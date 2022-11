[クロックス・ジャパン合同会社]

カメラマンDean Bradshawによるcrocs Holiday visualが公開



レディース、メンズ、キッズの革新的なカジュアルフットウェアのグローバルリーダーであるクロックス社は、10月7日の発売開始から、各所で話題を集めているcrocsの新作「Classic Mega Crush Clog」(クラシック・メガ・クラッシュ・クロッグ)をDean Bradshawが再解釈したキャンペーンビジュアルを12月1日から公開いたします。











カリフォルニア州ベニスを拠点に活動する広告写真家・ディレクターのDean Bradshaw(ディーン・ブラッドショー)。

オーストラリアの奥地で爬虫類を扱う野外生物学者であった彼は、その好奇心の強さから、インドネシアのコモドドラゴンやボルネオのピグミーエレファントなど、世界の遠く離れた場所で撮影を行い、その後ロサンゼルスで人々の撮影を行うようになりました。

作品を評価され、ロレックス、アメリカン・エキスプレス、FOX、アウディ、ヒュンダイ、キャデラック、ラングラー、アシックス、ナショナルジオグラフィックチャンネル、インディアンモーターサイクルなどのブランドのキャンペーンを撮影を担い、キャラクターとストーリー性のある映画のようなイメージには多くの人がインスピレーションを受けています。

また、デビッド・ベッカム、レディー・ガガ、ヒュー・ジャックマンから、新進の音楽アーティスト、アフリカやモンゴルの遠隔地の部族まで、さまざまな興味深い人物を撮影していることでも有名です。

ハイエンドプロダクション、ブランドコンテンツ、映画、写真の専門知識を組み合わせた彼の強みは、ビジュアルブランディングとストーリーテリングにあります。



crocsの新作の「Classic Mega Crush Clog」(クラシック・メガ・クラッシュ・クロッグ)は、ヒールの高さが9cmと、前作からさらに高さが増し、合成ゴムをソールに使用したことで安定性を加え、Fashion性を高めており、

ディーンによって解釈されたMega Crush Clogのビジュアルは、Holidayシーズンのcrocsスタイリングをより楽しめるものとなっております。









-Classic Mega Crush Clog-

Price: 12,100円(税込) / Size: 22cm -30cm / Color: Black, Bone, White



【crocs】

crocsは男性、女性、子ども向けに革新的なカジュアルフットウェアを提供するブランドであり、快適さを兼ね備えた、多くの人々に愛されるスタイルのフットウェアコレクションを提供しています。crocsのほとんどすべてのシューズには、独自開発した「Croslite™(クロスライト™)」素材を使用しており、優れた履き心地を実現しています。

2022年はCome As You Are™キャンペーンの一環として、「履く人の足元をどんな時も快適にすること」をCome As You Are™という言葉に込めブランドキャンペーンを展開していきます。

クロックス・ジャパン https://www.crocs.co.jp



