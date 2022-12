[TikTok for Business]

成長産業支援に向けた取り組み



TikTokを活用した広告ソリューションを提供するTikTok for Businessは成長産業支援を目的としたパートナーシップの一環として、同事業を推進するフォースタートアップス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:志水雄一郎 以下、フォースタートアップス)およびCIC Tokyo(本社:東京都港区虎ノ門、職務執行者: Timothy Rowe、以下「 CIC Tokyo」)が2022年12月14日(水)に開催する国内最大級の成長産業カンファレンス『FUSE』Vol.3に対してスポンサーとして協賛致します。







TikTok for Businessを活用したTikTok広告は大企業だけでなく、多くのスタートアップ、中小企業、政府関係などの方々にご活用・ご好評頂いているサービスです。本スポンサーシップを通じ、デジタルマーケティングの側面から成長産業支援への貢献を目指します。



【開催概要】開催日時:2022年12月14日(水)9:30~20:00



交流期間:2022年12月12日~12月28日

形式:オンライン

参加費:無料

参加方法:オンライン *参加申込受付後に視聴用URLを後日お送りいたします

参加人数(予定):5,000名

イベント公式サイトURL:https://fuse.forstartups.com

TikTok for Business オンラインブース:イベントに参加登録をして頂きTikTok for Businessのオンライブースにご訪問頂くと、TikTok広告スペシャリストやパートナーシップ担当者への連絡が可能です。広告出稿や協業をご検討の方は、是非ご登録の上でご連絡下さい。



主催:フォースタートアップス株式会社、CIC Tokyo



【フォースタートアップス株式会社について】

社名:フォースタートアップス株式会社

代表者:代表取締役社長 志水雄一郎

設立:2016年9月1日

事業内容:成長産業支援事業

証券コード:7089(東証グロース市場上場)

所在地:東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー36F

https://forstartups.com/



フォースタートアップスは、「(共に)進化の中心へ」というミッションを掲げ、「for Startups」というビジョンのもと、インターネット/IoTセクターをはじめ、ディープテック等リアルビジネス領域も含めた起業支援と転職支援を中核とした成長産業支援事業を推進。国内有力ベンチャーキャピタルと連携したスタートアップ・ベンチャー企業への戦略的資金支援や、成長産業領域に特化した情報プラットフォーム「STARTUPDB(スタートアップデータベース)」の運用、及び、大企業や行政との共創モデルによる産業エコシステム強化にも取り組んでいます。今後もミッション・ビジョンとともに、日本の成長・発展に貢献してまいります。



【CIC Tokyoについて】

CIC Tokyoは、2020年10月1日に虎ノ門ヒルズビジネスタワーの15階と16階(合計約6,000平米)にオープンした、国内最大級のイノベーションセンターであり、スタートアップ(起業間もない、急成長を目指す企業)を中心に250社以上の企業や団体が入居できる広大なワークスペースと、ビジネスの成長とグローバル展開を加速するためのコミュニティやサービスを提供します。



CIC Tokyoに入居するスタートアップ企業は、自由な雰囲気の中、オフィススペースや多彩な共用スペースが利用可能です。加えて、イノベーションコミュニティへの様々な形での参画が可能となり、エコシステム内のキープレイヤーと新たな関係性を構築することができます。また、CIC Tokyoをゲートウェイとして、グローバル拠点へのアクセスが容易になります。CIC Tokyoでは2020年10月のオープン以降2021年7月末までにスタートアップやイノベーションに関係のある280件を超える様々なイベントを開催しており、多くの方が集う場所になっています。

https://jp.cic.com/



【TikTok for Businessについて】

TikTok for Businessは、マーケティングソリューションを実現するプラットフォームです。新しい興味や関心ゴトを探しているオーディエンスと、企業/ブランドを自然に結びつけることで、広告という従来的な枠組みを超えたコミュニケーションを実現。認知拡大から顧客獲得まで、様々なファネルにおけるビジネス課題を解決に導きます。

https://www.tiktok.com/business/ja



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/08-13:16)