susabi(すさび)が開発、販売する手触りの良い南米の生地を使用したハンモックが、ライフスタイルショップWTW(ダブルティー)とリフォーム・リノベーションを手掛けるsmacia(スマシア) の共同開発プロジェクト「FLAT HOUSE LIFE STYLE PROJECT DESIGN BY WTW」を彩るインテリアに採用、また7月28日(月)~30日(水)の3日間限定で展示することとなりましたため、お知らせいたします。



susabiは日々に「余白をつくろう。」をコンセプトに、ハンモック本来の乗り心地を追求した高品質で安全性の高いハンモックと、生地へのこだわりを活かした肌ざわりやデザイン性の高いベビー&キッズ商品を企画、販売しております。

ハンモックは主に本場南米の2つの国で製造しており、日本のインテリアにも馴染みやすい全11色のカラーバリエーション豊富な布製のコロンビアハンモックと、これからの時期にピッタリの気性抜群のネットで出来たオフホワイト色のメキシカンハンモックです。

(susabiハンモック 公式HP :https://susabi.jp/ / Instagram:https://www.instagram.com/susabi.jp/)



この度、「FLAT HOUSE LIFE STYLE PROJECT DESIGN BY WTW」で展示するのは、大人二人でもお使いいただけるダブルサイズのハンモックと自立式スタンドのセット、一人だけの特別な空間を独特の浮遊感のなかで過ごしていただけるハンモックチェアと自立式スタンドのセットを展示いたします。実際に試乗することが可能ですので、是非リラックスできる時間を体感しにご来場くださいませ。





「毎日の生活に海や山など自然を感じるリラックスできる心地よい平屋住宅」というコンセプトの空間の中で、ゆったりとしたハンモックに揺られることでできる、こころの余白をお楽しみください。



「FLAT HOUSE LIFE STYLE PROJECT DESIGN BY WTW」とは





「毎日の生活に海や山など自然を感じるリラックスできる心地よい平屋住宅」をコンセプトにWTWとsmaciaが共同で開発した住宅です。ライフスタイルショップWTWの名前の由来は「waiting for the wave= 波待ち」です。今回デザインした平屋住宅は「海でゆったりとサーフィンの波待ちをしている時のような開放的なリラックス感」のある空間を提供しております。



「FLATHOUSE LIFESTYLE PROJECT」開催概要





開催日時 :2023年7月28日(月)、29日(火)、30日(水)

開催時間 :10:00~16:00(最終受付)

会場住所 :上越市滝寺1865-1

アクセス :妙高はねうまライン高田駅より徒歩約27分、 上越高田ICより直江津方面へ車で約8分(臨時駐車場有)

入場料 :無料

主催 :スマシア株式会社

WTW







ブランドネームの由来は「Waiting for the wave(波待ちの時間)」。

“URBAN” “SURF” “NATURAL”をコンセプトとし、都会と自然、両極を楽しむライフスタイルを持つ人々に向けたライフスタイルショップです。

会社名 :株式会社WTW(ダブルティー)(https://www.wtwstyle.com/shop/)

設立 :2016年2月1日

本社所在地:東京都千代田区内神田2-15-9 The Kanda 282 6F

事業内容 :インテリア、雑貨等の販売



スマシア株式会社







新潟県上越市を拠点に新築・リフォーム・リノベーションなど手がけています。

スマイル シアワセ 会社(Cia.)の意味を持つスマシアが設計図や工具でつくりあげるのはひとりひとりの笑顔の物語家づくりです。

会社名 :スマシア株式会社(https://smacia.co.jp)

設立 :2012年

所在地 :〒943-0859新潟県上越市寺町812-1

事業内容 :内装、インテリア工事、オーダーカーテン、インテリアコーディネート



susabiとは





2011 年に創業、ハンモックやベビー&キッズ商品等のインターネット通販事業を展開しております。「susabiハンモック」はハンモック発祥の地のひとつ、南米コロンビアやメキシコ産のクラフトマンシップあふれるハンモックをお届けしています。日本の暮らしに溶け込むように素材やカラーを厳選し、コットン100%の柔らかな肌触りが特徴的なsusabiのハンモックは、宙に浮いているような快適な乗り心地を実現、使用される方へすさびが提唱する「こころの余白」時間を提供しています。ベビー&キッズ商品で代表的なものはシリーズ累計5万枚を突破した、韓国のキルティング生地「イブル」を活用したマットとバッグです。コットン100%生地で丸洗い可能なので、ご自宅でのお手入れが簡単な商品です。

susabiは「シンプルで、心豊かな暮らしを」そんな想いがこもった商品をお届けしております。



susabiハンモック

公式HP :https://susabi.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/susabi.jp/



susabi ベビーキッズ

公式HP :https://babykids.susabi.jp/

Instagram :https://www.instagram.com/susabi_babykids/



株式会社ACROVE 概要





株式会社ACROVEはECサービス事業、ECロールアップ事業を展開するECプラットフォームカンパニーです。

ECロールアップ事業は、海外ではECアグリゲーターとも呼ばれ、Thrasio(セラシオ)等多くのユニコーン企業が誕生しています。株式会社ACROVEはECサービス事業とECロールアップ事業を同時に展開することで、両事業間のシナジー効果による顧客貢献性の高いサービスを提供し、ブランドの成長を支援します。

会社名 :株式会社ACROVE(https://acrove.co.jp/)

設立 :2018年11月15日

代表者 :代表取締役 荒井俊亮

連結従業員数 :128名(2023年7月時点)

所在地 :〒102-0083東京都千代田区麹町6丁目6-2 番町麹町ビルディング9F

事業内容 :

売上成長率平均300%のEC販売支援「ECサービス事業」

・事業者様の売上最大化に向けて伴走する事業

・2020年より事業開始

・EC運用の戦略立案、集客、分析、広告運用、実務代行、販売、物流アレンジ、転売対策まで一気通貫で支援し売上最大化を図る

・現在 全国の150社以上のお客様を支援

事業開始1年で6件のM&Aを実施「ECロールアップ事業」

・継続が困難な事業の素敵なモノと想いを次代に紡ぐ事業

・2022年より事業を開始

・人、資金、知見不足などにより、長期的な運用が難しい事業者様のM&Aや事業承継を実施

・譲り受けたブランドの価値を向上し、収益最大化、長期的な商品の提供を図る

・現在6件のM&A、インテリアからアウトドア、ベビー用品まで15ブランドを保有(2023年7月時点)



