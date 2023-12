[株式会社リコー]



2024年1月8日 (月) ~ 1月14日 (日) Place M(東京都新宿区)で、株式会社リコーが主催する「RICOH THETA フォトコンテスト2023」における入賞作品展 “Beauty is all around 2023” を開催いたします。



「RICOH THETA フォトコンテスト2023」では、日常・風景・アートの3つの部門を設け、THETAで撮影した360度写真を使った作品を募集しました。

3名の審査員により、グランプリと、準グランプリ、入賞作品が選ばれました。

入賞作品展では、受賞、入賞した50作品、ならびに審査員の作品を展示いたします。



RICOH THETAで撮影した360度写真は、編集次第で様々な表現の作品に仕上げる事ができます。

ユーザーの皆さまそれぞれの視点で表現された作品とともに、それぞれの作品に添えられたテーマや、こだわり、撮影設定をご覧いただけます。

360度カメラでしかできない表現の世界を、ぜひお楽しみください。





RICOH THETA 公式写真展 開催場所

Place M

展示期間:2024年1月8日(月)~14日(日)入場料:無料

所在地:東京都新宿区新宿1-2-11 近代ビル3F

https://www.placem.com/accessmap/accessmap.php

TEL:03-3341-6107

開催時間:12:00~19:00







審査員ギャラリートークとレセプション



日時:

ギャラリートーク 1月8日(月祝)15時~

初日レセプション 1月8日(月祝)17時~

ギャラリートーク 1月13日(土)15時~

土曜レセプション 1月13日(土)17時~

*レセプションには、お好きなお飲み物をご持参ください。差し入れも歓迎です。



場所:Place M



ゲスト:シンヤB

写真家、教育者、ドラマトゥルク。東京生まれ。高校からアメリカで暮らし始め、通信社で働いた後、米国の美術大学にて写真の修士号 (MFA) を取得。帰国後、テンプル大学ジャパンキャンパスにアート専攻を新設することを提案し、学科の立ち上げを行う。現在は、テンプル大学と昭和女子大学による日米グローバルキャンパスにて、「写真の理論と実践」「コミュニティアート」などを教えている。すべてをRICOH THETAで撮影した写真展「AFTERWARDS, me (2013年)」を開催し、「RICOH THETA パーフェクトガイド (2015年)」の執筆に参加、リコーイメージングスクエア新宿特別企画「360°の世界 (2016年)」プリンティングディレクターも務めた。近年の写真展に、「作例 -- よくある質問と消えていく写真の言葉 (2022年、Place M)」があり、ドラマトゥルク参加の舞台作品「T/IT: 不寛容について」が2022年に茅野市民会館で上演された。2023年から軽井沢フォトフェスト (KFF) の審査員も務めている。







RICOH THETAフォトコンテスト2023について詳しくはこちら

https://topics.theta360.com/ja/news/2023-04-28/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/07-12:46)