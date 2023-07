[株式会社 ファイターズ スポーツ&エンターテイメント]

北海道ボールパークFビレッジとエスコンフィールドHOKKAIDOは7月7日(金)、3月30日の開業から100日を迎えます。開業100日を記念し、試合前にソプラノ歌手カノンさんの歌声とともに100日間を振り返るセレモニーを実施。また、開業100日記念グッズの発売などを行います。





開業100日記念セレモニー





■日程

7月8日(土)



■セレモニー実施時間

13時40分頃





カノン(ソプラノ歌手)プロフィール

オーストラリアクイーンズランド音楽大学声楽科を卒業後、クラシックとポップスを融合させたクラシカルクロスオーバーアーティストとして2004年にメジャーデビュー。

これまで10枚のアルバムをリリースしており、作詞・作曲した楽曲は様々な場面で起用されている。世界的歌手ポール・ポッツ氏との共演、スーザン・ボイル氏への歌詞提供など幅広く活動。2015年、日本人として初めてローマ教皇にオリジナルの賛美歌を献上した。



開業100日記念グッズ販売&キャンペーン





【オフィシャルオンラインストア限定受注販売】エスコンフィールドHOKKAIDO 開業100日記念グッズ

エスコンフィールドHOKKAIDO開業100日を記念して、選手たちの試合中や練習中のオフショット、話題のピクチャーポーズなど計100枚の写真をデザインしたアクリルキーチェーンやアクリルスタンド。さらに選手たちのハイライト写真をデザインしたオリジナルユニフォームを受注販売いたします。



■商品価格

ハイライト写真デザインオリジナルユニフォーム(サイズ:S/M/L/XL) 各15,000円(税込)

ダイカットアクリルキーチェーン 各990円(税込)

ダイカットアクリルスタンド 各1,500円(税込)



■受注期間

7月7日(金)~7月19日(水)正午まで



■お届け予定日

ハイライト写真デザインオリジナルユニフォーム

8月下旬頃

ダイカットアクリルキーチェーン、ダイカットアクリルスタンド

9月上旬頃

※ご購入の場合は各商品ページの【配送について】をご確認ください

※受注・予約品を含むご注文に関しては、すべての商品が揃い次第、ご注文内容の商品をまとめて発送となりますのでご注意ください



【オフィシャルオンラインストア限定/再受注販売】ES CON FIELD HOKKAIDO 1stWIN・初○○・Today’s HEROフェイスタオル

過去に販売した ES CON FIELD HOKKAIDO 1stWINグッズ・初○○グッズ・Today’s HEROフェイスタオル を期間限定で受注いたします。

買い逃してしまった方はもちろん、エスコンフィールドHOKKAIDO 開業からの軌跡を振り返ることができるグッズを手に入れよう。







■展開

ES CON FIELD HOKKAIDO 1stWINフェイスタオル

野村 佑希 #5/清宮 幸太郎 #21/鈴木 健矢 #47

ES CON FIELD HOKKAIDO 初○○フェイスタオル

初登板・初三振(加藤 貴之 #14) 3月30日(木)

初安打(清宮 幸太郎 #21) 3月30日(木)

初打点(野村 佑希 #5) 3月30日(木)

初三塁打(松本 剛 #7) 4月1日(土)

初神プレー(上川畑 大悟 #4) 4月1日(土)

初執念!初代打安打(今川 優馬 #61) 4月1日(土)

初サヨナラ初一丁締め 4月1日(土)

初盗塁(石井 一成 #38) 4月2日(日)

初きつねダンス 3月30日(木)

Today’s HEROフェイスタオル

4月14日(金)埼玉西武ライオンズ戦(加藤貴之 #14/野村佑希 #5)

4月20日(木)千葉ロッテマリーンズ戦(鈴木健矢 #47/松本剛 #7/奈良間大己 #58)

4月26日(水)オリックス・バファローズ戦(田中正義 #26/アリエル・マルティネス #2/万波中正 #66)

4月29日(土)福岡ソフトバンクホークス戦(上沢直之 #15/上川畑大悟 #4/野村佑希 #5)

4月30日(日)福岡ソフトバンクホークス戦(矢澤宏太 #12/松本剛 #7)

5月5日(金・祝)東北楽天イーグルス戦(宮内春輝 #62/万波中正 #66)

