［株式会社 FM802］





2013年11月にデビューアルバム『SHISHAMO』をリリースし、毎年全国ツアーの開催やフルアルバムのリリースなど止まることなく走り続け、今年CDデビュー10周年イヤーに突入したSHISHAMOが、年始の武道館公演、春の大阪城ホール公演を前に、めでたいでんしゃが泳ぐ、南海・加太さかな線「加太」駅の加太中学校で、リスナーの皆さんと一緒に公開収録を実施！

このCDデビュー10周年を記念した“めでたい”番組公開収録にFM802リスナー75組150名様をご招待！公開収録当日は、「SHISHAMOステッカー」がこっそり隠れている限定のめでたいでんしゃに乗れるかも？！

さらに、土曜日9時台にお送りしている「南海電鉄 GO AROUND」内にて12月の1か月間、SHISHAMOの３人によるコーナー『“めでたい” SHISHAMO 10周年トーク』をお送りします。こちらもお楽しみに！



【イベント情報】

●日時：2022年12月18日（日）14:00 START＜約30分＞

●場所：和歌山市立 加太中学校(和歌山市加太2692-1) ※南海加太線「加太駅」より徒歩5分

●ゲスト：SHISHAMO

●DJ：仁井聡子

●募集定員：FM802リスナー75組150名

●詳細ページ：https://funky802.com/pages/pickup_detail/6850



▽公開収録の模様の一部は以下の番組でオンエアされます。

12月24日（土）FM802「SATURDAY AMUSIC ISLANDS-MORNING EDITION-」番組内

DJ：仁井聡子



【番組コーナー概要】

FM802 「SATURDAY AMUSIC ISLANDS -MORNING EDITION-」

「南海電鉄 GO AROUND」内コーナー『“めでたい” SHISHAMO 10周年トーク』

●放送日時：2022年12月3日,10日,17日,24日,31日 毎週土曜日 9:35-9:55



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