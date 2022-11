[株式会社ジャヴァコーポレーション]

快適な温かさを実現する特別なパンツの機能性とオススメコーディネイトをご紹介致します。



「la.f...(ラ・エフ)」では、着心地の良さとさりげない時代感を体感できる、シンプルだけど洗練された大人感覚のウェアを展開。”快適なのにスタイリッシュ”をキーワードに、あらゆる体型マッチする細やかなサイズ展開で着用時の美しさを実現したスタイルを提案しています。









生地の中にダウン95%・フェザー5%を挟み込み、蒸れにくく発熱性の効果も期待出来る特別なパンツ。

両面起毛で肌触りがよく裏地もないので快適な着心地です。

寒い冬の頼れる1着に、ぜひお試しください。



この機能がすごい!!

⇒ 透湿性 ・ 吸湿発熱性 ・ 手洗い可能 ・ 2WAYストレッチ ・ シワになりにくい





Point1:プレミアムな素材



特別な技術によって、

ダウンを挟み混んだ3層構造を実現



Point2:立体的なシルエット



脇ゴムにしてバックウエスト部分は

スッキリ見え、ヒップは立体的に



Point3:2WAYストレッチ



ストレッチ性に優れ快適な履き心地











Knit ¥27,500 (tax in)

>>https://www.j-lounge.jp/ec/items/3612-27034?cc=009002



Cutsew ¥14,300 (tax in)

>>https://www.j-lounge.jp/ec/items/3607-27005?cc=001001



Pants ¥24,200 (tax in)

>>https://www.j-lounge.jp/ec/items/3610-27021?cc=002001







【styling(左)】



Knit ¥24,200 (tax in)

>>https://www.j-lounge.jp/ec/items/3612-27089?cc=009001



Pants ¥24,200 (tax in)

>>https://www.j-lounge.jp/ec/items/3610-27021?cc=007012



【styling(右)】



Blouse ¥19,800 (tax in)

>>https://www.j-lounge.jp/ec/items/3613-27080?cc=007011



Pants ¥24,200 (tax in)

>>https://www.j-lounge.jp/ec/items/3610-27021?cc=001003















" 肌触りがとてもよく、軽くて暖かいです!

適度な肉感が脚のラインを拾いすぎず、綺麗に履けます。"









【極】ダウンファブリックソフトパンツ

¥24,200 (tax in)

>>https://www.j-lounge.jp/ec/items/3610-27021





▶la.f...(ラ・エフ)新作商品一覧はこちら

https://www.j-lounge.jp/ec/items?sc=la-f&st=1

▶オフィシャルオンラインサイト「J lounge」はこちら

https://www.j-lounge.jp/





株式会社ジャヴァコーポレーションはロートレアモン、エッセン.ロートレアモン、ラ·エフ、ドロワット·ロートレアモン、ケティ、メイソングレイ、ビッキー、クイーンズコート、ビアッジョブルーのブランドを展開



