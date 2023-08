[株式会社ルミネ]

開催日時:8月18日(金)~20日(日)



VIOLETTEROOMとIENA LA BOUCLEのWネームラインコレクションの発売や、B Editionの秋冬展示会&先行受注会など、総勢46ショップで特別施策をご用意

Hair&Make-up/Artist松野仁美さんの「身に着けられるアート」アートピースの展示と撮影ブースも





株式会社ルミネ(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:表輝幸)が運営するニュウマン新宿では、8月18日(金)~20日(日)に「2023AW OPENING DAYS」を開催します。





ニュウマン新宿各ショップでは、イベントテーマ「Playful&Timeless」にちなんだ特別施策が盛りだくさん。

B Editionの展示会・先行受注会やIENA EDIFICE LA BOUCLEの限定コラボバッグの発売など、どこよりも早くAWアイテムを手に取れる機会となっています。また、ニュウマン新宿初出店となる“馬具の技術” を用いたオリジナリティの高い設計で注目を集めるバッグブランドPIENIのPOP UP SHOPも展開します。

注目イベントは、スタイリスト白幡啓さんとHair&Make-up/Artist松野仁美さんを招いた特別企画。

ニュウマン新宿の人気ショップのディレクターやオーナーとの対談を収めたスペシャルなムービー「スタイリスト白幡啓、秋のニュウマン新宿に出会う。」を、8月4日(金)よりニュウマン新宿Instagramで順次配信予定。また、白幡啓さんとおもてなしのスペシャリスト「ルミネスト」による秋の注目アイテムとスタイリングをご紹介するトークショーも開催します。

さらに、国内外のアーティストからも注目されているHair&Make-up/Artist松野仁美さんが、今回のイベントテーマを表現した作品を、ショーウィンドウを始めとした館内に展示にします。実際にアートピースを身に着けられる体験型展示や、松野仁美さんと親交のあるミュージシャンMaika Loubteさんとのトークショーも必見です。

ぜひ、ニュウマン新宿でのスペシャルな3日間をお楽しみください。





<開催概要>





「 2023AW OPENING DAYS(オープニングデイズ)」

【イベントテーマ】 Playful&Timeless

長く愛せるものを選ぶセンスと、いま、この一瞬の気持ちにノッちゃう軽やかさ。

どうせなら、どちらも信じてみよう。わたしらしく、ワガママに楽しむ3日間!

〔期間〕2023年8月18日(金)~8月20日(日)

〔場所〕ニュウマン新宿 館内

〔コンテンツ〕

1.スタイリスト白幡啓さんによる特別企画

・白幡啓さん×ショップディレクター対談企画「スタイリスト白幡啓、秋のニュウマン新宿に出会う。」の配信

・白幡啓さん×ルミネストスペシャルトークショー

2.ショップ特別施策 限定商品の販売&受注会等の実施

3.人気ショップによる館内ワークショップの実施

4.Hair&Make-up/Artist松野仁美さんによる特別展示&ミュージシャンMaika Loubteさんとのトークショー

5.特別POP UP SHOPを展開

6.秋冬ファッションを楽しむスタイリングコンテスト実施

〔ニュウマン新宿公式インスタグラム〕@newoman_shinjuku

※都合により、内容・期日等が変更または中止になる場合がございます。

最新の情報はニュウマン新宿公式ホームページhttps://www.newoman.jp/shinjuku/をご確認ください。





スタイリスト白幡啓さんによる特別企画





白幡啓さん×ショップディレクター対談企画「スタイリスト白幡啓、秋のニュウマン新宿に出会う。」

スタイリスト白幡啓さんがニュウマン新宿の4つのショップを巡り、ブランドディレクターやオーナーとAWの注目アイテムや自分流クラシックについて語ります。スペシャルな対談企画は、ニュウマン新宿公式Instagram(@newoman_shinjuku)にて、8月4日(金)以降、順次配信予定です。

【対談ショップ】Chaos、ASTRAET、SALON adam et rope、The VINTAGING



白幡啓(しらはた・けい)

