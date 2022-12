[ヘリテージ]

株式会社ヘリテージ(本社:東京都新宿区、代表取締役:齋藤 健一、以下 ヘリテージ)が発行するアメリカンカルチャーの月刊誌『Lightning(ライトニング)』によるフードフェス「ハンバーガーフェス2022 in お台場」が、2022年12月17日にお台場NO地区で開催します。同場所で、雑誌『Lightning』が主催するフリーマーケット「稲妻フリマ」も同時開催。









さまざまな食材を幾層にも重ねたハンバーガーを口いっぱいに頬張る美味しさは、 何にも変え難い食体験。

アメリカンカルチャーを発信し続ける雑誌『Lightning(ライトニング)』がプロデュースする 「ハンバーガーフェス」は、グルメバーガーのほかアメリカンなグラブフードやキッチンカー業界を席巻する人気店が集い、30店余りの味を体験できるイベントです。 ハンバーガーを食べて元気をつけ、寒い冬を乗り切りましょう!



ハンバーガーフェス 2022 in お台場

開催日:2022年12月17日(土)

開催時間:9:00~14:00

開催場所:お台場(お台場青海地区NO区画)

入場料:無料



公式サイトはこちら → https://hamburger-fes.com/



出店一覧

Brilliamo coffee stand / COOKER'S GRILL / GOODDAYS BURGER / I.W.HARPER with BOX BURGER. / K's PIT / 金井牧場 / 三代目岩崎本舗 / Smiley Creperie / TORUKO Style / トルコスタイル / 用賀倶楽部 / 燻製屋KEN / SUPER HOTDOG / ONE THROW / 晃商事 / capricorn / DEENEY'S / DIG UP KITCHEN / ダイナマイト酒場 / FLAPPER / FUN FOODS / happily pottery / Lamb'z / LEO STREET KITCHEN / Mika bánh mì / NOODLE STAND栗原商店 / 沖縄料理MARINE / REGGINA / Shallow Bee / TAKOYAKI多幸家 / TEN'S KITCHEN / Mr.foods / クレープくれよん / Meg's Kitchen / WEEKEND

etc









ハンバーガーフェス in お台場 と同時開催「稲妻フリマ」







稲妻フリマ

開催日:2022年12月17日(土)

開催時間:9:00~14:00

開催場所:お台場(お台場青海地区NO区画)

入場料:無料



アメリカンカジュアルが大好きなあなたならきっとお得な掘り出し物が見つかるはず!

雑誌『Lightning(ライトニング)』が主催するフリーマーケット「稲妻フリマ」が久々に開催されることになった。稲妻フェスティバルの前日、稲フェスに来場予定の方は、その空気感を味わう前哨戦としてご来場ください。



ライトニング読者のほか、一般の方が出店するフリマとなるが、デニムやブーツ、革ジャンやヴィンテージ、古着などのアメリカンカジュアルファッションのほか、アメリカンカルチャーを愛する人々が多く出店する予定。つまり、同じ価値観を共有する人が出店するフリマというわけです。どんなアイテムが販売されるかは、当日のお楽しみだが、きっとお目当てが見つかるはず!サイズが合わなくなった衣類や収納しきれないほど増えてしまったさまざまなモノ、買ってみたら少し好みと違ったなど、次の買い物の資金に換えてしまっても良いと思えるものを持ち寄るお祭り、それが稲妻フリマです。誰かの「不要」を別の誰かの「必要」に変換するリサイクル運動です。翌日の稲フェスを控えつつも、さらにお得な掘り出し物に出会えるチャンスです。



WEB記事 → https://dig-it.media/lightning/article/773161/



主催

ハンバーガーフェス2022実行委員会(株式会社ヘリテージ)

Mail:lightning.info@heritage.inc

Tel:03-3528-9796(平日10:00-18:00)



