株式会社ビーマップ(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:杉野文則、以下ビーマップ)は、2023年6月21日(水)~7月23日(日)に阪急阪神ホールディングスが運営するメタバース「JM梅田」で行われる「ラブライブ!スクフェスシリーズ感謝祭2023 ~スクールアイドルフェスティバル ALL STARS メタバースライブ~」のサブイベントにブースを出展いたします。



2023年7月8日(土)・9日(日)にラブライブ!シリーズ初のメタバースライブとして「ラブライブ!スクフェスシリーズ感謝祭2023 ~スクールアイドルフェスティバル ALL STARS メタバースライブ~」が開催されます。

これに関連したサブイベントが、ライブ当日を含む2023年6月21日(水)~7月23日(日)に行われます。来場者はメタバース「JM梅田」にて、メタバースライブ体験イベント、キャストトークショーのテーマの事前投票、イントロクイズ大会、フォトスポットを楽しんでいただけるほか、イベントに協賛する各企業のブースに立ち寄り、最新情報の入手やイベント限定の特典などを受けることもできます。



当社もサブイベントにおいてブースを出展。今春70万ダウンロードを達成するなどご好評をいただいている古地図アプリ「大江戸今昔めぐり」、タイの消費者向けに日本で販売中の最新のお菓子をサブスクリプションで提供するサービス「amechan」のご案内をさせていただきます。

イベントご参加の際には、ぜひ当社ブースへもお立ち寄りください。



【イベント概要】

名 称:ラブライブ!スクフェスシリーズ感謝祭2023

~スクールアイドルフェスティバル ALL STARS メタバースライブ~

開催日時:メインイベント(メタバースライブ) 2023年7月8日(土)、9日(日)

サブイベント(当社ブース出展) 2023年6月21日(水)~7月23日(日)

主 催:阪急阪神ホールディングス、バンダイナムコフィルムワークス、ブシロード

※参加にはメタバース参加アプリ「HH cross EVENTS」が必要となります。



【ビーマップ出展概要】

・日本のお菓子のタイ向けサブスクリプションサービス「amechan」のご紹介

・古地図アプリ「大江戸今昔めぐり」のご紹介





