[株式会社ブランチ・アウト]

アパレルメーカーである株式会社ブランチ・アウト( 以下、ブランチ・アウト、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:大谷 真一)は、ワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、『niko and ... (ニコアンド)』とワーナー・ブラザース創立100周年のコラボアイテムを製作。niko and ... の一部店舗と公式WEBストア .st(ドットエスティ)にて販売されています。







今回のコラボレーションアイテムは、「LOONEY TUNES」「TOM AND JERRY」「BATMAN」「SUPERMAN」「BATMAN v SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE」5作品の人気キャラクターを採用した3アイテムが登場します。ユニセックスで着用できるカラーバリエーションの「Tシャツ」、コーディネートのアクセントになる「スカジャン」、リバーシブル仕様で2デザイン楽しめる「ハット」をラインアップ。100年の歴史を彩ってきた名作の数々を落とし込んだアイテムは、世代や性別を問わずお楽しみいただけるアイテムです。





■niko and ... × ワーナー・ブラザース コラボレーション概要







■コラボレーションアイテム詳細(一部商品抜粋/税込価格)

Tシャツ 各¥4,950











Tシャツ 各¥4,950



ハット ¥3,960











Tシャツ 各¥4,950











Tシャツ 各¥4,950



ハット ¥3,960



スカジャン ¥16,500













Tシャツ ¥4,950



スカジャン ¥16,500











Tシャツ 各¥4,950



ハット ¥3,960











【公式WEBストア】

.st(ドットエスティ):http://www.dot-st.com/nikoand/





【ブランチ・アウトについて】

ブランチ・アウトはアパレルOEM・ODM ・ライセンス事業を得意とする会社。ライセンス事業は20年以上にもわたる経験を持ち、現在ではキャラクターからアニメ、マンガ、ゲーム、ミュージシャンまで190以上のライセンス契約実績を誇る。2020年からオンラインショップによる小売事業もスタート。

ブランチ・アウト 公式HP ⇒https://www.branch-out.jp/







【会社概要】

会社名 : 株式会社ブランチ・アウト

設立 : 1997年7月

代表者 : 代表取締役社長 大谷 真一

所在地 : 東京都渋谷区広尾1-13-7 恵比寿イーストビル5F

事業内容 : 婦人服・紳士服・子供服の小売及び卸売、企画、デザイン、仕様書、制作全般(グラフィック、キャラクター、イラストレーション、ロゴ作成等)



