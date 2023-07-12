長野県飯綱町で、「お試し移住・就農ツアー」を８月に開催！
［飯綱町］
～ 移住して就農を希望する独身男女の移住体験ツアー ～
長野県飯綱町は、令和５年8月25日（金）～26日（土）に「お試し移住・就農ツアー」を開催します。都心部に暮らす若者の移住への関心が高まるなか、地方では農業従事者の高齢化が進み、後継者不足の問題が深刻化しています。そこで飯綱町では、移住や就農に興味のある独身男女が、農業体験や先輩移住者・就農者との交流、新規就農支援の説明会等をおこなうツアーを実施します。農業を通じた仲間との出会いの場を設けることにより、将来的には人口および就農者の増加につなげていくことができればと期待しています。
【URL】https://www.town.iizuna.nagano.jp/ijuportal/
＊ツアー概要（予定）
日程 2023年8月25日(金)～26日(土) 1泊2日
宿泊場所 廃校活用施設「いいづなコネクトWEST」
対象 農業に興味のある20歳から50歳未満の独身男女
募集定員 6名程度
参加費 12,000円（税込）※宿泊料、食事代（夕１・朝１・昼２）、保険料を含みます。
※現地までの交通費は自己負担となります。
＊日程（予定）
【1日目】
午前 しなの鉄道北しなの線「牟礼駅」集合
昼食 パスタランチ～懇親会、オリエンテーション
午後 農作業体験、レクリエーション
夕食 BBQ～農家さん・先輩移住者さん交流会
【2日目】
午前 早起きヨガ～朝食～農作業体験
午後 相談会～牟礼駅にて解散
参加すると…
１.農家の方々に直接話を聞くことができます。
２.移住した方々と交流できます。
３.同じ夢を持った仲間ができます。
４.物件見学も可能です。
【お問い合わせ先】
企画・運営：株式会社カンマッセいいづな
担当：眞鍋、土倉（武）
TEL：026-219-1210
Googleフォーム：
https://docs.google.com/forms/d/1tE-j29ytqi7GcZOuSU_CqVxViXUsT_vQnVwBZALyqDw/edit
企業プレスリリース詳細へ （2023/07/12-19:16）
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