1996年にスタイリストとしてデビュー。ファッション誌、広告、ブランドのキャンペーンを中心に数多くのスタイリングを手がける。2016年からはブランド『styling/』のディレクションを務めるほか、近年はビューティーからファッションまで多様なブランドの要請を受け、コーディネート提案やコラボレーション、Youtube出演など多岐に渡る発信を行っている。



8月18日(金)~20日(日)





白幡啓さん×「ルミネスト」スペシャルトークショー

白幡啓さんとニュウマン新宿のおもてなしのスペシャリスト「ルミネスト」2名によるトークショーを開催。

この秋のCABaN・6<ROKU>の、要チェックアイテムとスタイリングをスタイリスト白幡啓さんとルミネストが一緒にご紹介します。

当日はニュウマン新宿公式Instagramからライブ配信も行います。

【日時】8月19日(土) 13:30~14:30

【場所】ニュウマン新宿 1F ブルーボトルコーヒー横スペース

【参加ルミネスト】CABaN 守屋薫さん/6〈ROKU〉 広理さくらさん



ルミネストとは?

ルミネ理念「the Life Value Presenter お客さまの思いの先をよみ、期待の先をみたす」を実践し、お客さまに新たなライフバリューを提案するおもてなしのスペシャリスト。高い接客スキルとマインドをもつ、ルミネ・ニュウマンを代表する誇り高い人財です。毎年厳正な審査で認定されたショップスタッフが「ルミネスト」として活躍します。





ショップ特別施策 限定商品の販売&受注会等の実施





新たな季節の訪れを盛り上げるべく、46ショップが限定商品の販売や受注会等を実施します。各ショップのイベント内容についてはニュウマン新宿HPにて、ご紹介します。※以下一部抜粋







人気ショップによる館内ワークショップの実施





ニュウマン新宿の人気ショップが特別ワークショップを実施!自分磨きのためにはもちろん、ブランドの魅力をさらに発見できる企画です。※事前予約制







Hair&Make-up/Artist松野仁美さんによる特別展示&ミュージシャンMaika Loubteさんとの

トークショー





アートピースウィンドウディスプレイ「承前啓後」

国内外のアーティストから注目されているHair&Make-up/Artist松野仁美さんの作品をショーウィンドウにて展示いたします。OPENING DAYSのテーマを表現した松野さんの独自の世界観をぜひお楽しみください。

【期間】8月2日(水)~10月2日(月)

【場所】ニュウマン新宿 2F ショーウィンドウ

【松野さんよりメッセージ】

今回のテーマ自分流クラシックにちなんで、自分がインスピレーションを受けた物事から自己を再構築しました。 科学技術やデジタル上にある情報が真実となりつつある現代、3Dmoderingなどのデジタル技術を用いて新たに信仰ができる存在となれる装備と、武装する事によって他者と関わる事ができた自己の内面も表現しています。



松野仁美(まつの・ひとみ)Hair&Make-up/Artist

サロンワーク、ヘアメイクアシスタントを経て2013年に独立。

雑誌、カタログ等でヘアメイクとして活動しつつ、2019年よりアートピースの制作を開始。

2022年渡韓、現在は日本を拠点に国内外問わず活動中。

インスタ:@matsuno71 /HP:https://www.hitomimatsuno.com



松野仁美さん×Maika Loubteさんスペシャルトークショー



ニュウマンの秋のファッションテーマ「It‘s My Style 自分流クラシック」に沿って、Hair&Make-up/Artist松野仁美さんとミュージシャンMaika Loubteさんをゲストに招き、2人のクリエイティブな視点から、自分を外に表現していくとはどういうことか?どんな素晴らしさや楽しさがあるのか?どんなやり方があるのか?を紐解きます。

【日時】8月19日(土) 16:00~17:00

【場所】ニュウマン新宿 1F ブルーボトルコーヒー横スペース



AR&作品展示「承前啓後」



アートピースをARにした展示をご覧いただける他、アーティストに提供したアートピースを身に着けて写真撮影をすることができる展示ブースが登場します。ブースにて写真撮影をしていただいた方には、松野さんの作品をモチーフにしたオリジナルタトゥーシールを先着でプレゼントいたします。

