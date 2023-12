[CHARLES & KEITH JAPAN 合同会社]

グローバルファッションブランドのチャールズ&キース(CHARLES & KEITH JAPAN)は、ゲーミングメタバース『The Sandbox』内に雪山のリゾートを楽しめるバーチャルワールド「CHARLES & KEITH IN THE ALPS」をオープンしました。

https://charleskeith.jp/





アルプス山脈のスキーリゾートが舞台の「CHARLES & KEITH IN THE ALPS」では、雪山のほかに、カフェ、ホットタブ、レストラン、展望台などのリゾート施設を探検することができます。また、そりレースや雪玉チャレンジといったゲーム内のクエストに参加して雪の結晶を集めると、CHARLES & KEITHのNFTと交換することができます。購入可能なデジタルアイテムには、巨大な雪の結晶のモチーフやイヤーマフ、スノーブーツ、HOLIDAY CAPSULE COLLECTION 2024の「メタリック ビーズエンベリッシュドペットカラー」をつけた犬、スノーモーターなどがあります。



「CHARLES & KEITH IN THE ALPS」で、冬のホリデーワンダーランドを表現したバーチャルの世界をお楽しみください。































■CHARLES & KEITH / チャールズ&キース

CHARLES & KEITHは、すべての女性に自信を与え、エンパワーメントするグローバルブランドを構築するというビジョンのもと、1996年に設立されました。シンガポールの一軒の靴屋から始まり、現在は世界35カ国以上の店舗やオンラインで、ダイナミックなショッピング体験を展開しています。常に消費者を第一に考え、実現可能で魅力的なブランド体験を提供することを目標に、フットウェア、バッグ、アイウェア、アクセサリーなど、自分自身を表現できるようなコレクションを生み出しています。ファッションをより身近なものにし、クリエイティビティに妥協することなく、 “ファッションは選ばれた人のもの”という概念に挑み続けます。



