learningBOX(ラーニングボックス)株式会社(本社:兵庫県たつの市、代表取締役:西村 洋一郎)は、British Business Awards 2023 デジタル・テクノロジー・イノベーション部門にノミネートされました。







British Business Awardsは、在日英国商工会議所 (BCCJ) によって、過去12カ月間、日本で非常に効果的なデジタル/テクノロジー イノベーション、サービス、またはソリューションを推進した企業に授与されます。



EdTech企業である弊社の実績は、共同研究レポートの発表など、2021年から2023年までに産学連携による多角的な取り組みで成果を上げ、地方創生にも貢献したことが挙げられます。



また、2023年は8月にオーストラリアのEduTECH Congress and Expoに出席したり10月には英国のWorld of Learning Conferecen and Exhibitionに展示したりするなど国際的な活動にも注力しています。



受賞者は、2023年11月2日の授賞式で発表されます。British Business Awardsの詳細につきましては、こちらをご覧ください。

learningBOX について





learningBOXは使いやすさと価格を重視したクラウド型eラーニングシステムです。直感的なUI/UXにこだわっており、専門的なIT知識がない方でも手軽に教材の作成や管理、メンバー管理、成績の保存や閲覧などが行えるサービスです。累計登録者数は20,000名に達しており(2023年2月末時点)、業界・業種を問わず多くのユーザーの皆さまにご活用いただいています。

2023年9月にChatGPT連携の新機能「AIアシスト」をリリースしました!

learningBOX株式会社について





使いやすさと価格にこだわった学習管理システム「learningBOX」、誰でも無料で使えるクイズ・問題作成ツール「QuizGenerator」、テキストから簡単に作れる Web上の暗記カード「CardGenerator」の開発・運営を行っています。使いやすくて"高機能"、安全性が高く"高品質"でありながらも、価格は抑えて利用のハードルを低く。あらゆる学びをサポートするlearningBOXは、EdTechのチカラで学びの機会を世界中の人へ届けます。

会社概要





【社名】learningBOX株式会社

【住所】〒679-4129 兵庫県たつの市龍野町堂本216-1

【代表取締役】西村 洋一郎

