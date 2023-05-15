インド現地法人 南部拠点を新設、南部地域への確実短納期を強化…
［株式会社ミスミグループ本社］
～納期や在庫化要望など様々な顧客ニーズに対応～
株式会社ミスミグループ本社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大野龍隆）は、インド南部バンガロールに国内2拠点目となる営業・流通一体の南部拠点を新設し、5月15日（月）より稼働を開始します。
本拠点において最大5.0万点の在庫を保有することが可能となり、自動車・電子・ＥＭＳ産業の集積地として注目される南部地域のお客様の調達リードタイム削減に大きく貢献します。
今回の拠点設立によって最短当日配送を実現すると共に、営業やカスタマーサポート機能も同拠点に内包することで、これまでよりも一層、お客様のご要望にきめ細かく、お応えしてまいります。
当社は今後も、高品質、低コスト、確実短納期のミスミQCTモデルを一層強化し、ものづくり現場における生産間接材調達の非効率解消に貢献してまいります。
【インド 南部拠点の概要】
拠点名 MISUMI INDIA Pvt. Ltd. Bangalore Branch
所在地 Sy Nos.92P,93P to 99P of Iggalur village, Attibele Hobli, Anekal Taluk,
Bangalore Urban District 562107
延床面積 2,053平方メートル
＜参考：インド国内の既存拠点＞
【インド現地法人概要】
会社名 MISUMI INDIA Pvt. Ltd.
所在地 Plot No. 31, Electronic City, Sector 18, Udyog Vihar phase IV Gurgaon, Haryana 122016
出資者名 株式会社ミスミ（出資割合：100%）
<English Follows>
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Enhancing Reliable and Quick Delivery in South India: Establishment of a Site by the Indian Subsidiary
~Responding to Various Customer Needs, Including Delivery Time, and Inventory Management Requests~
MISUMI Group Inc. (Headquarters: Chiyoda-ku, Tokyo, Japan; Representative Director and President: Ryusei Ono) has established a new site in Bangalore, South India. This site will serve as an integrated sales and distribution center, commencing operations on Monday, May 15, 2023.
With the capacity to stock up to 50,000 items, this site aims to capture customers' interest in the southern region, particularly within the automotive, electronics, and EMS industries. Its presence will play a crucial role in significantly reducing procurement lead times.
By establishing this new facility, we will be able to offer same-day delivery services in the shortest possible time. Furthermore, consolidating our sales and customer support functions in the same location will allow us to provide even more comprehensive responses to customer inquiries than ever before.
MISUMI will continue to strengthen its MISUMI QCT MODEL of high Quality, low Cost, and reliable quick delivery Time to help eliminate inefficiencies in the procurement of indirect production materials at manufacturing sites.
[Outline of the new site in South India]
Name: MISUMI INDIA Pvt. Ltd. Bangalore Branch
Location: Sy Nos.92P,93P to 99P of Iggalur Village, Attibele Hobli, Anekal Taluk,
Bangalore Urban District 562107
Total floor area: 2,053平方メートル
<Reference: existing site in India>
[Outline of the local subsidiary office in India]
Company Name: MISUMI INDIA Pvt. Ltd.
Location: Plot No. 31, Electronic City, Sector 18, Udyog Vihar phase IV Gurgaon, Haryana 122016
Stakeholder: MISUMI Corporation (Shareholding: 100%)
企業プレスリリース詳細へ （2023/05/15-13:16）
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