[株式会社バンダイ ベンダー事業部]

~ハリー・ポッター ミニチュアコレクションの第二弾も展開~



株式会社バンダイ ベンダー事業部は、ワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、NetEase GamesとWarner Bros. Gamesが共同開発・共同パブリッシングを手がける、魔法ワールドを舞台にしたカード型RPGゲーム『ハリー・ポッター:魔法の覚醒』に登場するカードをチャームにした、「『ハリー・ポッター:魔法の覚醒』アクリルチャーム」(1回300円・税10%込、全16種)を2023年12月第4週から順次、全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズにて発売いたします。

また、「ハリー・ポッター ミニチュアコレクション2」(1回500円・税10%込、全5種)も2023年12月第4週から順次、発売します。





ハリー・ポッター:魔法の覚醒 アクリルチャーム





商品情報ページ:https://gashapon.jp/products/detail.php?jan_code=4570118184603000





商品特長:

本商品はトゥーン調のファンシーなアートが特徴的な、ゲーム『ハリー・ポッター:魔法の覚醒』に登場するカードデザインを約56mmのサイズ(ボールチェーン含まず)にしたアクリルチャームです。



ラインナップは「ハリー・ポッター」が描かれたレジェンド・召喚カードの「金のスニッチ」、ルミナスカードの「ロン・ウィーズリー」、レジェンドカードの「ハーマイオニー・グレンジャー」を含めた全16種です。

























ハリー・ポッター ミニチュアコレクション2





商品情報ページ:https://gashapon.jp/products/detail.php?jan_code=4570118007872000



商品特長:

本商品は映画「ハリー・ポッター」シリーズに登場する印象的なアイテムを手のひらサイズのミニチュアにしたものです。

ラインナップは「蛙チョコレート」、「バーティー・ボッツの百味ビーンズ」、「吼えメール」、「夜の騎士バス」、「怪物的な怪物の本」の全5種。



「蛙チョコレート」はパッケージの開け閉めは勿論、中の蛙チョコレートも取り出せます。また、「バーティー・ボッツの百味ビーンズ」に関しては、振るとシャカシャカ音が鳴るギミック付き、「吼えメール」は映画「ハリー・ポッターと秘密の部屋」の1シーンに登場したウィーズリー夫人の怒りの文面も再現しているなど、小さいながらも細部や仕様にこだわったコレクションです。













商品概要





・商品名 :ハリー・ポッター:魔法の覚醒 アクリルチャーム

・価格 :1回300円(税込)

・ラインナップ:全16種

1.デザインA

2.デザインB

3.デザインC

4.デザインD

5.デザインE

6.デザインF

7.デザインG

8.デザインH

9.デザインI

10.デザインJ

11.デザインK

12.デザインL

13.デザインM

14.デザインN

15.デザインO

16.デザインP



HARRY POTTER: MAGIC AWAKENED, PORTKEY GAMES, WIZARDING WORLD characters, names and related indicia (C) and (TM) Warner Bros. Entertainment Inc.

WIZARDING WORLD, HARRY POTTER and FANTASTIC BEASTS Publishing Rights (C) J.K. Rowling. (s23)







・商品名 :ハリー・ポッター ミニチュアコレクション2

・価格 :1回500円(税込)

・ラインナップ:全5種

1.蛙チョコレート

2.バーティー・ボッツの百味ビーンズ

3.吼えメール

4.夜の騎士バス

5.怪物的な怪物の本



WIZARDING WORLD characters, names and related

indicia are (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc.

Publishing Rights (C) JKR. (s23)





<共通>

・販売期間 :2023年12月第4週から順次

・対象年齢 :15才以上

・販売ルート:全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、

玩具売場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズ

・生産エリア: 中国

・発売元 : 株式会社バンダイ



※最新の情報・詳細は商品情報ページをご確認ください。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。



『魔法ワールド』とは





少年だったハリー・ポッターが、キングスクロス駅の9と3/4番ホームに連れて来られてから年月は流れ、ハリーが体験した数々の冒険はポップカルチャーに広く知れ渡ることとなり、人々の心に他に類をみない“痕跡”を残しました。20年以上の月日が流れ、魔法ワールドは世界で最も愛されているフランチャイズの一つとなり、あらゆる年齢層のファンからなる熱狂的なコミュニティを誇っています。

