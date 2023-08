[株式会社Freewill]

AI・ブロックチェーン技術を活用し、“買い物をするだけで森が増える新・購入体験”を提供



ICTとデザインの力でサステナブルな世界の実現を目指す株式会社Freewill (本社:東京都港区、代表取締役:麻場 俊行(Toshi Asaba))では、7月29日(土)~7月30日(日)の2日間にわたり、豊洲公園 花木モニュメント広場( ららぽーと豊洲横)において、100年先の未来につなげたいヒト、モノ、コト、クウカンが集まるイベント「Pre MoFF 2023 supported by MIKKE 」を開催しました。





本イベントでは、買い物するだけで森が増えるエシカル・オンラインマーケット「tells market( https://tells-market.com)」からさまざまな商品・出店者がリアル会場へ集まり、多彩な音楽アーティストによる生ライブも行われました。



今後は地球環境と共存していくサステナブル時代に入っていくと考え、新しい時代に必要な新しい購入方法を体験いただき、一般消費者とともに「豊かな未来」「循環する社会」について味わい、考える機会を提供するために開催されました。



会場・来場者の様子

エシカル・オンラインマーケット「tells market( https://tells-market.com/ )の出店者が全国から集まりました。同サービスでは、品物を購入する度に消費者にポイント(SeC)が与えられます。このポイントは、やがては自動的に「森」として地球課題解決に取り組む団体に還元される仕組みになっています。





延べ40店舗の出店者がそれぞれのものづくりに対する想いやストーリーを伝えていました。





Pre MoFF2023は、出店者の品物を購入いただくことでこうした新しい購入方法を体験いただける場にもなっています。この仕組みは、当社のAI・ブロックチェーン等の技術を活かし、企画・実装しています。







アーティストによる生ライブの様子

各アーティストによるソロ演奏のほか、当日集まったアーティストによる、その日限りのコラボ演奏も行われました。





■来場いただいたみなさま

炎天下の中、足を運んで下さったみなさま、誠にありがとうございました。多様な出店者とのコミュニケーション、製品はいかがでしたか。「豊かな未来」「循環する社会」を感じていただけておりましたら幸いです。今回お買い求めいただいた製品は、「tells market」からご購入いただくことができます。ぜひご覧ください。

https://tells-market.com/



ゴミのお持ち帰りなどにもご協力いただきまして、ありがとうございました。



■出店いただいたみなさま

来場者に向けて製品を提供いただき、誠にありがとうございました。インターネットが普及し、オンラインショッピングも一般化した昨今、製品に手を触れ、製作者の思いに触れることができる機会はそう多くありません。貴重な機会を提供いただき、ありがとうございました。



■今後に向けて

当社は、AI、ブロックチェーンなどの技術を活かし、循環経済システムを構築しました。それを活用することで、人々は暮らしながらも無意識に環境問題の解決に参画できるようになります。本イベントでは、そのシステムを導入した新しい購入方法を体験いただき、一般消費者とともに「豊かな未来」「循環する社会」について味わい、考える機会を提供したいと考えています。今秋にも同様のマルシェイベントの開催を予定しています。

今後も消費者が無意識に持続可能な地球環境のために貢献できる仕組み「Sustainable eco Society」の普及、浸透に努め、次世代のための発展と地球環境に貢献してまいります。



■MoFFとは

「MoFF - The Museum of Freewill & Future - 」はアートやクリエイティブ(創造性)を強く意識したミュージアムのような空間で伝える、伝わる「tells」することをテーマにしたイベントです。2019年よりFreewillのイベントとして開催してまいりました。大変有り難いことに多くの反響を頂いており、2021年の開催時には、600名を超える人々の参加がございました。そして2022年は、tells marketのグランドオープンを記念し、渋谷のTRUNK(hotel)の4会場を貸し切り、マルシェイベント、およびトークセッションイベント、ワークショップイベントを開催し、当日は約3,000名の方にご参加いただきました。



■tells marketについて

2022年9月にグランドオープンした買い物をするだけで森が増えるエシカルオンラインマーケット 「tells market」。「エシカルには物語がある」をコンセプトに、エシカルとは「後世に語り継ぐべきもの」と定義。作り手や職人の想い、社会課題の解決、伝統文化の継承、環境への配慮、地域への貢献、原材料、製造工程などを伝えることを重視し、エシカル消費の推進を行います。買い物をすると付与されるコインは失効すると「森」として地球課題解決に取り組む団体に寄付される仕組みとなっており、tells marketを利用するだけで消費者は無意識に消費と同時に森を生産する生産消費者(プロシューマー)となり地球に貢献することができる新しい仕組み。将来的には日英言語に対応し、海外への販売も可能。

https://tells-market.com/



■会社概要



所在地:東京都港区北青山一丁目4-5 VORT青山一丁目Dual's301

代表:麻場 俊行(Toshi Asaba)

HP:https://www.free-will.co

Sustainable eco Society公式サイト:https://sustainable-eco-society.com/