【期間】8月18日(金)~8月20日(日)※営業時間に準ずる

【場所】ニュウマン新宿 3F ドローイングナンバーズ奥スペース

【ノベルティ】各日13時~18時の間のみ配布。無くなり次第終了。





特別POP UP SHOPを展開





イベントに合わせて、館内にて特別な期間限定POP UP SHOPを展開いたします。OPENING DAYSイベント中には、各ショップ特別施策もご用意。ぜひお立ち寄りください。

PIENI(ピエニ) 【バッグ】



【期間】8月14日(月)~8月20日(日)

【場所〕ニュウマン新宿 M2 イベントスペース

仕様、工程、DESIGN、設計、全てをミニマルに表現するブランド、それがPIENIの役割。

そしてPRODUCTの背景には“馬具の技術”が色濃く表現されているが故に、オリジナリティの高い設計。

確かな技術は10年使い続けるPRODUCTへ。10年の経年を楽しみながらご使用ください。

【特別施策】ニュウマン新宿別注PIENIパターンオーダーを開催!!これまでに無い、あなただけのカラーリングコンビネーションで #mypieni をオーダーいただけます。当日はPIENIの“櫓(やぐら)”の中でじっくり商品の説明(なぜ10年保つのか)をディスカッションしながら色選びをお楽しみくださいませ。



Fauvirame(フォーヴィレイム) 【アクセサリー】



【期間】8月7日(月)~8月20日(日)

【場所】ニュウマン新宿 2F イベントスペース

"Fauvism" からインスピレーションを受けた『Fauvirame』。心地よい主張性でどんな素肌とも優しく調和し彩りを添え、身につけることで自然環境に寄り添う行動を可能にします。

【特別施策】今回は熱帯に多く生息するシダ植物、美しいカーブをもつシェイプから着想を得た、

最新のFern Collectionや、「物事の基礎」を意味する木の根をモチーフにした定番のRoots collectionなど、一度にご覧いただける機会となっております。



COCHI(コチ) 【食器】



【期間】8月7日(月)~8月20日(日)

【場所】ニュウマン新宿 2F イベントスペース

COCHIは、伝統技術を継承した作家と高い技術を誇る職人が共同で生み出した器のブランドです。

COCHI(東風)の名の通り、新しい風を食卓にお届けします。



PART OF NATURE(パートオブネイチャー) 【花瓶・インテリア雑貨】



【期間】8月11日(金・祝)~9月3日(日)

【場所】ニュウマン新宿 2F イベントスペース

アメリカやヨーロッパから直接買い付けた、現地の空気感を纏う唯一無二のヴィンテージ花瓶や雑貨。





秋冬ファッションを楽しむスタイリングコンテスト開催









今回のテーマは「It’s My Style 自分流クラシック」。長く愛される普遍的なデザインをアップデートした個性的なクラシックスタイルで、自分らしさを表現。総勢26名のスタッフが秋冬のトレンドカラー&新作アイテムを中心にニュウマン新宿ショップスタッフならではの着こなしを提案。さらに、スタッフ一人一人の個性が光る「おしゃれな人たちが推す、“偏愛”なモノ。」をInstagramでご紹介。

ルミネのアプリ「ONE LUMINE」からお気に入りのスタイリングに投票していただき、1~3位のスタイリングに投票いただいたお客さまの中から、抽選で3名様に最大8万円分の豪華お買い物体験をプレゼント&10名様に3,000円分のお買い物券をプレゼントいたします。

【投票期間】8月18日(金)~8月31日(木)

【投票方法】ルミネのアプリ「ONE LUMINE」をダウンロードし、ニュウマン新宿を「よく行くルミネ」に登録。チケット画面に表示されるスタイリングコンテストバナーをタップし、お気に入りのスタイリングに投票してください。













