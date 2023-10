[株式会社AppBrew]

株式会社AppBrew(本社所在地:東京都文京区、代表取締役:深澤雄太)が運営する美容プラットフォーム「LIPS(リップス)」が、トレンドの原石をいち早くキャッチし表彰する【LIPS月間トレンド賞】。



2023年10月は、『トレンドの原石』にも大きな変化が。コスメ部門は上半期の人気を席巻したリップアイテムから高発色アイシャドウへ、ベースメイク部門はエフォートレス肌を叶える美容液ファンデーションが注目を浴びるなど、下半期のトレンドを垣間見るラインアップに。



ヘアケア部門も、スキンケア同様成分認知が広がったことで成分に注目するユーザーが増えたのも大きな変化と言えそうです。







【LIPS月間トレンド賞】とは







【LIPS月間トレンド賞】は、LIPS独自のロジックを元に算出したアイテムから、美容領域のアーリーアダプターである「Project LIPS」の投票結果を合わせて選定。

「LIPS」はもちろん、各SNSで話題の"トレンドの原石"をいち早くキャッチし発信するアワードです。



■「LIPS月間トレンド賞 2023年10月」のポイント

ようやく秋めいた今日この頃。トレンドの原石にも大きな変化を感じる結果となりました。



コスメ部門は秋を感じさせる肌なじみのよい高発色アイシャドウが部門を席巻、ベースメイクでは、この秋冬のトレンドと予想をしていたエフォートレス肌を叶える、スキンケア成分を贅沢に配合した美容液ファンデーションに注目。



さらにスキンケア部門はもちろんのことながら、ヘアケア部門でも"成分"を訴求したアイテムの人気の高さが伺え、これからの市場変化の波を感じるラインアップに。



■「LIPS月間トレンド賞 2023年10月」の集計について

・集計対象期間:2023年8月20日~2023年9月19日

・対象商品:上記集計対象期間内にLIPS内でクチコミ投稿された商品

・集計対象アイテム数:27,443点



【コスメ部門】肌なじみのよさはそのままに、秋色らしい深め×高発色アイシャドウが人気







<1位 CEZANNE ビタートーンアイシャドウ>

https://lipscosme.com/products/558036

毎回大きな話題となる「セザンヌ」のアイシャドウパレット、今年も秋の新作が堂々の1位に。パーソナルカラーを選ばず使える肌なじみの良さはそのままに、近頃トレンドになりつつある濃いめのアイメイクにもばっちりハマる深めの配色が◎。「秋っぽいおしゃれ配色と粉質の良さ、コスパがよくて買って大正解でした」など、今作もすでに絶賛のクチコミ多数。



<2位 KiSS カクテルデイズ>

https://lipscosme.com/products/564508

対象期間外の発売(9月22日)ながら、先行情報で堂々のランクイン。ユーザーの新作キャッチアップ力の高さには驚くばかり。ニュートラルに使えるカラーと、シアーな質感が美しい高発色系アイシャドウ。韓国ブランドさながらの大粒プリズムグリッターが圧巻のかわいさ。自由自在に混ぜ合わせて自分好みの色味に調節できるのも、人気のカギのよう。



<3位 hince オールラウンドアイパレット>

https://lipscosme.com/products/565389

アイシャドウ・チーク・ハイライトとして使える、マルチユースパレット。1位2位に続き、こちらも肌になじむニュートラルな深みカラーがイン。持ち運びに便利なコンパクトサイズが、デイリー使いはもちろん旅行時にも大活躍。今のところ一番人気のカラーは、ふんわりとした早秋の雰囲気を盛り込んだ「01 セプテンバー」。



【ベースメイク部門】素肌そのものを作り上げるような"スキンメイク”がトレンドに







<1位 SHISEIDO エッセンス スキングロウ ファンデーション>

https://lipscosme.com/products/556746

「まるでカバーできる美容液!」と美容界隈で話題のファンデが1位に。各所から「さすがSHISEIDO」との声が挙がっています。スキンケア後のうるおい素肌をそのまま再現したような、ツヤ感たっぷりの仕上がりが特徴。昨今のベースメイクは、まるでスキンケアアイテムのようなアイテムが多数登場していますが、まさにそれを象徴する名品となること間違いなし。



