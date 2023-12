[株式会社バンダイ ベンダー事業部]

~海軍ver.のコビーを含めた、「ワンピの実 第十五海戦」が2023年12月発売~



株式会社バンダイ ベンダー事業部(本社:東京都台東区)は、TVアニメで放映中の「ONE PIECE(ワンピース)」から「From TV animation ONE PIECE ワンピの実 第十五海戦」(1回 500 円・税10%込、全6種)を2023年12月第2週から順次、全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売り場・量販店・家電店などに設置されたカプセルトイ自販機にて発売いたします。

また、同時に「金のワンピの実カプセル」が当たるキャンペーンを実施いたします。





※商品情報ページ:

https://gashapon.jp/products/detail.php?jan_code=4549660949039000



商品特長





本商品はガシャポン(R)で発売している『ONE PIECE(ワンピース)』公式のデフォルメフィギュアの決定版、尾田栄一郎先生激推しの大人気シリーズである「From TV animation ONE PIECE ワンピの実」の15弾です。

カプセル自体が悪魔の実となっており、フィギュアを入れてディスプレイケースとして飾ったり、カプセルを組み合わせて飾ることも可能です。



今回のラインナップは赤髪海賊団からベン・ベックマン、黒ひげ海賊団のシリュウ、サイファーポール“イージス”ゼロのカク、ハートの海賊団のべポ、海軍本部からコビー、ヘルメッポを合わせた全6種です。



















金のワンピの実カプセルがあたる!キャンペーン







「From TV animation ONE PIECE ワンピの実」は2023年10月に2周年を迎えました。

フィギュアはシリーズ累計100体を突破しており、これを記念して、「From TV animation ONE PIECE ワンピの実 第十五海戦」を購入し、カプセルの中に『当たりチケット』が入っていたら「金のワンピの実カプセル(※フィギュア・支柱・台座は付属しません。)」がもらえるキャンペーンを実施いたします。

当たりチケットが入っていたら、キャンペーンページにアクセスし、当たりチケットをお持ちの方はこちらへのボタンよりガシャポンオンラインのページに移動し、お申込期間の間にお申込みください。

※お申込期間:2024年1月19日(金)11時00~3月13日(水)23時59分まで





































申込方法や注意事項など、詳しくはキャンペーンページをご確認ください。



※「金のワンピの実カプセルがあたる!キャンペーン」ページ:

https://gashapon.jp/onepiece3/campaign_202312/



※画像はイメージです。画像と製品とは多少異なりますのでご了承ください。

※キャンペーンは、予期せぬ事由などにより予告なく変更する場合がございます。

※キャンペーン賞品の対象年齢は15才以上です。

※キャンペーンのお申込み期間が終了していても、商品を販売している場合があります。



商品概要





・商品名 :From TV animation ONE PIECE ワンピの実 第十五海戦

・価格 :1回500円(税込)

・対象年齢 :15才以上

・種類数 :全6種

・ラインナップ:

1.ベン・ベックマン

2.シリュウ

3.カク

4.ベポ

5.コビー

6.ヘルメッポ

・サイズ :約4.5~5.0cm

・生産エリア:中国

・販売ルート:全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたカプセルトイ自販機

・発売元 :株式会社バンダイ









































(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション



※最新の情報・詳細は商品情報ページをご確認ください。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。



■『ONE PIECE(ワンピース)』について

原作は週刊少年ジャンプで絶賛連載中の、尾田栄一郎作による少年マンガ。

1997年の連載開始から、またたく間に人気を博し、1999年よりTVアニメーション放送開始。以来、常に高い人気を誇るロングシリーズ。2022年7月22日に連載25周年を迎えた。

これまでにゲームなどの数多くのメディアミックス作品、関連商品が生まれ、関連イベントも途切れることがない。



■『From TV animation ONE PIECE ワンピの実』について

ガシャポン(R)にて、2021年の10月から発売している細部の造型に徹底的にこだわりぬいた、『ONE PIECE(ワンピース)』公式のデフォルメフィギュアの決定版。

カプセルが悪魔の実となっており、そのままディスプレイケースとして飾ったり、組み合わせて飾ることも可能。

尾田栄一郎先生激推しの大人気シリーズとして、2023年10月には2周年を迎えた。

https://gashapon.jp/onepiece3/



■「ガシャどこ?PLUS」で気になるアイテムや取り扱い店舗をチェック!

「ガシャどこ?PLUS」を使えば、商品名や店舗名で販売状況を確認することが可能です。気になるアイテムを売っているお店や近くのお店の販売状況を簡単検索!ぜひご活用ください。

ガシャどこ?PLUS:https://gashapon.jp/shop/gplus_list.php



■ガシャポンバンダイオフィシャルショップとは

「ガシャポンバンダイオフィシャルショップ」とは、バンダイのガシャポン(R)新商品をすべて取り揃えている専門店です。

ガシャポンバンダイオフィシャルショップ公式ページ:

https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/



■バンダイのカプセルトイ事業「ガシャポン(R)」について

1977 年、バンダイは、当時20円の自販機が主流だったカプセルトイ市場に、異例の100円機で参入しました。

ハンドルを「ガシャ」っと回すと玩具が入ったカプセルが「ポン」と出ることから自社のカプセルトイを「ガシャポン」と名付けました。

多彩なキャラクターと時代のトレンドに合わせた豊富なラインアップを商品化し、発売以来、幅広いお客さまのニーズに「答え」続けています。

現在では、電子マネー対応自販機「スマートガシャポン」やインターネットでの商品購入が可能な「ガシャポンオンライン」も展開。

これからもバンダイ「ガシャポン(R)」は、カプセルトイ市場をリードしていきます。



※本資料に記載されている情報は 2023年12月7日現在のものです。

「ガシャポン」は株式会社バンダイの登録商標です。



(C)BANDAI



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/07-14:16)