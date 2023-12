[Cambly, Inc.]

オンライン英会話Camblyで大好評の英語で謎解きカリキュラムコース



Cambly Inc.(本社:アメリカ・サンフランシスコ、日本代表:佐藤 亜希子)が提供するネイティブ講師とのオンライン英会話サービス「CAMBLY(キャンブリー)」は、サービス開始以来、独自で開発したカリキュラムコースを無料で提供してきました。2023年12月現在、無料でご活用いただけるカリキュラムコースは70種類以上にのぼります。







Camblyのカリキュラムコースは70種類以上!





Camblyでは受講生の希望にフレキシブルに寄り添うフリートーク型のレッスンができる一方、目的に合わせて選べるオリジナル教材のカリキュラムコースも学習者の強い味方となっています。そんなカリキュラムコースはサービス開始以来、社会のトレンドや受講者様からの要望に合わせて随時追加されてきました。現在レッスンでご利用いただけるCamblyが独自開発したカリキュラムコースは70種類以上あり、基礎英会話からTOEFLやTOEICなどの英語資格対策、ビジネス英語に加え、絶滅の危機にある動物に関して学べるコース、子育てについてディスカッションができるコースなどユニークなテーマの教材もご用意しています。



すべてのカリキュラムコースは追加料金なしでご利用いただくことができます。カリキュラムコースの一覧および初回レッスン分のスライドは無料会員登録での確認が可能です。

カリキュラムコース一覧:https://www.cambly.com/en/student/courses



大人気カリキュラム「ミステリー:ホテルの謎」





2023年8月に追加されたカリキュラムコース「ミステリー:ホテルの謎」はCamblyとしては初のゲーム要素を加えたカリキュラムになります。リリース以来、受講者様そして講師からご好評いただいているカリキュラムの一つです。休暇中の有名な探偵の前で偶然起きた事件の謎を解き明かしていく合計11レッスンの英語レベル中級向けコースになります。



日々の英語学習の様子をYouTubeで発信されているMinaさんも、こちらのコースにチャレンジ!

探偵などの普段のフリートークではなかなか使わない用語などに触れられるコースとして紹介いただいています。





*コース紹介は10:48~ になります。



また、本コースは講師からも大人気のコースとなっております。

“I just wanted to say, the Hotel Mystery Course is awesome- my students love it (and so do I). Super fun, and enough new vocabulary and expressions that the students all learn something. It’s also great for a large age range- my younger students love it, and so do my older students. Every student is sad when the class ends and they have to wait until the next class to find out the next clues! “



(ミステリーのコースが最高です。私も、私の生徒もみんな気に入りました。とっても楽しいだけではなくきちんと新しい単語や表現を学べるカリキュラムになっています。また若い生徒さんから年配の生徒さんまで楽しめるのもいいと思います。このコースを使うとレッスンがあっという間に終わり、生徒さんはみんな次のレッスンで新たな謎解きのヒントがもらえるのを楽しみにしています。)





ぜひ年末年始、冬休みのこの機会に、いつもとは違うレッスンスタイル・カリキュラムコースに挑戦してみませんか?



新規会員登録はこちらから:

https://www.cambly.com/english/resources?lang=ja&referralCode=pr2312



【CAMBLY(キャンブリー)について】







「CAMBLY」(https://www.cambly.com ) は、いつでもネイティブ講師とレッスンが受けられるオンライン英会話サービスです。英語を母国語とする1万人以上のネイティブスピーカーの講師と、24時間365日レッスンを受けられます。PC、スマホ、そしてタブレットの全てのデバイスに対応しており、アプリもしくはウェブサイトから利用可能。レッスンの自動録画機能や翻訳付テキストチャットシステムなどの学習サポートが充実しています。



【Cambly Inc.について】





Cambly Inc.は、サンフランシスコを拠点とし、ネイティブスピーカーとのオンライン英会話サービス「CAMBLY」「CAMBLY KIDS」を提供する エドテックのスタートアップ会社です。

2012年、Google出身のエンジニア、ケヴィン・ロウとサミール・シャリフにより創設され、世界150カ国以上で英語学習を支援しています。2014年には世界屈指のアクセラレーター「Y Combinator」から支援も受けており、英語教育分野における世界有数の成長企業です。

◎社名: Cambly Inc. ◎日本代表: 佐藤亜希子 ◎連絡先: jpcontact@cambly.com

◎HP: https://www.cambly.com / https://www.cambly.com/kids



【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

Cambly Japan

Email: jpcontact@cambly.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/20-13:46)