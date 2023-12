[株式会社antiqua]

Hawaiiを拠点とし国際的に活躍するHIPHOP MC Shing02(シンコ゛ツ-)とアンティカのコラボブランド『SEAVEN』(セヴン)からSEAVEN SOXが絶賛発売中です。



幅広い年齢層に支持されるEC発のファッションブランド『antiqua(アンティカ)』を運営する株式会社antiquaはインターネット通販サイトを中心に、ファッション、生活雑貨、ヨガウェア、ゴルフウェアなど幅広いブランドを展開し、遊び心のあるハイデザインを取り入れ、シルエットや素材に拘ったアイテムを取り揃えています。







デザインが効いたジャガード織のソックス。

色のコントラストと角デザインがコーデのアクセントに。

良質な素材から生まれる心地良いフィット感。

高級感のあるレッグウエアで足元から気分を上げて、

普段のコーディネートを一段格上げしてくれるアイテム。



ベースボールチームにちなんで「SOCKS」ではなくあえて「SOX」に!

つま先に施した「SEAVEN」の手書きタグが隠れたお洒落を演出し抜かりない印象に。

【NO】SVN-1001

【PRICE】2,640円(税込)

【COLOR】WHITE×BLACK

【SIZE】M / L

▼▼▼

https://www.antiqua.co.jp/view/item/000000023437



【DETAIL】

・横の角度と前の角度で違う見え方になるのもポイント。

・ハーフパンツでしっかり柄見せするのも、ロングパンツからチラっと覗かせても◎

・甲部分に手書きのロゴがデザインされていて、サンダルからチラ見せしてもお洒落。

・ベースボールチームにちなんで「SOCKS」ではなくあえて「SOX」に!



【FABRIC】

・綿やアクリルなどの上質素材を混紡した生地を使用。

・柔らかな肌触りで足元を柔らかく包み込む感覚。



IN PRODUCTION

shing02手書きのデザインイメージを具現化。









『SEAVEN』 Designer Shing02 PROFILE







Shing02(シンゴ・ツー)

Born in Tokyo and raised in Tanzania and England, Shing02 came up in the independent SF Bay Area scene in the mid ‘90s. Over the course of his independent career starting 1995, he has collaborated with various DJs and musicians, most notably with the late Japanese producer Nujabes. Recently, he raised English album “S8102” with Sauce81 and Japanese album “2469112” with SPIN MASTER A-1



東京で生まれ、タンザニアとイギリスで育ったShing02は、90年代半ばに独立したSFベイエリアシーンで台頭した。 1995年以降の彼の独立したキャリアの過程で、彼はさまざまなDJやミュージシャン、日本のプロデューサーであるNujabesとのコラボレーションを行い、 最近ではSauce81でアメリカのアルバム「S8102」を、SPIN MASTER A-1で日本のアルバム「2469112」を発表した。



【shing02gram】

https://instagram.com/shing02gram

SEAVENアイテムは他多数展開中。是非関連URLをご覧くださいませ。





【SEAVEN Instagram】

https://instagram.com/seaven.wear

【ANTIQUA(アンティカ)本店】

https://www.antiqua.co.jp/

【株式会社antiqua(コーポレートサイト)】

https://www.antiqua.me/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/08-15:16)