOX BY GORILLA CLINIC』では、医師・看護師・コンシェルジュの全てのスタッフを「エイジングデザイナー」と呼びます。男性肌のプロフェッショナルとして、患者さまが自覚されているニーズだけではなく、言葉にすることが難しいニーズも汲み取ることで、患者さまの理想はもちろん、理想以上の未来をデザインすることを目指しています。



◎主な治療メニュー一覧:

※費用ほか各詳細は公式 Webサイトをご覧ください



●施術名:シミ治療トライアル

・施術の説明:肌へのダメージが少ない、ピコスポット、ピコトーニングといったレーザー治療はもちろん、光治療も行います。

・施術の副作用(リスク):色素沈着、皮膚の色素沈着、治療時のお痛み

・施術の価格:全トライアル 8820円



●施術名:たるみ治療トライアル

・施術の説明:顔全体、頬・アゴ下、目周り・額といったさまざまなパーツのたるみのケアを行います。

・施術の副作用(リスク):脂肪収縮、火傷、治療時のお痛み

・施術の価格:27000円~45000円



●施術名:ほうれい線・しわ治療トライアル

・施術の説明:ほうれい線・しわのケアに効果的な「ボツリヌス」の注入や、専用機器「ハイフ」を使用した施術を行います。

・施術の副作用(リスク):アレルギー感染、治療時のお痛み

・施術の価格:27000円







----------







男性専門の総合美容クリニック『ゴリラクリニック』 ~ 「エイジングを、デザインする。」をコンセプトとした医療機関『SILVER FOX』をプロデュース









◎診療科目 :美容皮膚科、頭髪外来

◎初診専用無料ダイヤル:0120-987-118(24時間 365日)

◎診療時間 : 11:00~20:00(不定休、予約制)

◎公式Webサイト:https://gorilla.clinic/



-----



2014年10月創業。

「男性美容という文化を創る」ことを使命に掲げ、全国に22院を展開(2022年12月現在)。男性専門の総合美容クリニック(医療機関)として医療用レーザーを使用した「永久脱毛」を始め、スキンケア治療やニキビ(跡)治療、薄毛・AGA治療、医療痩身やスメルケアほか多治療を展開。男性美容に関するありとあらゆる要望を美容医療の力でサポートしている。

また創業当初より細部に至るまで【男性志向】を追求し、男性スタッフも多く採用。どのような悩みに対しても男性が恥ずかしがることなく相談できるような環境づくりを徹底している。



美容医療業界は患者さまをはじめ従業員も「未経験は難しそう」「女性スタッフしかいなそう」「女性がキャリアップしやすい」という先入観があります。しかし当院はさまざまな経歴を持つ看護師やコンシェルジュ、カウンセラーを積極的に採用し新たなメンズ美容ワーカーを創出。特に男性カウンセラーは他の美容医療機関に比べて在籍数が多いのが特徴です。

◎ゴリラクリニック採用公式Webサイト:https://gorilla.clinic/recruit/









参考: 「ゴリラクリニック」に通院中。実在するアラウンド40のミドル世代男性のインタビュー記事





インタビューコンテンツ『自分だけの男らしさを、選ぼう。』(https://gorilla.clinic/interview/)では、年代別・エリア別・悩み別に「実在するゴリラクリニックに通院中の男性患者さま」が登場。

2023年3月現在、実在する53名の患者さまによるインタビューが掲載中。

なかには、40歳前後のミドル世代患者さまによるお顔出しインタビューを掲載しています。



●50人目: 37歳・兵庫・フィールドエンジニア

●46人目: 39歳・神奈川・会社員

●42人目: 43歳・神奈川・小学校教員

●37人目: 45歳・千葉・市議会議員

●25人目: 38歳・福岡・経営者

●19人目: 52歳・愛知・経営者

● 9人目: 50歳・東京・会社経営



▶ https://gorilla.clinic/interview/









