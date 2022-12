[ライフオンプロダクツ株式会社]

キレイ好きなネコちゃんにストレスを与えない、簡単・ラクに掃除ができて常にキレイを実現する半自動トイレを、ライフオンプロダクツ株式会社が販売開始



シンプルでありながら、従来の商品にはない機能性アイテムを多数取り揃える“mottole(モットル)”は、暮らしに

イロドリとプラスの価値を創造する製品・サービスを提供するライフオンプロダクツ株式会社(本社:大阪府大阪市、

代表取締役:池田 祐一)が運営するD2Cブランド。

この度、大切な“家族”のために、お客様のお声を生かし「ありそうでなかった」ペット用品を企画・開発するペット用品ブランド“mottole for pet(モットル フォー ペット)”より、新商品「半自動猫トイレ」を2022年12月5日(月)よりオフィシャルストアにて販売開始いたしました。











いつでもキレイに

清潔なトイレにしたいから。



大切なペットの為のトイレ。

でも毎回お手入れが大変。

自動トイレは高価すぎてなかなか手が出せない・・・

見た目もシンプルで、使いやすいお手入れも楽チンなトイレがあればいいのに。

そう思うとこんな商品が出来ました。



mottole for pet(モットル フォー ペット)

半自動猫トイレ PTL-Z006

価格:13,200円(税込)

商品ページ:https://mottole.jp/c/0000000100/ptl-z006







POINT1■お手入れ・後始末がグンと楽ちん!



引き出しを手前に引くだけで、お掃除即完了!

たった数秒で、簡単にお掃除が完了できます。

多頭飼いの方にもおすすめです。



















POINT2■安定感があり、どんなお部屋にもなじむシンプルデザイン



暮らしにとけ込むmottoleカラーです。

・お部屋に置いてもインテリアと馴染む。

・ネコちゃんが乗っても安心の安定感。

・後方には消臭フィルター付きで、気になる臭いにも対応。

・トイレが丸見えにならないから、見た目も衛生面も◎













POINT3■子ネコから体の大きなネコまで幅広く対応!



トイレはネコちゃんのとっても大事な「リラックス空間。」

大きめのネコちゃんでも、ストレスを最小限にするためには余裕のあるサイズ感が重要です。

mottole for petの半自動猫トイレは、デリケートなネコちゃんのプライバシーを守ります。















POINT4■設置も簡単!組み立てもラクラク4ステップ



誰でも組み立てることができ、後始末も簡単です。



step 1

まずはパーツを取り出します。

step 2

次にパーツを上下で分けます。

step 3

上のパーツをしっかりと重ねます。

step 4

最後に窓を取り付けて完成です。













POINT5■電気を使わない半自動でエコ対策にも◎



電気を使わない半自動だから、もちろん電気代もゼロ!

電源コードが無いからお留守番も安心。

地球にも飼い主さんにも優しい設計です。









排泄物を直接、ゴミ箱へ捨てられる専用トレーで、片づけも清潔・簡単です。















スタッフが実際に使いました!









自動トイレと違い、電気を使わないのでコードがなく、安心してお留守番もさせられました。

トイレは個室みたいになっているので、我が家のネコちゃんは自ら入ってくれました。

ゆったりサイズですが、せっかくのトイレなのでリラックスしてくつろげる方がいいのかなと思いました。







商品仕様









商品名・・・・・・・・・半自動猫トイレ

品番・・・・・・・・・・PTL-Z006

カラー・・・・・・・・・ホワイト

セット内容・・・・・・・本体、本体カバー、専用トレー×2、活性炭フィルター

素材・・・・・・・・・・本体:PP・ABS・ステンレス、本体カバー:PP、専用トレー:PP

サイズ / 重量(約)・・・450×620×460(mm)/6412g

対応猫砂・・・・・・・・固まる砂状タイプ(別売)







販売情報





■12月5日(月)よりmottole公式店にて販売開始







取扱ショップ





■mottole 公式店

https://mottole.jp/c/0000000100/ptl-z006



■mottole 楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/mottole-shop/ptl-z006/



■mottole Yahoo店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/mottole/ptl-ez006.html



■mottole au PAY マーケット店

https://wowma.jp/item/599169893







ブランド概要









大切な家族の為

ありそうでない、そんな声を形にしました。

アイデア、デザイン、機能、価格、安心。



「 これでいい 」 ではなく 「 これがいい 」



シンプルに必要なものを形にすると

暮らしをちょっと楽しくしてくれる

日本のブランドです。





[mottole公式サイト]







会社概要









[社名] ライフオンプロダクツ株式会社

[代表者] 代表取締役 池田 祐一

[設立] 2003年7月29日

[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ッ橋スタービル2F

[URL]

[事業内容]暮らしにイロドリとプラスの価値を創造できうる製品・サービスの提供









企業プレスリリース詳細へ (2022/12/15-20:46)