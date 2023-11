[Vma plus株式会社]

2023年11月28日(火)に黒部市国際文化センターで開催



メタバースWeb3のコンテンツ企画・ディレクションを行うVma plus(ブイマプラス)株式会社(本社:東京都品川区、代表:津田徹)は、2023年11月28日にふくしDXフォーラムin KUROBEにて、ブラウザ型メタバース『Vma plus Station』を体験できるブースを出展します。







ふくしDXフォーラムin KUROBEについて





一般社団法人SMARTふくしラボを中心に、福祉分野のデジタル化とDXの推進を目指し、様々な取り組みを知り、学びながら、福祉DXの進化に向けた課題やポイントについて、参加者と共に考えていく取組みです。



Vma plus株式会社からは、デジタル田園都市国家構想応援団が支援する、地域の可能性を最大限に引き出す“地域DXプロデューサー”に就任した山崎が現地に訪れ、ブラウザを通じて手軽にアクセスできるメタバースを体験できる『Vma plus Station』の体験ブースを出展いたします。



■ 開催概要







■ 出展団体一覧





福祉分野の専門家と共に、DXの第一歩を考える





ふくしDXフォーラムは、年に一度のリアル限定のイベントとして、福祉分野のDXを促進するため、黒部市国際文化センターで開催されます。



今回出展する「メタバース」は今後のデジタル技術の一翼を担うものとして注目されており、今回のブラウザ型メタバース『Vma plus Station』の体験ブース出展は、一般社団法人SMARTふくしラボと連携し黒部市の地域の方々と一緒に福祉分野のデジタル化とDXの推進における新たな可能性を模索する事を目的としております。



地方創生や引きこもり支援、教育機関での活用など様々な分野での活用が進む最新技術「メタバース」は老若男女問わずだれでも気軽に触れていただけます。黒部市国際文化センターにお越しの際はぜひVma plus株式会社の出展ブースにお立ち寄りください。





■ 過去の福祉分野での活用事例

2023年1月には公益財団法人 日本知的障害者福祉協会が主催する、全国各地の障がい福祉施設等で作る地元名産品や工芸品を販売する「全国障がい福祉物産展」を開催しました。



「Vma plus Station」は、EC機能や音声通話機能を活用して、商品を販売やコミュニケーションを取ることができます。このメタバースプラットフォームを使用することで、ハンディキャップを持つ方々にとって社会へ参加する新しい選択肢が生まれ、それが経済的な自立に繋がっていきます。







一般社団法人SMART(スマート)ふくしラボについて







福祉分野のD Xを加速させるための組織として、社会福祉法人黒部市社会福祉協議会から派生

社 名:一般社団法人SMARTふくしラボ

代 表:前田 潤

所在地:〒938-0022 富山県黒部市金屋464-1 黒部市福祉センター内

設 立:2022年4月

H P:https://smartfukushilab.org/



Vma plus株式会社について







社 名:Vma plus(ブイマプラス)株式会社

代表者:津田 徹

所在地:〒141-0031 東京都品川区西五反田1丁目1−8 NMF五反田駅前ビル6階

設 立:2021年10月

H P:https://www.vma-plus.com/

S N S:https://linktr.ee/vma_plus



