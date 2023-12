[株式会社Sweets HD]

姉妹ブランド・手作りシフォンケーキ専門店 This is CHIFFON CAKE.でご好評いただいているクリスマスシフォンケーキ、カッサータと共にお楽しみください。



イタリアンチーズケーキ“カッサータ”専門店 This is CASSATA.は、姉妹ブランドの手作りシフォンケーキ専門店 This is CHIFFON CAKE.でご好評いただいているクリスマスシフォンケーキの”クリスマスBOX”の販売を開始。カッサータと共に冬の食卓を彩ります。







いつもThis is CASSATA.をご愛顧いただき誠にありがとうございます。



This is CASSATA.は、姉妹ブランド・手作りシフォンケーキ専門店 This is CHIFFON CAKE.でご好評いただいている「クリスマスBOX」の販売を、This is CASSATA.オンラインストアにて開始いたしました。



光が輝くように。賑やかで温かな時間に寄り添う「CHRISTMAS BOX【Bright】」

大人のためのチョコレートスイーツコレクション「CHRISTMAS BOX【Elegant】」

クリスマスはご家族で特別な時間をお過ごしください。



【商品】

「CHRISTMAS BOX【Bright】」〈クリスマスボックス ブライト〉

「CHRISTMAS BOX【Elegant】」〈クリスマスボックス エレガント〉

各20セット限定



※ 各ボックスは2023年12月25日(月)までの到着指定が可能です。



▼This is CASSATA. クリスマス特設ページはこちら

https://bit.ly/49cRCF7







「CHRISTMAS BOX【Bright】」

あたたかな光のような時間に。

2023年のクリスマスを賑やかに笑顔で過ごしていただけるよう、特別なカッサータとシフォンケーキのセットをご用意しました。

「The CASSATA」、「CHIFFON de Noel Ruby」、さらに焼き菓子「クグロフ」の プレーンとチョコレートを詰め合わせた特別ボックスです。





「CHRISTMAS BOX【Elegant】」

聖夜を上品に彩る、大人のためのチョコレートスイーツコレクション。

2023年のクリスマスをいつもより少し優雅にしてくれる、特別なカッサータ・シフォンセットをご用意しました。

チョコレートのカッサータ「The CHOCOLATE」、チョコレートソースを付けて楽しめるシフォンケーキ「CHIFFON de Noel White」、さらに焼き菓子「クグロフ」の プレーンとチョコレートを詰め合わせた特別ボックスです。



<商品情報>

This is CASSATA.「CHRISTMAS BOX【Bright】」

※冷凍状態でお届けします。

商品発送 :2023年12月8日(金)より

販売価格 :¥7,500(税込)

サイズ・重量:<CHIFFON de Noel Ruby>4号サイズ(約12cm)1個、ヒイラギのピック 1個

<The CASSATA>長辺17cm・ 約320g

<クグロフ>プレーン味 2個、チョコレート味 2個

賞味期限 :〈カッサータ・シフォンケーキ〉冷凍(-18℃以下)で2ヶ月以上

〈クグロフ〉出荷日より約一か月 ※詳しくは表示ラベルの日付をご確認ください。

ご購入方法 :公式ホームページよりご購入いただけます。

商品ページ :https://bit.ly/3Ng26KJ



<商品情報>

This is CASSATA.「CHRISTMAS BOX【Elegant】 」

※冷凍状態でお届けします。

商品発送 :2023年12月8日(金)より

販売価格 :¥7,500(税込)

サイズ・重量:<CHIFFON de Noel White>4号(約12cm)1個、ヒイラギのピック 1個

<The CHOCOLATE>長辺17cm・約368g

<クグロフ>プレーン味 2個、チョコレート味 2個

賞味期限 :〈カッサータ・シフォンケーキ〉冷凍(-18℃以下)で2ヶ月以上

〈クグロフ〉出荷日より約一か月 ※詳しくは表示ラベルの日付をご確認ください。

ご購入方法 :公式ホームページよりご購入いただけます。

商品ページ :https://bit.ly/3sVBPKN









<会社概要>

株式会社 Sweets HD

所在地:東京都港区虎ノ門 1-23-1



(2023/12/07-10:46)