魔法ワールドは、進化し続ける広大なユニバースの象徴です。8作もの大ヒット映画となった『ハリー・ポッター』シリーズは、J.K.ローリングの魔法の物語に命を吹き込みました。

ファンは、映画『ファンタスティック・ビースト』シリーズ3作品、数々の賞に輝く舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』、最先端をいくポートキー・ゲームズ、革新的なコンシューマープロダクツ、世界5か所のユニバーサル・スタジオのテーマパーク、画期的な巡回型イベントなどのロケーションベースの体験に胸を躍らせ、壮大な魔法ワールドの特別な場所と瞬間をお楽しみいただけます。

広がりを見せるワーナー・ブラザース・ディスカバリー「魔法ワールド」のポートフォリオには、リテールショップ「プラットフォーム 9 3/4」、アイコニックな旗艦店「ハリー・ポッター ニューヨーク」も含まれ、更に、ファンも初めて魔法ワールドに触れる方も「スタジオツアーロンドン ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」、「スタジオツアー東京 ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」で映画の舞台裏の秘密を体験することができます。

「ハリー・ポッター」原作を忠実に描くMaxオリジナルの新ドラマシリーズが始動する中、魔法ワールドは、そのグローバル・コミュニティを魅了する、新鮮でエキサイティングなコンテンツを提供するために進化し続けています。世界中のファンのために、そしてこれから何世代にもわたって、魔法を探求し発見するために、すべての人を歓迎します。



「魔法ワールド」フランチャイズの最新ニュースと特集は公式サイトをご覧ください。

https://warnerbros.co.jp/franchise/wizardingworld/



『ハリー・ポッター:魔法の覚醒』とは





NetEase GamesとWarner Bros. GamesがPortkey Gamesのレーベルのもと共同開発した『ハリー・ポッター:魔法の覚醒』は、リアルタイムストラテジーとRPGの要素を取り入れたトレーディングカードゲームです。プレイヤーは、ホグワーツ魔法魔術学校の新入生としてホグワーツ特急に乗り、多くの新しいクラスメートや友人と出会い、呪文を習い、魔法ワールドを探索しながら、魔法を極めるための冒険に出ましょう。



提供プラットフォーム(日本):iOS・Android・Windows PC

配信:配信中

ゲームジャンル:魔法ワールドRPG

価格:基本プレイ無料(アプリ内課金あり)

デベロッパー:NetEase Games× Warner Bros. Games

『ハリー・ポッター:魔法の覚醒』公式サイト:https://www.harrypottermagicawakened.com/jp/

『ハリー・ポッター:魔法の覚醒』公式Twitter:https://twitter.com/HarryPotterMAJP

『ハリー・ポッター:魔法の覚醒』公式Discord:http://discord.gg/hpmajp



「ガシャどこ?PLUS」で気になるアイテムや取り扱い店舗をチェック!





「ガシャどこ?PLUS」を使えば、商品名や店舗名で販売状況を 確認することが可能です。気になるアイテムを売っているお店や 近くのお店の販売状況を簡単検索!ぜひご活用ください。



ガシャどこ?PLUS:

https://gashapon.jp/shop/gplus_list.php



ガシャポンバンダイオフィシャルショップとは





「ガシャポンバンダイオフィシャルショップ」とは、バンダイのガシャポン(R)新商品をすべて取り揃えている専門店です。



ガシャポンバンダイオフィシャルショップ公式ページ:

https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/



バンダイのカプセルトイ事業「ガシャポン(R)」について





1977 年、バンダイは、当時20円の自販機が主流だったカプセルトイ市場に、異例の100円機で参入しました。

ハンドルを「ガシャ」っと回すと玩具が入ったカプセルが「ポン」と出ることから自社のカプセルトイを「ガシャポン(R)」と名付けました。

多彩なキャラクターと時代のトレンドに合わせた豊富なラインアップを商品化し、発売以来、幅広いお客さまのニーズに「答え」続けています。

現在では、電子マネー対応自販機「スマートガシャポン」やインターネットでの商品購入が可能な「ガシャポンオンライン」も展開。

これからもバンダイ「ガシャポン(R)」は、カプセルトイ市場をリードしていきます。





※本資料に記載されている情報は 2023年12月22日現在のものです。

「ガシャポン」は株式会社バンダイの登録商標です。



(C)BANDAI



