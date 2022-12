[スマートシェア株式会社]

スマートシェア株式会社(東京都渋谷区、代表取締役 西山統 以下「当社」)は、自社で開発・運営するSNSマーケティングプラットフォームOWNLY(オウンリー)を活用して、協賛企業各社様と共同でクリスマス企業コラボ企画「Wish you a Tweet」キャンペーンを開催します。







キャンペーン特設サイト:https://www.ownly.jp/WishyouaTweet







クリスマス企業合同キャンペーン「Wish you a Tweet」とは





1年の中でも大きな盛り上がりを見せるクリスマスシーズン。毎年多くの企業や店舗がさまざまなキャンペーンやプロモーションを展開しています。クリスマスから年末年始にかけたSNSキャンペーンは、通常時に比べて反応率が高くなる傾向にあり、モーメントに合わせた施策を打つことで非常に効果的な施策となります。



今回当社では、協賛企業Twitterアカウントの既存フォロワーへ日頃の感謝を伝えながら、効果的に新規ユーザーへリーチを行い目的に高い拡散効果が見込まれる「企業アカウント間のコラボ」を軸とした企画を立ち上げ、協賛企業様とクリスマス企業合同キャンペーン「Wish you a Tweet」を開催致します。



年に一度のクリスマスシーズン。

ご参加いただいた企業様には、コラボキャンペーンを軸に普段接しないTwitterユーザーの皆様とコミュニケーションを行える機会を生み出します。そして、多くのTwitterユーザー様に楽しんで頂けるように、協賛企業様および弊社で豪華なプレゼントを用意致しました。







「Wish you a Tweet」キャンペーン概要





キャンペーン概要

■期間

2022年12月19日(月) 12:00~2022年12月25日(日)23:59迄



■参加方法

○特設サイト:https://www.ownly.jp/WishyouaTweet

1.協賛企業様アカウントの該当ツイートへ

2.ツイート毎に対象となる2つのアカウントをフォローし、該当ツイートをリツイートして、リンクをクリック

3.特設サイトで、協賛企業様ごとのクリスマスプレゼントの当落結果を判定

4.さらに、全てのイベントに参加した方の中から抽選で55名様に当社からのプレゼントをご用意



■参加企業様 (五十音順)

・アクシージア社

・アンレーゲン社

・沖縄ファミリーマート社

・カワダ社

・スタイリングライフ・ホールディングス社

・フォーモストブルーシール社



当社では、来年以降も定期的に協賛企業様とご一緒に、モーメントに合わせたユーザーコミュニケーションを生み出すことや、同業界のアカウントで業界全体を盛り上げる企画の実施を検討しております。

ご興味を持って頂けた際には、実施時に声をかけて欲しいなど、お問わせを頂ければ幸いです。

問い合わせフォーム:https://www.ownly.jp/contact







「Wish you a Tweet」キャンペーンの特徴





「Wish you a Tweet」キャンペーンの特徴として以下、3点あります。





1.モーメントに合致した企画を行うことで、Twitterで話題化を促進する



⇒ SNSは会話がオンライン化された場所だと考えています。

多くのTwitterユーザーの皆様とコミュニケーションを取り、仲良くなるためのキッカケとして、モーメントに合った施策設計は重要なポイントになります。



2.協賛企業様アカウントのWフォローをすることでキャンペーン参加資格が得られる

⇒ OWNLYの特設サイト型インスタントウィンを活用することで、「該当ツイートのRT」および「対象アカウントのWフォロー」の実施判定が可能になります。これを行うことでTwitterユーザーの皆様に期待する行動を必ず実施して頂くことが出来ます。



3.キャンペーンの特集ページを起点に集客およびキャンペーン回遊を促す

⇒ 当社で、「Wish you a Tweet」に参加して頂いた協賛企業様のキャンペーンを紹介する特設サイトを作成致しました。本サイトに集客する仕組みを複数設計しており、参加頂きました協賛企業様アカウント全体でキャンペーン効果を最大化する仕組みを敷いています。





【新機能「OWNLY 特設ページ型インスタントウィン」】

シームレスなユーザー導線をテーマに、2つのTwitterアカウントのフォロー導線および、該当ツイートのリツイート判定も完備した、Twitterアカウントのコラボ施策に最適な新規イベントタイプをリリース致しました。









当社に関して



【SNSマーケティングプラットフォーム「 OWNLY」とは】



「OWNLY」は様々なSNSキャンペーン施策を実施可能なSNSマーケティングプラットフォームです。ワンツールで、Twitter、LINE、Instagramなど各SNSを横断したキャンペーン実施から管理までが出来るサブスクリプション型ツールです。ノーコードで特設ウェブサイトを作成する機能も、標準機能として搭載をしています。

https://www.ownly.jp/



【 スマートシェア株式会社】



代表者:代表取締役 西山 統

事業内容:SNSマーケティングプラットフォームの提供

Webサイト:https://www.smartshare.jp/



【お問い合わせについて】

サービス内容に関してのお問い合わせは、下記でお受けしております。ご不明点や気になる点等ございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。

電話番号:03-5962-6401

問い合わせフォーム:https://www.ownly.jp/contact



