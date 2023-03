[レノボ・ジャパン合同会社]

レノボ・ジャパン合同会社(本社東京都千代田区、代表取締役社長 檜山太郎、以下レノボ)は、3月8日の国際女性デーを記念し、「国際女性デー|HAPPY WOMAN FESTA 2023」(事務局:一般社団法人HAPPY WOMAN)において、「エンパワーメントの重要性~個人や組織の能力・成果を最大化する方法とは~」に登壇しました。





レノボは180以上の市場でビジネスを展開するグローバル企業として職場におけるダイバーシティ&インクルージョンにも注力しておりますが、一方で、日本オフィス特有の文化や現在抱える課題にダイレクトに取り組むための社内有志メンバーによる活動も活発です。本セミナーを通じて、従業員一人一人にとって働きやすい職場となるよう、有志メンバーを中心に進められているレノボの取り組みについて周知することで、従業員が主体となり取り掛かりやすい仕組みづくりの参考となることを目指しました。



【国際女性デーセミナー|HAPPY WOMAN SEMINAR 2023】





本セミナーでは、レノボを代表して、コンシューマ事業本部 営業戦略部 本部長の柳沼綾が登壇しました。柳沼はIncubation project、CSR、D&Iなど日本法人コーポレートイニシアティブリーダーを兼務しており、社内有志メンバーによる「Japan WILL」に参画するほか、IT分野のジェンダーギャップ解消を目指す社団法人Waffleを通じて女子学生へのメンターを務めるなど、社内外でエンパワーメントに積極的に取り組んでいます。

また、同セミナーには、マリオット・インターナショナル エリアディレクター ヒューマンリソース日本&グアムの神保美由紀氏も登壇し、ホテルとITという全く異なる業界でありながら、女性のキャリア形成について活発な議論がなされました。

本セミナーの様子は、HAPPY WOMAN公式YouTubeチャンネルよりご視聴が可能です。

HAPPY WOMAN公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@HAPPYWOMANassoc/featured



【レノボの取り組み】

レノボでは従業員のエンパワーメントの取り組みにおいて、「従業員発信」と「巻き込み力」の2つに注力しています。まず、「従業員発信」においては、社内有志メンバーによる「Japan WILL(Women In Lenovo Leadership)」の活動が活発です。Japan WILLは、レノボ・ジャパンおよびNECパーソナルコンピュータなどレノボ・グループの各事業部から集まった有志メンバーで構成され、自分らしく活躍し、リーダーシップをとる女性を増やしていくことを目的にスタートしました。現在では、その対象を拡大し、多様なバックグラウンドを持つ社員が集まるグローバル企業だからこそ、全社員を対象に、多様な国籍や文化的背景を認めあうカルチャーを醸成するため、アンケートやイベントなどを企画・実施しています。

Japan WILLの詳細はこちらから:https://www.lenovo.com/jp/ja/common/woman-active/



また、各種イベントやプロジェクトにおいて、より多くの社員を「巻き込む」仕掛けづくりを意識しています。その仕掛けの一つとして、社員の参加のハードルを下げるため、活動への参加は強制ではなく、各社員が自分の興味関心やスケジュールに合わせて参加したいイベントを選べます。例えば、レノボが全世界のオフィスで毎年行う「Global Month of Service」は、STEM教育機会の拡大を目指した従業員によるボランティア活動の一環で、日本ではこれまでに図書館やNPO法人と連携したプログラミング教室や、子どもがエンジニアという職業を学ぶキャリセミナーを開催しました。また、外部講師を招いたダイバーシティを学ぶイベントや社員参加型の子育てや介護と働き方を語り合うパネルディスカッションなど、社員の働きやすさやキャリア形成の参考になるような企画を通じ、社内文化の醸成に取り組んでいます。



【参考資料】

レノボ ダイバーシティ&インクルージョン レポート:https://www.lenovo.com/jp/ja/about/diversity/



レノボは、Lenovoの商標です。その他の会社名は、それぞれ各社の商標です。



<レノボ・ジャパン ホームページ>

トップページ :https://www.lenovo.com/jp/ja/

プレスリリース:https://www.lenovo.com/jp/ja/news/



<レノボについて>

レノボ(HKSE:992/ADR:LNVGY)は、売上高700億米ドルの世界的なテクノロジー企業であり、Fortune Global 500の171位にランクされています。世界中で8万2000人の従業員を抱え、180市場で毎日数百万人の顧客にサービスを提供しています。レノボは、すべての人にスマートなテクノロジーを提供するというビジョン「Smarter Technology for All」を掲げ、世界有数のPCメーカーとしての成功を収めるだけでなく、ITインフラ、モバイル、ソリューション、サービスといった新たな成長分野へも進出しています。