<2位 DECORTE フローレススキン グロウライザー>

https://lipscosme.com/products/559656

光をまとったような薄膜のヴェールで気になる肌悩みをカバーする「デコルテ」の新作化粧下地がランクイン。うるおい感、薄づき感、密着感、仕上がりなど、多方面でバランスの取れたアイテム。「ベースメイクに定評のあるコスデコだからこそ、新作は気になりました」と、やはりブランド自体の注目度も高いよう。



<3位 CLIO キル カバー ハイ グロウ クッション>

https://lipscosme.com/products/564055

この夏、日本で先行発売となった「CLIO」の人気クッションファンデのツヤ特化型タイプ。肌と一体化するような高い密着力&カバー力で、透明感あふれるツヤ肌を演出。日本市場のツヤ肌ニーズをしっかり捉えた開発背景には、脱帽もの。中身はもちろん、水滴をイメージしたパッケージにも注目。「パケの可愛さにやられた!」なんて声も。



【スキンケア部門】季節の変わり目だからこそ、肌へのやさしさがキーワードに







<1位 ONE BY KOSE セラム シールド>

https://lipscosme.com/products/556493

成分知識に明るい美容系インフルエンサーも絶賛。シワ改善にアプローチする新成分を配合した薬用高保水密封バームが堂々のランクイン。固めのバームを肌に乗せると、美容水がじゅわり。ベタつきにくいのにしっかりうるおう不思議なテクスチャーが話題に。近頃のSNSを通した成分認知の裾野はますます広がり、より深い情報へのニーズが高まっている印象です。



<2位 キュレル 潤浸保湿 乳液ケアメイク落とし>

https://lipscosme.com/products/561117

人気ブランド「キュレル」からミルククレンジングが登場。乳液で保湿しながらメイクオフを叶える、新感覚アイテム。まるでスキンケアのようなクレンジングは、秋冬の季節の変わり目によるゆらぎ肌にも嬉しい使用感。

水で洗い流さずに拭き取るだけでOKというお手軽さも、日々忙しいユーザーの心をしっかり掴んでいる模様。



<3位 &honey &honey クレンジングバーム メルティホット>

https://lipscosme.com/products/562068

LIPSユーザーにもファンの多い「&honey」のクレンジングバームシリーズに、かわいいピンクの新作が登場。

メイクオフはもちろんのこと、保湿&角層くすみケアも叶えてくれるので、スキンケア感覚でも使えると高評価。

「これからの時期にぴったりな”温感バーム”が気になる」と、ホットな視線もたっぷり集めているよう。



【ヘアケア部門】スキンケアに続き、ヘアケア市場にも成分認知の裾野が広がる







<1位 YOLU ディープナイトリペアシャンプー/トリートメント>

https://lipscosme.com/products/561741

生コラーゲンを配合した「YOLU」の新作が堂々の第1位をゲット。スキンケアに続き、ヘアケア市場でも成分訴求が大きなポイントに。ダメージ髪の集中補修に特化したリッチナイトケア処方で、洗い上がりはしっとりなめらか。「生コラーゲン配合なだけにシャンプーのテクスチャーも厚みがあるような濃厚感がありました」と、使用感・仕上がりともに好評の様子。



<2位 plus eau メルティシャンプー/メルティトリートメント>

https://lipscosme.com/products/562009

LIPSベストコスメでも多数の受賞歴を誇る「plus eau」の新作ということで、期待値は上々。うねりや広がりにアプローチする髪悩み特化型シャンプー。集中補修の「カシミヤ由来のケラチン」に、スキンケアでも使用される「ナノセラミド」など、贅沢な処方にも注目です。サラふわ髪の前作・うるツヤ髪の新作と、なりたい髪・仕上がり別のラインアップ設計がヘアケア市場に定着している。



<3位 カーリーシール SILKY OIL SERUM>

https://lipscosme.com/products/481745

韓国で今とっても注目を集めている人気ヘアオイルが、本格的に日本上陸!K-POPアイドルなどのヘアスタイルを担当するアーティストたちが、商品開発に携わっているのだとか。ベタつき感のない軽い使い心地で、ナチュラルなツヤを髪にプラス。甘くてみずみずしいフローラルピーチも高評価。



■「LIPS月間トレンド賞」2023年10月の特設ページはこちら

https://lipscosme.com/rankings/trend_awards/2023/10





