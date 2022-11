[株式会社WOWOWプラス]

WOWOWプラスでは『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』全6作、WOWOWでは『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』から『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』まで全13作品、12月は各チャンネルでガンダムシリーズの人気作を続々お届けいたします。







1979年にTV放送された、日本ロボットアニメの金字塔『機動戦士ガンダム』。そのキャラクターデザイン・アニメーションディレクターの安彦良和が手掛けた大ヒットコミックスをアニメ化した『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』全6作を、「WOWOWプラス 映画・ドラマ・スポーツ・音楽」にて12月2日(金)21:00~、9日(金)21:00~の2週連続一挙放送!



シャア・アズナブル —— のちにジオン公国軍のエースパイロット「赤い彗星」と呼ばれる男と、セイラ・マス —— 彼の妹の運命を決定づけた悲劇の始まりと過去に焦点を当て、「ファーストガンダム」にはない知られざる物語を描いた本作は、胸が熱くなること間違いなし、ファン必見のシリーズだ。









またWOWOWでは「WOWOWプライム」で12月18日(日)~20日(火)の3日間、1988年製作の『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』や、福井晴敏による小説を映像化したアニメシリーズ『機動戦士ガンダムUC』episode 1~7、ガンダムシリーズに縁深い豪華スタッフが集結した2021年製作の『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』ほか、ガンダムシリーズの人気作を続々放送。さらに「WOWOWオンデマンド」では最新テレビシリーズ『機動戦士ガンダム 水星の魔女』も配信中。



12月はガンダム祭り!「WOWOWプラス」と「WOWOW」でガンダムシリーズを楽しもう!



■「WOWOWプラス」放送情報

2週連続!『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』全6作一挙放送

https://www.wowowplus.jp/feature/mobile-suit-gundam-the-origin/

・12月2日(金)

21:00『機動戦士ガンダム THE ORIGIN I 青い瞳のキャスバル』

22:10『機動戦士ガンダム THE ORIGIN II 哀しみのアルテイシア』

23:15『機動戦士ガンダム THE ORIGIN III 暁の蜂起』

・12月9日(金)

21:00『機動戦士ガンダム THE ORIGIN IV 運命の前夜』

22:15『機動戦士ガンダム THE ORIGIN V 激突 ルウム会戦』

23:45『機動戦士ガンダム THE ORIGIN VI 誕生 赤い彗星』

※12月30日(金)22:00~全6作一挙放送あり



■「WOWOW」放送・配信情報

「機動戦士ガンダム」スペシャル

https://www.wowow.co.jp/special/019691

<WOWOWプライム><WOWOWオンデマンド>

・12月18日(日)

11:00『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』

13:15『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』

・12月19日(月)

10:00『機動戦士ガンダムUC』episode 1~7

18:15『機動戦士ガンダムNT』

・12月20日(火)

15:00『機動戦士ガンダムSEED スペシャルエディション 虚空の戦場 HDリマスター』

16:45『機動戦士ガンダムSEED スペシャルエディションII 遥かなる暁 HDリマスター』

18:30『機動戦士ガンダムSEED スペシャルエディション完結編 鳴動の宇宙 HDリマスター』

