注目バーテンダーの共演!一夜限りの特別カクテルを愉しむスペシャルナイト



CT Spirits Japan(本社:東京都渋谷区/代表取締役社長:阿部 哲)が展開するテキーラブランド「エスポロン」は、劇場型フレアバー&レストラン「COLORSOL QUALIA」とコラボレーションし、江刺幸治氏と小川尚人氏による、ゲストバーテンダーによるカクテルイベントを、12月10日(日)に開催いたします。







今回のイベントでは、ゲストバーテンダーとして、カクテルグランプリ2022年度チャンピオン・江刺幸治氏とCAMPARI Cocktail Competition Asia 初代チャンピオン・小川尚人氏をお迎えし、ここでしか飲めない当日限りの特別なエスポロンカクテルを提供。

また、エスポロンに合わせたオリジナルのメキシカンフードの提供や死者の日をイメージした、フェイスペイントイベントを実施いたします。

スペシャルバーテンダーによるこの日だけのスペシャルカクテルと特別なひとときをお過ごしください。



■「COLORSOL QUALIA」イベント概要

【日時】2023年12月 10日(日)18:00~22:00

【場所】COLORSOL QUALIA

東京都豊島区西池袋3-31-15 ロイヤルプラザII-2F

【料金】エントランス料 ¥4,000 (税込) / ドリンクチケット2枚、ビュッフェ付

追加ドリンクチケット ¥1,000 / 1枚 (税込)

【予約】COLORSOL QUALIAへ直接お電話またはDMにてご予約ください。

03-6907-0140 / X(旧ツイッター) @colorsol.qualia

当日でもご参加いただけます。



※注意事項

・17:00から18:00の間は、通常営業いたしません。

・当日はチケット制のみ、通常メニューはございません。



■提供カクテル

江刺 幸治氏

【マルガリータとマティーニの間 ~シーザーサラダ風~】

エスポロン レポサド/ライムジュース/アガベシロップ/レタス/ハラペーニョビネガー

ガーニッシュ:ドライスライストマト



【Calavera Espresso Margarita】

エスポロンレポサド/カンパリ(カカオニブインフュージョン)/エスプレッソ/ビニャグレ・デ・ピニャ(メキシコの発酵パイナップル酢)/バラの蒸留水

ガーニッシュ:パプリカパウダー



【Lobos Paloma】

モンテロボス エスパディン/アペロール/レモンジュース/蜂蜜/炭酸/みかん/カルダモン/ 旨味塩

ガーニッシュ:ローズマリーミスト



小川 尚人氏

【死者のフライト】

エスポロン レポサド/アペロール/自家製レモン&ユズチェッロ/アマーロブレンド/ソーダ/謎泡



【Dancing with the Devil】

エスポロン レポサド/チリチョコレート・カンパリ/カシス&チェリーソース

ガーニッシュ:チリ



【Smoky & Honey】

モンテロボス エスパディン/ハニーローズウォーター/ホアジャオ/シトラスミックスジュース/トロピカルフォーム

ガーニッシュ:シナモン



■ゲストバーテンダー プロフィール

江刺 幸治 氏





SPIRITS BAR Sunface SHINJUKU Owner/Bartender

カクテル専用ジン「STILLDAM ING」Producer







バーテンダー歴22年。2011年にスピリッツをコンセプトとしたバー「SPIRITS BAR Sunface」をオープン。







様々なカクテルコンペティションで入賞し、各種セミナー講師や自らのスピリッツブランドの立ち上げなどを行い、日本のスピリッツ業界発展のために尽力している。



【受賞歴】

・JOSE CUERVO「DONS OF TEQUILA 2015 」GLOBAL WINNER

・HAVANA CLUB COCKTAIL GRAND PRIX 2018 JAPAN HEAT WINNER

・FOUR PILLARS AUSTRALIAN [GIN] OPEN ASIA 2019 MOST CREATIVE BARTENDER

・WORLD CLASS 2021 JAPAN FINALIST

・Campari Group Cocktail Grand Prix 2022 Champion

Instagram:@passarinho_in_the_sky





小川 尚人氏





兵庫県神戸市生まれ。ニュージーランドやオーストラリアへの留学経験後、神戸の老舗店Bar elixir de longue vieでバーテンダーとしての修行を積む。様々なカクテルコンペティションでの受賞歴をはじめ、CAMPARI Cocktail Competition Asia 2018では日本チャンピオンとなり、日本代表としてミラノで開催されたアジア大会へ出場。その後Campari Groupの日本におけるオフィシャル・ブランドアンバサダーとして活動をスタート。

カンパリをはじめとしたCampari Groupブランドのトレーニングやカクテル開発の傍ら、全国のバーでゲストバーテンディングもこなす。

2022年夏、 “伝説のバーテンダー”として世界的に有名なチャールズ・シューマン氏の「シューマンズ バー」(ドイツ・ミュンヘン)にゲストバーテンダーとして招待され、その繊細ながらバランスのとれた味わいが海外でも高く評価された。



■「Colorsol Qualia 」について









“なんでもない1日を特別な日に”

劇場をコンセプトにしたレストランバー

営業時間:17:00~27:00(平日・土曜日)

/17:00~24:00(日曜)

住 所:東京都豊島区西池袋3-31-15 ロイヤルプラザII-2F

電話番号:03-6907-0140

アクセス方法:東京メトロ池袋駅C3番・1a・1b出口徒歩2分 / JR池袋駅 徒歩2分

HP:https://colorsol.jp/colorsol-qualia/

Instagram:@colorsol.qualia









■エスポロンについて



メキシコ ハリスコ州にて、テキーラマエストロであるチリロ・オロペーザの50年にわたる経験と、常に進化を続ける姿勢から1998年に誕生した、唯一無二のプレミアムテキーラ、エスポロン。ハリスコ高原のミネラルを多く含んだ水や土壌と、チリロによる伝統的かつ最先端の技術から作り出される。エスポロンのテキーラはすべて、厳選されたブルーアガベ100%使用。







エスポロン(英語のみ)

公式HP https://www.espolontequila.com

インスタグラム @espolontequila

フェイスブック @Espolon Tequila

X (旧ツイッター ) @ESPOLON Tequila



製品に関するお問い合わせ

CT Spirits Japan 株式会社 カスタマーサービス

【TEL】03-6455-5810 【FAX】03-6631-0760

【営業時間】月曜~金曜(9:00~18:00)※休日:土日祝日



リリースに関するお問い合わせ

CT Spirits Japan 株式会社 ブランドマネージャー 木戸 美幸

【Email】miyuki.kido@ctspiritsjapan.com



