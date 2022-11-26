SHISHAMO CDデビュー10周年を記念した“めでたい”…
［株式会社 FM802］
2013年11月にデビューアルバム『SHISHAMO』をリリースし、毎年全国ツアーの開催やフルアルバムのリリースなど止まることなく走り続け、今年CDデビュー10周年イヤーに突入したSHISHAMOが、年始の武道館公演、春の大阪城ホール公演を前に、めでたいでんしゃが泳ぐ、南海・加太さかな線「加太」駅の加太中学校で、リスナーの皆さんと一緒に公開収録を実施！
このCDデビュー10周年を記念した“めでたい”番組公開収録にFM802リスナー75組150名様をご招待！公開収録当日は、「SHISHAMOステッカー」がこっそり隠れている限定のめでたいでんしゃに乗れるかも？！
さらに、土曜日9時台にお送りしている「南海電鉄 GO AROUND」内にて12月の1か月間、SHISHAMOの３人によるコーナー『“めでたい” SHISHAMO 10周年トーク』をお送りします。こちらもお楽しみに！
【イベント情報】
●日時：2022年12月18日（日）14:00 START＜約30分＞
●場所：和歌山市立 加太中学校(和歌山市加太2692-1) ※南海加太線「加太駅」より徒歩5分
●ゲスト：SHISHAMO
●DJ：仁井聡子
●募集定員：FM802リスナー75組150名
●詳細ページ：https://funky802.com/pages/pickup_detail/6850
▽公開収録の模様の一部は以下の番組でオンエアされます。
12月24日（土）FM802「SATURDAY AMUSIC ISLANDS-MORNING EDITION-」番組内
DJ：仁井聡子
【番組コーナー概要】
FM802 「SATURDAY AMUSIC ISLANDS -MORNING EDITION-」
「南海電鉄 GO AROUND」内コーナー『“めでたい” SHISHAMO 10周年トーク』
●放送日時：2022年12月3日,10日,17日,24日,31日 毎週土曜日 9:35-9:55
企業プレスリリース詳細へ （2022/11/26-12:16）
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