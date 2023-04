[株式会社リクルートホールディングス]

株式会社リクルートホールディングス(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO:出木場 久征)が運営するギャラリー、クリエイションギャラリーG8では、2023年6月6日(火)~7月27日(木)の期間、第25回亀倉雄策賞受賞記念 岡崎智弘 個展「STUDY」、三澤遥 個展「Just by」を開催します。







第25回亀倉雄策賞受賞記念 岡崎智弘 個展「STUDY」、三澤遥 個展「Just by」について

1997年に急逝したグラフィックデザイナー亀倉雄策の生前の業績をたたえ、グラフィックデザインの発展に寄与することを目的として、1999年、亀倉雄策賞が設立されました。この賞の運営と選考は公益社団法人日本グラフィックデザイン協会(JAGDA)が行い、毎年、年鑑『Graphic Design in Japan』出品作品の中から、最も優れた作品とその制作者に対して贈られます。

第25回となる今回は、岡崎智弘の放送局の番組コンテンツ映像「デザインあneo あのテーマ」、および三澤遥の幼稚園のサイン計画「玉造幼稚園」がそれぞれ亀倉雄策賞に選ばれました。

岡崎の作品は、「あ」の一文字と白い紙のみを素材とした、放送局の番組コンテンツ映像。選考委員からは「コマ撮りアニメーションというありふれた手法を深く追求し、他の追随を許さない領域に達して世界にも類を見ない」「イメージがどのような視覚体験として伝わるかというグラフィックデザインの原点を感じさせる」などと評されました。

また三澤の作品は、円筒形を駆使した立体造形と独特の配色による、幼稚園のサイン計画。「この数年、高いレベルで受賞を競ってきた三澤の仕事に共通するデリケートさを持った作品」「今回はさらに新たなデザインの切り口を発見し定着させた仕事で、表現の幅の広さを見せた」などの評価を得て、亀倉雄策賞としては初めてとなる2作品の同時受賞が決定しました。

この受賞を記念し、6月に岡崎、7月に三澤による個展を開催いたします。



第25回亀倉雄策賞 受賞者紹介・ビジュアル資料

岡崎智弘 Tomohiro Okazaki

1981年神奈川県生まれ。2003年東京造形大学デザイン学科視覚伝達専攻を卒業。広告代理店、デザイン事務所勤務を経て、2011年9月よりデザインスタジオSWIMMINGを設立し活動。グラフィックデザインの姿勢を基軸に、印刷物/映像/展覧会など視覚伝達を中心とした領域を柔軟に繋ぎながら、仕事の規模を問わず、文化と経済の両輪でデザインの活動に取り組んでいる。デザインの仕事は、自分が知らない世界や事象と向き合う機会となることや、人や社会と繋がる行為となること、また世界の捉え方や構造を発見し関与することができるものであり、その可能性に大きな魅力を感じている。

https://www.swimmingdesign.com/







放送局の番組コンテンツ映像「デザインあneo あのテーマ」(cl:NHK)







三澤遥 Haruka Misawa

1982年生まれ。武蔵野美術大学卒業後、デザインオフィスnendoを経て、日本デザインセンター原デザイン研究所に所属。2014年より三澤デザイン研究室として活動開始。ものごとの奥に潜む原理を観察し、そこから引き出した未知の可能性を視覚化する試みを、実験的なアプローチによって続けている。主な仕事に、水中環境を新たな風景に再構築した「waterscape」、かつてない紙の可能性を探求した「動紙」、国立科学博物館の移動展示キット「WHO ARE WE」、隠岐ユネスコジオパークの泊まれる拠点「Entô」のアートディレクション、上野動物園の知られざる魅力をビジュアル化した「UENOPLANET」がある。

https://misawa.ndc.co.jp/











幼稚園のサイン計画「玉造幼稚園」(cl:玉造幼稚園/ジャクエツ)





展覧会概要

名称:

第25回亀倉雄策賞受賞記念

岡崎智弘 個展「STUDY」

三澤遥 個展「Just by」



会期:

岡崎智弘個展:2023年6月6日(火)~6月28日(水)

三澤遥個展:2023年7月4日(火)~7月27日(木)



11:00a.m. - 7:00p.m. 日曜・祝日休館 入場無料



主催・会場:

株式会社リクルートホールディングス リクルートクリエイティブセンター クリエイションギャラリーG8

〒104-8001 東京都中央区銀座8-4-17 リクルートGINZA8ビル1F

http://rcc.recruit.co.jp/g8/



共催:

公益社団法人 日本グラフィックデザイン協会、亀倉雄策賞事務局



掲載書籍:

新人賞受賞作品と受賞者のプロフィールは、2023年7月発行予定のJAGDAの年鑑『Graphic Design in Japan 2023』巻頭に掲載します。本書は、日本の多種多様で質の高いグラフィックデザインの成果を国内外に紹介する書籍として、1981年創刊。毎年、JAGDA会員の作品を募集・選考し、過去1年間の優れた仕事を掲載しています。(発売:六耀社/予価16,500円)





関連イベント

クリエイティブサロン1.

日時:2023年6月14日(水) 19:10-20:40

出演:岡崎智弘、辻川幸一郎、中村勇吾、渡邊敬之(北千住デザイン)※敬称略



クリエイティブサロン2.

日時:2023年7月7日(金) 19:10-20:40

出演:岡崎智弘、三澤遥、角尾舞 ※敬称略



クリエイティブサロン3.

日時:2023年7月19日(水) 19:10-20:40

出演:三澤遥、有元利彦(HIGURE 17-15 cas)、久保匡(国立科学博物館)※敬称略



参加無料 会場開催+ライブ配信(予定)

要予約(詳細はギャラリーWEBサイトをご覧ください)





