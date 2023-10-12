［Hero Entertainment Co., Ltd］

極・甘寧が登場！



オンラインエンターテイメント企業のHK Hero Entertainment Co., Ltd（本社：香港、以下HK Hero Entertainment）とTCI Entertainment Technology Corp.（本社：中国上海、CEO：李子豪、以下TCI）は、株式会社コーエーテクモゲームス（本社：横浜市、代表取締役社長：鯉沼久史、以下、コーエーテクモゲームス）の歴史シミュレーションゲーム『三國志11』のIPを使用し同社の監修の元で開発されたスマートフォン向けゲームアプリ『新三國志』（Android版・iOS版）に関しまして、2023年10月12日にVer3.9へのアップデートを実施いたしますので、お知らせいたします。





◆新武将「極・甘寧」が登場！

下記の日程でアップデートを行い、新武将「極・甘寧」が実装いたします。また、LRランク装備の製造機能や南華現世の新イベントも追加されます。この機会に新武将や新装備による戦力上昇を是非ご体験ください。





【アップデート実施日】

2023年10月12日(木)





1.極・甘寧が登場

新たな極武将として「極・甘寧」が登場します。また、限時招募画面に最低保証までの招宴回数が表示されます。





2.兵装所に装備製造機能が登場

兵装所レベル30で装備製造機能が解放されます。装備製造ではMRまたはUR装備と新たに実装されるアイテム「百錬鋼」を消費してより高ランクのLR装備を製造することができます。









3.南華現世に遺跡争奪を実装

遺跡争奪は南華現世のストーリーが指定の段階に到達すると解放されます。遺跡争奪は遺跡の支配権を争奪するイベントです。また、イベント中に獲得できる「墨経」の欠片は新しい軍団技術の解放とレベルアップに使用できます。軍団技術は遺跡争奪後に実施される対戦において効果を発揮します。

※遺跡争奪の実装に伴い、軍馬護送は終了いたします。





4.軍団技法の仕様調整

兵種強化系技法（盾兵強化、槍兵強化、騎兵強化、弓兵強化）が削除され、代わりに混合火油や夜叉檑などの城防強化技法が追加されます。



5.その他

名馬画面、体力上限表示のデザインを調整





◆アップデート記念ログインボーナス

Ver3.9アップデートを記念して期間限定ログインボーナスイベントを開催いたします。

期間：2023年10月12日（木)～2023年10月22日（日)





ログインボーナスで武将（関索・嬴政・沮授) の好感度を獲得できる「新UR好感度宝箱(十）」など様々なアイテムを獲得できます。合計11日間ログインして「新UR好感度宝箱(十）」を集めると、上記のUR武将3名からいずれか1名の武将と交換できる量の好感度を獲得可能です。





※イベント期間や内容は事前の告知なく変更される場合がございます。最新情報は公式Twitterまたは公式サイトのお知らせをご覧ください。



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タイトル： 『新三國志』

ジャンル： 育成型戦略シミュレーションゲーム

対応端末： Android/iOS

価格： 基本プレイ無料（一部アプリ内課金あり）

運 営： Hero Entertainment Co., Ltd

配信日： 2018年8月20日





『新三國志』公式サイト：https://go.onelink.me/YF07/shinsangokushi

『新三國志』公式Twitterアカウント： https://twitter.com/shinsangokushi

『新三國志』公式Facebookアカウント：https://www.facebook.com/shinsangokushi/

『新三國志』公式YouTubeチャンネル：

https://www.youtube.com/channel/UCb74G3Ie0UjLeN33F5r0Yjg





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【HK Hero Entertainment紹介】

HK Hero Entertainmentは、中国北京に本社を置くオンラインエンターテイメント企業Hero Entertainment Co.,Ltd（以下、Hero Entertainment）の香港法人です。Hero Entertainmentは2015年の設立以来、スマートフォン向けゲームアプリの開発・パブリッシング及びモバイルe-Sports競技大会の組織運営等を中心に中国及び世界各地で事業を展開し、全国中小企業株式譲渡システム（National Equities Exchange and Quotations、通称NEEQ）に上場しました。また、設立当初より海外進出を視野に入れた事業展開を行い、全世界154ヶ国・地域の「おすすめアプリ」に選ばれた『Art of War: Red Tides』を始め、『Crisis Action』、『Phantom Blade2』、『一起来冒険』等の人気ゲームアプリを世界各地で配信し、4億人を超えるユーザーを獲得しております。

2018年8月には、株式会社コーエーテクモゲームスの監修のもとで開発された育成型戦略シミュレーションゲームアプリ『新三國志』日本語版の配信を開始し、累計ダウンロード300万突破、 App Storeダウンロードランキング5位、Google Playダウンロードランキング3位にランクイン、Google Playの「おすすめゲーム」に掲載されるなど、大変ご好評をいただいております。

Hero Entertainmentは中国大陸以外にも香港、台湾、日本に現地法人を設立しており、「Unlock your vision and mind」という経営理念のもと、今後も全世界のお客様に良質なオンラインコンテンツをお届けするために、積極的に海外パブリッシング事業を推進してまいります。



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