5月7日(日)東北楽天イーグルス戦(田中正義 #26/上川畑大悟 #4)

5月13日(土)千葉ロッテマリーンズ戦(加藤貴之 #14/江越大賀 #37)

5月17日(水)埼玉西武ライオンズ戦(上沢直之 #15/清水優心 #10)

5月18日(木)埼玉西武ライオンズ戦(伊藤大海 #17/谷内亮太 #32)

5月25日(木)東北楽天イーグルス戦(加藤貴之 #14/万波中正 #66)

5月30日(火)東京ヤクルトスワローズ戦(上原健太 #20/万波中正 #66)

5月31日(水)東京ヤクルトスワローズ戦(加藤豪将 #3/福田光輝 #35)

6月9日(金)阪神タイガース戦(鈴木健矢 #47/伏見寅威 #23/江越大賀 #37)

6月10日(土)阪神タイガース戦(アリエル・マルティネス #2/加藤豪将 #3/伏見寅威 #23)



■受注期間

7月7日(金)~7月19日(水)正午まで



■お届け予定日

8月下旬頃

※ご購入の場合は各商品ページの【配送について】をご確認ください

※受注・予約品を含むご注文に関しては、すべての商品が揃い次第、ご注文内容の商品をまとめて発送となりますのでご注意ください



さらに開業100日を記念して7月7日(金)~7月19日(水)の期間、ファイターズオフィシャルストア・オフィシャルオンラインストアでは「開業100日記念セール」を実施いたします。たくさんのアイテムが限定価格で販売されます。特別な機会をお見逃しなく!





ファイターズアカデミーによるイベントも開催!





7/8(土)・9(日)開業100日記念はスタンド座席もこども料金無料に合わせて両日、F PLAY FIELDでは元ファイターズ選手のベースボールアカデミーコーチによるイベントも開催いたします。お子様と一緒にF PLAY FIELDで遊んだ後はそのままエスコンフィールドへGO!









■料金

無料(入退場自由)

※雨天時・強風時はイベントを中止とさせていただく場合がございます



■対象

未就学児(保護者1名同伴)~小学生3年生



Fビレッジアプリキャンペーンも開催!







開業100日を記念し、Fビレッジアプリ限定のプレゼント企画として、バルコニースイートでの観戦券をプレゼント!

7月7日から一週間、Fビレッジアプリの「イベント応募」からのみ、ご応募いただけます。

エスコンフィールドだからこその特別な場所で観戦をお楽しみいただけるチャンス!お友達やご家族と一緒に、ぜひご応募ください。



■対象日程

1.8月10日(木) 18:00~ vs. 埼玉西武ライオンズ

2.8月15日(火) 18:00~ vs. 千葉ロッテマリーンズ

3.8月16日(水) 18:00~ vs. 千葉ロッテマリーンズ



■当選人数

各日1名様

※ご当選者さまを含め、計8名様まで同部屋にてご観戦いただけます



■応募期間

7月7日(金)~7月14日(金)



■当選発表

7月15日(土)以降、当選者の方へのみメールでご連絡いたします。



■ご応募方法

1.Fビレッジアプリをダウンロードください。

ダウンロードリンク:https://hkdballpark.page.link/cp13?utm_source=pr&utm_medium=qr&utm_campaign=app230629



2.Fビレッジアカウント、FAV会員番号でログインを行ってください。お持ちでない方は、新規登録をお願いいたします。

3.トップ画面「イベント応募」から【開業100日記念】バルコニースイート観戦券プレゼントをお選びください。記載の応募フォームから、希望日程など必要事項をご記入いただき、ご応募ください。



※該当のイベント応募ページは7月7日(金)~7月14日(金)の間のみ公開されます。

※アプリの動作環境:iOS 14以上/Android(TM) 7以上



エスコンフィールド入場券も販売中!





ファイターズの試合開催時に800~1,200円で、エスコンフィールドを楽しむことができるおトクなチケットです!エスコンフィールドのコンコースはほとんどの場所でグラウンドを望むことが可能です!コンコースにはハイカウンターも設置しておりますので、気軽に試合観戦をお楽しみいただけます。また、そらとしばや、七つ星横丁など人気グルメスポットもご利用いただけます

Fチケでチケットを購入:https://ticket.fighters.co.jp



